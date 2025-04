Исследования лекарственных взаимодействий ремдесивира и других сопутствующих лекарственных средств не проводились. Общий потенциал взаимодействия до сих пор неизвестен. В течение дня после приема ремдесивира пациенты должны оставаться под пристальным наблюдением. Из-за антагонизма, который наблюдается in vitro, одновременное применение ремдесивира с хлорохином фосфатом или гидроксихлорохинсульфатом не рекомендуется.

Влияние других сопутствующих лекарственных средств на ремдесивир

In vitro ремдесивир является субстратом для ферментов, которые метаболизируют лекарственные средства CYP2C8, CYP2D6 и CYP3A4, а также субстратом для полипептидов, которые транспортируют органические анионы, 1B1 (OATP1B1) и переносчиков P-гликопротеина (P-gp). Потенциал взаимодействия ремдесивира с ингибиторами/индукторами эстеразы или CYP2C8, 2D6 или 3А4 не изучали. Риск клинически значимого взаимодействия не известен. Мощные ингибиторы могут вызвать снижение экспозиции ремдесивира. Применение мощных индукторов, например рифампицина, не рекомендуется, потому как возможно снижение концентрации ремдесивира в плазме крови.

Зафиксировано, что дексаметазон является умеренным индуктором CYP3A и P-gp. Индукция зависит от дозы и возникает после многократного приема. Неизвестно, будет ли дексаметазон иметь клинически значимое влияние на ремдесивир, поскольку ремдесивир имеет умеренно высокий коэффициент экстракции в печени и применяется кратковременно при лечении COVID-19. In vitro ремдесивир является ингибитором CYP3A4, 0ATP1B1, 0ATP1B3, BSEP, MRP4 и NTCP. Клиническая значимость этих исследований in vitro не установлена.

Влияние ремдесивира на другие лекарственные средства

In vitro ремдесивир является ингибитором CYP3A4, OATP1B1 и OATP1B3. Клиническая значимость взаимодействий этих препаратов in vitro не установлена. Ремдесивир может временно повышать плазменные концентрации лекарственных средств, являющихся субстратами CYP3A или OATP 1B1/1B3. Можно предположить, что лекарственные средства, которые являются субстратами CYP3A4 или субстратами OATP 1B1 / 1B3, следует вводить по крайней мере через 2 часа после ремдесивира. Ремдесивир индуцировал CYP1A2 и потенцировал CYP3A in vitro. Одновременное применение ремдесивира с субстратами CYP1A2 или CYP3A4 с узким терапевтическим индексом может привести к потере их эффективности.

Дексаметазон является субстратом CYP3A4, и хотя ремдесивир ингибирует CYP3A4, из-за быстрого клиренса ремдесивира после внутривенного введения вряд ли ремдесивир будет иметь значительное влияние на действие дексаметазона.