в результате наблюдаемого в исследованиях in vitro антагонизма, одновременное применение ремдесивира с хлорохина фосфатом или гидроксихлорохина сульфатом не рекомендуется.

Влияние других лекарственных средств на ремдесивир.In vitro ремдесивир является субстратом тканевых и плазменных эстераз, изоферментов цитохрома P450 (CYP) — CYP2C8, CYP2D6, CYP3A4, а также белка-транспортера органических анионов 1B1 (OATP1B1) и P-гликопротеина (P-gp).

Возможность взаимодействия ремдесивира с ингибиторами/индукторами эстераз или CYP2C8, CYP2D6, CYP3A4 не изучалась. Риск клинически значимого взаимодействия является неизвестным. Сильные ингибиторы указанных изоферментов могут снижать экспозицию ремдесивира. Применение сильных индукторов, например рифампицина, не рекомендуется, поскольку возможно снижение концентрации ремдесивира в плазме крови.

Установлено, что дексаметазон является умеренным индуктором CYP3A и P-gp. Индукция дексаметазона является дозозависимой и развивается только после многократного приема.

Неизвестно, способен ли дексаметазон оказывать клинически значимое воздействие на ремдесивир, поскольку ремдесивир имеет умеренно-высокий коэффициент экстракции печенью и его применение является непродолжительным при лечении COVID-19.

Влияние ремдесивира на другие лекарственные средства.

В исследованиях in vitro установлено что, ремдесивир —ингибитор CYP3A4, 0ATP1B1, 0ATP1B3, BSEP, MRP4 и NTCP. Клиническая значимость этих исследований in vitro не установлена.

Ремдесивир способен временно повышать концентрации в плазме крови лекарственных средств — субстратов CYP3A или OATP1B1/1B3. Предполагают, что лекарственные средства — субстраты CYP3A4 или субстраты OATP1B1/1B3, следует вводить не менее через 2 часа после инфузии ремдесивира.

Ремдесивир индуцирует CYP1A2 и потенциирует CYP3A in vitro. Одновременное применение ремдесивира с субстратами CYP1A2 или CYP3A4 с узким терапевтическим индексом может привести к потере их фармакотерапевтической эффективности. Дексаметазон является субстратом CYP3A4, и хотя ремдесивир ингибирует CYP3A4, из-за быстрого клиренса ремдесивира после в/в введения вряд ли ремдесивир способен оказать значительное влияние на фармакотерапевтическое действие дексаметазона.