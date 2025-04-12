Существуют ограниченные клинические данные по применению ремдесивира. При применении ремдесивира могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты, о которых ранее не сообщалось.

Реакции, связанные с инфузионным введением препарата

Во время инфузионного введения ремдесивира наблюдались и/или были временно связанные с ним реакции: гипотония, гипертензия, тахикардия, брадикардия, гипоксия, лихорадка, одышка, хрипы, ангионевротический отек, сыпь, тошнота, рвота, сильное потоотделение и дрожь. Считают, что более низкая скорость инфузии (до 120 минут) позволяет избежать данных признаков и симптомов. Если появляются признаки и симптомы клинически значимой реакции, связанной с введением препарата инфузионно, следует немедленно прекратить прием ремдесивира и начать соответствующее лечение. Применение ремдесивира противопоказано больным с повышенной чувствительностью к ремдесивиру.

Увеличен риск повышения уровня трансаминаз

В клинических исследованиях ремдесивира (у здоровых добровольцев и пациентов с COVID-19) наблюдалось повышение уровня трансаминаз. У большинства здоровых добровольцев, получавших препарат в дозе до 150 мг в сутки в течение 14 дней, наблюдалось повышение уровня аланинаминотрансферазы (АлАТ), в том числе 10-кратное повышение начальных значений у одного субъекта без признаков клинического гепатита; нежелательные явления ≥3 степени тяжести не наблюдались. Также сообщалось о повышении уровня трансаминаз у пациентов с COVID-19, которые получали ремдесивир, в том числе у одного пациента с повышением АлАТ до уровня, который в 20 раз превышал верхнюю границу нормы (ВГН). Поскольку повышение уровня трансаминаз у некоторых пациентов сообщалось как симптом COVID-19, влияние ремдесивира на повышение уровня трансаминаз в этой популяции пациентов вызывает сомнения.

У всех пациентов до начала приема ремдесивира и ежедневно во время приема ремдесивира следует проводить лабораторное исследование функции печени. Ремдесивир не следует назначать пациентам, у которых уровень АлАТ в начале исследования в ≥5 раз превышал ВГН.

Прием ремдесивира следует прекратить пациентам, у которых:

во время лечения ремдесивиром уровень АлАТ в ≥5 раз превышает ВГН. Прием ремдесивира можно восстановить, если уровень АлАТ будет превышать ВГН в <5 раз;

повышение уровня АлАТ сопровождается признаками или симптомами воспаления печени или повышением уровня конъюгированного билирубина, щелочной фосфатазы или международного нормализованного отношения (МНО).

Нарушение функции почек

В исследованиях на животных наблюдалась почечная токсичность препарата. Механизм развития почечной токсичности до конца не изучен. Нельзя исключить значимость этих исследований для человека. Всем пациентам перед назначением ремдесивира следует определить коэффициент скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Применение препарата пациентам с СКФ <30 мл/мин противопоказано.

Вспомогательные вещества

Ремдесивир содержит натриевую соль сульфобутилового эфира бета-циклодекстрина, которая очищается почками и накапливается у пациентов с нарушением функции почек, что может потенциально негативно влиять на их функцию. Поэтому ремдесивир не следует применять пациентам с СКФ <30 мл/мин.

Риск снижения противовирусной активности препарата при одновременном применении с хлорохином или гидроксихлорохином

Не рекомендуется одновременное применение ремдесивира и хлорохинфосфата или гидроксихлорохинсульфата на основе in vitro исследований, демонстрирующих антагонистический эффект хлорохина на внутриклеточную метаболическую активацию и противовирусное действие ремдесивира.