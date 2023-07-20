реакции, связанные с инфузионным введением ремдесивира. Во время инфузионного введения ремдесивира наблюдались и/или являлись временными нежелательные реакции, связанные с его введением: гипотензия, гипертензия, тахикардия, брадикардия, гипоксия, лихорадка, одышка, хрипы, ангионевротический отек, сыпь, тошнота, рвота, сильное потоотделение и дрожь. Считается, что более медленная скорость инфузии (введение средства в течение до 120 мин) позволяет избежать развития указанных признаков и симптомов.

В случае появления признаков и симптомов клинически значимой нежелательной реакции, связанной с инфузионным введением ремдесивира, немедленно прекращают его введение и начинают соответствующую терапию.

Увеличение риска повышения уровня трансаминаз. В клинических исследованиях при введении ремдесивира здоровым добровольцам и пациентам с COVID-19 у них наблюдалось повышение уровня трансаминаз. У большинства здоровых добровольцев, которым вводили ремдесивир в дозе до 150 мг/сут в течение 14 дней, наблюдалось повышение уровня АЛТ, в том числе повышение более чем в 10 раз относительно исходных значений у 1 субъекта без клинических признаков гепатита. Также сообщалось о повышении уровня трансаминаз у пациентов с COVID-19, которым вводили ремдесивир, в том числе у 1 пациента с повышением уровня АЛТ, превышающим почти в 20 раз верхнюю границу нормы (ВГН). Поскольку о повышении уровня трансаминаз у некоторых пациентов сообщается как о симптоме COVID-19, влияние ремдесивира на повышение уровня трансаминаз в этой популяции пациентов вызывает сомнения.

Всем пациентам перед началом лечения ремдесивиром и во время его проведения ежедневно следует выполнять лабораторное исследование функции печени. Ремдесивир не следует назначать пациентам, у которых уровень АЛТ в начале исследования составляет ≥5 ВГН.

Введение ремдесивира прекращают у пациентов, у которых:

• во время лечения ремдесивиром уровень АЛТ в ≥5 раз превышает ВГН. Прием ремдесвира восстанавливают если уровень АЛТ <5 ВГН;

• повышение уровня АЛТ сопровождается признаками или симптомами воспаления печени или повышением уровня конъюгированного билирубина, ЩФ или МНО.

Нарушение функции почек. В исследованиях на животных наблюдалась почечная токсичность ремдесивира. Механизм развития почечной токсичности является до конца неизученным. Исключить значимость этих исследований для человека нельзя. Всем пациентам перед назначением ремдесивира определяют СКФ. Применение ремдесивира у пациентов с СКФ <30 мл/мин противопоказано.

Риск снижения противовирусной активности ремдесивира при одновременном применении с хлорохином или гидроксихлорохином.

Не рекомендуют одновременное применение ремдесивира и хлорохина фосфата или гидроксихлорохина сульфата на основании полученных данных исследований in vitro, в которых продемонстрирован антагонистический эффект хлорохина на внутриклеточную метаболическую активацию и противовирусное действие ремдесивира.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. Каких-либо хорошо контролируемых исследований применения ремдесивира у беременных на проводилось. Проведенных на животных исследований недостаточно для анализа репродуктивной токсичности. Ремдесивир не применяют в период беременности, за исключением случаев, когда клиническое состояние женщины требует проведения терапии ремдесивиром. Во время применения ремдесивира женщины должны использовать эффективные средства контрацепции.

Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли ремдесивир в грудное молоко. Также неизвестно его воздействие на грудное вскармливание и продукцию грудного молока. В исследованиях на животных аналог метаболита нуклеозида GS-441524 обнаружен в крови кормящих самок крыс, которым вводили ремдесивир. Следовательно, возможна экскреция ремдесивира и его метаболитов в грудное молоко у человека. Из-за возможного развития побочных реакций в результате применения ремдесивира, а также потенциальной передачи вируса SARS-CoV-2-серонегативным детям грудного возраста необходимо прекратить грудное вскармливание или воздержаться от терапии ремдесивиром с учетом пользы противовирусной терапии и грудного вскармливания.

Фертильность. Данные о влиянии ремдесивира на фертильность у человека отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Ожидается, что ремдесивир не будет влиять или оказывать незначительное влияние на скорость реакции во время управления транспортными средствами и другими механизмами.