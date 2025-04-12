Еврофлокс (Euroflox)
Еврофлокс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: levofloxacin;
100 мл раствора содержит левофлоксацин гемигидрат эквивалентно левофлоксацину 500 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, кислота хлористоводородная разведенная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от желтого до зеленовато-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны. Код АТС J01М А12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин — это синтетическое антибактериальное средство из группы фторхинолонов, S(-) энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.
Механизм действия
Левофлоксацин как антибактериальный препарат из группы фторхинолонов действует на комплекс ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика
Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения максимальной концентрации в плазме крови (Сmax) или площади под фармакокинетической кривой «концентрация-время» (АUC) и минимальной ингибирующей (подавляющей) концентрации (МИК (МПК)).
Механизм резистентности
Основной механизм резистентности является результатом мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами. Благодаря механизму действия обычно нет перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.
Контрольные точки
Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) предельные значения МИК левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от промежуточно чувствительных организмов (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов (указанные в таблице 1 тестирования).
Таблица 1
Клинические граничные значения МИК левофлоксацина
|Патоген
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Pseudomonas spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Acinetobacter spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|Staphylococcus spp.
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|S. pneumoniae1
|≤ 2 мг/л
|2 мг/л
|Streptococcus A, B, C, G
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
|H. influenzae2,3
|≤ 1 мг/л
|1 мг/л
|M. catarrhalis3
|≤ 1 мг/л
|1 мг/л
|Предельные значения, не связанные с видами4
|≤ 1 мг/л
|2 мг/л
1Предельные значения относятся к терапии высокими дозами.
2Возможен низкий уровень резистентности (МИК левофлоксацина 0,12–0,5 мг/л), но нет доказательств, что он имеет клиническое значение для H. influenza.
3Штаммы с величинами МИК выше предельного значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами являются очень редкими или о них еще не сообщали. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом таком изоляте следует повторить и, если результат будет подтвержден, отправить изолят в уполномоченную лабораторию.
Предельные значения МИК, не относящиеся к видам, были определены преимущественно по данным фармакокинетики/фармакодинамики и не зависят от распределения МИК определенных видов. Предельные значения МИК используют только для видов, которым не было определено конкретное для вида граничное значение, и не используются для видов, где не рекомендуется тестирование на чувствительность или для которых недостаточно доказательств относительно сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).
4Предельные значения пероральных доз от 500 мг однократно до 500 мг 2 раза в сутки и внутривенных доз от 500 мг однократно до 500 мг 2 раза в сутки.
Распространенность резистентности может варьироваться географически и со временем для выбранных видов. Желательно получить локальную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, когда местная распространенность резистентности такова, что активность лекарственного средства, минимум при некоторых типах инфекций, сомнительна.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии
Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus methicillin-susceptible, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группы C и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Eikenella corrodens, Haemophilus influenza, Haemophilus para-influenzae, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии
Peptostreptococcus.
Другие
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus methicillin-resistant*, Coagulase negative Staphylococcus spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia stuartii.
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens.
Анаэробные бактерии
Bacteroides fragilis.
Существенно резистентные штаммы
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecium.
*Механизм резистентности Staphylococcus aureus, вероятно, имеет корезистентность к фторхинолонам, включая левофлоксацин.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Левофлоксацин при приеме внутрь быстро и почти полностью всасывается, при этом Сmax достигается в течение 1–2 часов. Абсолютная биодоступность составляет около 99-100%.
Прием пищи почти не влияет на всасывание левофлоксацина.
Равновесное состояние достигается в течение 48 ч при режиме дозирования 500 мг 1–2 раза в сутки.
Распределение
Около 30–40% левофлоксацина связывается с белками плазмы крови. Средний объем распределения левофлоксацина составляет около 100 л после однократного и повторного введения дозы 500 мг, что указывает на его широкое распространение в тканях организма.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Левофлоксацин обладает способностью проникать в слизистую оболочку бронхов, жидкости эпителиальной выстилки, альвеолярных макрофагов, тканей легких, кожи (содержимого пузырей), тканей предстательной железы и мочи. Однако левофлоксацин плохо проникает в цереброспинальную жидкость.
Биотрансформация
Левофлоксацин метаболизируется очень незначительно, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% от количества препарата, выделяемого с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подлежит инверсии хиральной структуры.
Выведение
После перорального и внутривенного применения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6–8 ч). Выведение осуществляется обычно почками (более 85% введенной дозы). Средний выраженный общий клиренс левофлоксацина после введения 1 дозы 500 мг составил 175±29,2 мл/мин. Нет существенной разницы в отношении фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального применения, что свидетельствует о взаимозаменяемости этих путей (перорального и внутривенного).
Линейность
Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне доз 50–1000 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью
На фармакокинетику левофлоксацина оказывает влияние почечная недостаточность. При понижении функции почек снижается почечный вывод и клиренс, а период полувыведения увеличивается (см. таблицу 2).
Таблица 2
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|< 20
|20–49
|50–80
|Почечный клиренс (мл/мин)
|13
|26
|57
|Период полувыведения (часы)
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста
Нет значительных отличий в фармакокинетике левофлоксацина у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста, кроме отличий, связанных с клиренсом креатинина.
Половые отличия
Отдельный анализ пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти половые различия клинически значимы.
Показания
Инфекции, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:
- негоспитальная пневмония*;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей*;
- острый пиелонефрит и осложненные инфекции мочевыводящих путей;
- хронический бактериальный простатит;
- легочная форма сибирской язвы: профилактика после контактов и лечения.
*Для вышеупомянутых инфекций левофлоксацин следует применять только тогда, когда применение других антибактериальных средств, обычно рекомендованных для начального лечения этих инфекций, нецелесообразно или невозможно.
Следует учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим фторхинолонам или к любому другому компоненту препарата;
- эпилепсия;
- повреждение сухожилий, связанное с предварительным применением фторхинолонов;
- период беременности или кормления грудью;
- детский возраст (младше 18 лет).
Особенности применения
Следует избегать применения лекарственного средства пациентам, которые имели серьезные побочные реакции в прошлом при применении хинолонов или фторхинолонов. Лечение этих пациентов левофлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки пользы/риска.
Пациентам с выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями мозгового кровообращения необходимо соблюдать осторожность при применении препарата.
Аневризма аорты, дисекция аорты и регургитация/недостаточность сердечного клапана
В процессе эпидемиологических исследований зафиксирован повышенный риск аневризмы и диссекции аорты, особенно у пожилых пациентов, и регургитации аортального и митрального клапанов после применения фторхинолонов.
Сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и о регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца у пациентов, получавших фторхинолоны (см. раздел «Побочные реакции»).
Следовательно, фторхинолоны следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск и после рассмотрения других терапевтических вариантов лечения пациентов с положительным семейным анамнезом аневризмы или врожденным пороком сердечных клапанов, или пациентов с существующим диагнозом аневризмы и/или дисекции аорты, или заболеванием сердечного клапана при наличии других факторов риска или благоприятных условий как при аневризме и диссекции аорты, так и при регургитации/недостаточности сердечного клапана (например нарушения соединительной ткани, такие как синдром Марфана или синдром Элерса-Данлоса, синдром Тернера, болезнь Бехчета, гипертензия, ревматоидный артрит) или дополнительно при аневризме и диссекции аорты (например сосудистые расстройства, такие как артериит Такаясу или гигантоклеточный артериит, или известный атеросклероз, или синдром Шегрена) или дополнительно при регургитации/недостатке сердечного клапана (например инфекционный эндокардит). Риск аневризмы и диссекции аорты и их разрыв может быть повышен у пациентов, одновременно получающих системные кортикостероиды.
При появлении внезапной боли в животе, груди или спине пациентам следует немедленно обратиться к врачу в отделение неотложной помощи.
Пациентам необходимо рекомендовать немедленно обращаться за медицинской помощью при острой одышке, новом приступе сердцебиения или развитии отека живота или нижних конечностей.
Резистентность
При очень тяжелом течении воспаления легких, вызванном пневмококками, препарат может не дать оптимального терапевтического эффекта. При госпитальных инфекциях, вызванных Ps. Aeruginosa, и при тяжелых случаях пневмококковой пневмонии может потребоваться комбинированная терапия. Распространенность приобретенной резистентности к препарату среди отдельных видов возбудителей может различаться в зависимости от географического региона и изменяться со временем. В этой связи необходима местная информация по резистентности возбудителей; рекомендуется устанавливать микробиологический диагноз с выделением патогена и демонстрацией его чувствительности к антибиотикам, особенно при тяжелых инфекциях или отсутствии должного ответа на терапию.
Метициллинрезистентный S. aureus
Для метициллинрезистентного S. aureus (MRSA) существует очень высокая вероятность корезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В связи с этим левофлоксацин не рекомендован для лечения инфекций, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.
Резистентность к фторхинолонам E. coli (чащему возбудителю инфекций мочевыводящих путей) варьирует в разных странах. При назначении фторхинолонов следует учитывать местную распространенность резистентности E. сoli к фторхинолонам.
Продолжительность инфузии
Рекомендуемая продолжительность инфузии должна составлять не менее 30 минут для 250 мг или 60 минут для 500 мг раствора левофлоксацина для инфузий. Известно, что при инфузии левофлоксацина может развиться тахикардия и временное снижение артериального давления. Редко в результате сильного снижения артериального давления может развиться сердечно-сосудистая недостаточность. Если заметное снижение артериального давления происходит во время инфузии левофлоксацина (L-изомер офлоксацина), введение препарата следует немедленно прекратить.
Тендинит и разрыв сухожилий
В редких случаях у пациентов может возникать тендинит. Развитие тендинита и разрыв сухожилий (в частности, но не ограничиваясь ахилловым сухожилием), иногда с обеих сторон, могут наблюдаться уже в первые 48 часов после начала лечения хинолонами или фторхинолонами, причем о таких случаях сообщали также через несколько месяцев после завершения применения препарата. Риск развития тендинита и разрыва сухожилий повышен у пациентов пожилого возраста, у пациентов с нарушениями функции почек, у пациентов, перенесших трансплантацию паренхиматозных органов, у пациентов, получающих суточную дозу 1000 мг левофлоксацина, а также у пациентов, одновременно проходящих лечение кортикостероидами. Соответственно следует избегать одновременного применения кортикостероидов.
При первых признаках тендинита (например болезненное опухание, воспаление) следует срочно прекратить лечение левофлоксацином и рассмотреть альтернативные варианты лечения. Пораженные конечности следует лечить соответствующим образом (например иммобилизация). При наличии признаков тендинопатии не рекомендуется применять кортикостероиды.
Заболевания, вызванные Clostridium difficile
Диарея, особенно тяжелой степени, стойкая и/или с примесями крови, возникающая во время или после лечения левофлоксацином (в том числе в течение нескольких недель после лечения), может быть симптомом заболевания, обусловленного Clostridium difficile. Самой тяжелой формой данного заболевания является псевдомембранозный колит (см. раздел «Побочные реакции»). В этой связи врачу следует учитывать возможность наличия заболевания, обусловленного Clostridium difficile, если у пациента на фоне лечения левофлоксацином или после него развивается диарея тяжелой степени. При подозрении на заболевание, вызванное Clostridium difficile, левофлоксацин следует немедленно отменить и в неотложном порядке начать соответствующее лечение. Лекарственные средства, угнетающие перистальтику кишечника, в этом случае противопоказаны.
Одновременное лечение фенбуфеном и подобными НПВП или препаратами, снижающими церебральный судорожный порог, такими как теофиллин, также требует осторожности. В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты со склонностью к судорогам
Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог. Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе (см. раздел «Противопоказания»). Как и другие хинолоны, его следует применять с чрезвычайной осторожностью пациентам, подверженным судорог, и при одновременном применении лекарственных средств, снижающих судорожный порог, например теофиллина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). При возникновении судорожного приступа (см. раздел «Побочные реакции») левофлоксацин необходимо отменить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
Пациенты со скрытыми или явными нарушениями активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут иметь склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолоновыми антибиотиками. В связи с этим в случае необходимости применения левофлоксацина за этими пациентами следует проводить наблюдение за возможным возникновением гемолиза.
Пациенты с почечной недостаточностью
Поскольку левофлоксацин выводится в основном почками, необходима коррекция дозы для пациентов с нарушениями функции почек (почечной недостаточностью) (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Реакции повышенной чувствительности
Левофлоксацин может привести к серьезным, потенциально летальным реакциям повышенной чувствительности (например от ангионевротического отека к анафилактическому шоку), в отдельных случаях после применения первой дозы препарата. При возникновении реакций повышенной чувствительности необходимо немедленно отменить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и приступить к соответствующему лечению.
Тяжелые буллезные реакции
При применении левофлоксацина сообщали о тяжелых кожных побочных реакциях, включая токсический эпидермальный некролиз (также известный как синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона и реакции лекарственного средства с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), которые могут быть опасными для жизни или летальным (см. раздел «Побочные реакции»).
На время назначения пациента следует предупредить о признаках и симптомах тяжелых кожных реакций, которые могут возникнуть после применения лекарственного средства, и тщательно следить. Если появляются признаки и симптомы, свидетельствующие об этих реакциях, левофлоксацин следует немедленно прекратить и рассмотреть альтернативное лечение.
Если у пациента развилась серьезная реакция, как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона или DRESS с применением левофлоксацина, в любое время лечение левофлоксацином у этого пациента не следует восстанавливать.
Дисгликемия
Как и при применении всех хинолонов, сообщали о случаях изменений со стороны уровня глюкозы в крови, среди которых были случаи как гипогликемии, так и гипергликемии, наблюдавшиеся обычно у пациентов с сахарным диабетом, получавших сопутствующую терапию пероральным сахароснижающим препаратом (например глибенкламидом) или инсулином. Сообщалось о случаях гипогликемической комы. У пациентов с сахарным диабетом рекомендуется тщательно контролировать уровень глюкозы в крови (см. «Побочные реакции»).
Профилактика фотосенсибилизации
Зафиксированы случаи фотосенсибилизации на фоне применения левофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»). Для предотвращения фотосенсибилизации рекомендуется, чтобы пациенты не подвергались воздействию сильного солнечного излучения или облучения искусственными источниками УФ-лучей (например, УФ-лампой «искусственное солнце», лампами солярия) во время лечения и в течение 48 часов после прекращения приема левофлоксацина.
Пациенты, получающие антагонисты витамина K
Из-за возможного повышения уровней показателей свертывания крови (протромбиновое время/международное нормализационное соотношение) и/или увеличения частоты геморрагических осложнений у пациентов, получающих левофлоксацин в комбинации с антагонистом витамина К (например с варфарином), при одновременном применении этих лекарственных средств необходимо контролировать показатели свертывание крови (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Психотические реакции
Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимавших хинолоны, включая левофлоксацин. Очень редко они прогрессировали до суицидальных мыслей и самодеструктивного поведения, иногда только после приема единственной дозы левофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»). Если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала QT
Необходимо с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT, такими как:
- врожденный или приобретенный синдром удлинения интервала QT;
- одновременное применение лекарственных средств, обладающих способностью удлинять интервал QT (таких как противоаритмические средства класса ІА и ІІІ, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства);
- нарушение баланса электролитов (например гипокалиемия, гипомагниемия);
- заболевания сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия) (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий», «Способ применения и дозы (Пациенты пожилого возраста)», «Передозировка», «Побочные реакции»);
- пациенты пожилого возраста и женщины младшего возраста могут быть более чувствительны к лекарственным средствам, удлиняющим интервал QT, в связи с этим необходимо с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам этих групп.
Периферическая нейропатия
Сообщалось о случаях сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, приводящей к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости, у пациентов, принимавших фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, такие как боль, чувство жжения, покалывание, онемение или слабость, чтобы предотвратить возникновение необратимого состояния.
Гепатобилиарные нарушения
При применении левофлоксацина (преимущественно пациентам с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом) зафиксированы случаи некротического гепатита вплоть до печеночной недостаточности с летальным исходом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы болезни печени как анорексия, желтуха, потемнение мочи, зуд или боль в животе.
Легочная форма сибирской язвы
Клиническая практика базируется на исследованиях чувствительности Bacillus anthracis in vitro, а также экспериментальных данных исследований на животных вместе с ограниченными данными исследований у человека. Врачам следует обращаться к согласованным национальным и/или международным документам по лечению сибирской язвы.
Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции
В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от возраста и имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых побочных реакциях, влияющих на различные, а иногда на несколько сразу систем организма (в том числе опорно-двигательную, нервную, психическую и органы чувств). Применение препарата следует немедленно прекратить после появления первых признаков или симптомов серьезной побочной реакции и обратиться за консультацией к врачу.
Обострение myasthenia gravis
Фторхинолоны, включая левофлоксацин, обладают эффектом нервно-мышечной блокады и могут обострять мышечную слабость у пациентов с myasthenia gravis. В послерегистрационном периоде у пациентов с myasthenia gravis с применением фторхинолонов были ассоциированы серьезные побочные реакции, включая летальные случаи и состояния, нуждавшиеся в мерах по поддержанию дыхания. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с myasthenia gravis в анамнезе.
Нарушение зрения
Если при приеме левофлоксацина возникают какие-либо нарушения зрения или побочные реакции со стороны органов зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. разделы «Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами» и «Побочные реакции»).
Суперинфекция
Применение левофлоксацина, особенно продолжительное, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных (резистентных) к препарату микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо применить соответствующие меры.
Воздействие на результаты лабораторных исследований
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов на опиаты, полученных при скрининговом тесте, с помощью более специфических методов.
Левофлоксацин может подавлять рост Mycobacterium tuberculosis и в этой связи приводить к ложноотрицательным результатам при бактериологической диагностике туберкулеза.
Вспомогательные вещества
Это лекарственное средство содержит 15,4 ммоль (355 мг) натрия на 100 мл раствора, поэтому следует быть осторожным при применении его пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.
Способ применения и дозы
Левофлоксацин, раствор для инфузий, следует медленно вводить путем внутривенной инфузии 1–2 раза в сутки. Доза зависит от типа и тяжести инфекции и чувствительности предполагаемого возбудителя инфекции. Можно перейти от исходного внутривенного применения левофлоксацина к соответствующему пероральному приему в соответствии с инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой исходя из состояния пациента. С учетом биологической эквивалентности пероральной и парентеральной форм возможна одинаковое дозирование.
Способ применения
Для введения левофлоксацина рекомендуются следующее дозирование
Таблица 3
Дозирование для больных с нормальной функцией почек (клиренс креатинина > 50 мл/мин)
|Показания
|Количество введений в сутки (в соответствии с тяжестью)
|Общая длительность лечения1
|Негоспитальная пневмония
|500 мг 1–2 раза в сутки
|7–14 суток
|Пиелонефрит
|500 мг 1 раз в сутки
|7–10 суток
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500 мг 1 раз в сутки
|7–14 суток
|Хронический бактериальный простатит
|500 мг 1 раз в сутки
|28 суток
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг 1–2 раза в сутки
|7–14 суток
|Легочная форма сибирской язвы
|500 мг 1 раз в сутки
|8 недель
1Продолжительность лечения включает внутривенный и пероральный прием. Время перехода от внутривенного применения к пероральному приему зависит от клинической картины, но обычно длится 2 — 4 дня.
Таблица 4
Дозирование для взрослых пациентов с нарушениями функции почек, у которых клиренс креатинина <50 мл/мин
|Режим дозирования
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|Клиренс креатинина
|первая доза: 250 мг
|первая доза: 500 мг
|первая доза: 500 мг
|50–20 мл/мин
|затем: 125 мг/ 24 ч
|затем: 250 мг/ 24 ч
|затем: 250 мг/ 12 ч
|19–10 мл/мин
|затем: 125 мг/ 48 ч
|затем: 125 мг/ 24 ч
|затем: 125 мг/ 12 ч
|< 10 мл/мин (в том числе гемодиализ и ХАПД)1
|затем: 125 мг/ 48 ч
|затем: 125 мг/ 24 ч
|затем: 125 мг/ 24 ч
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не требуются.
Дозирование для пациентов с нарушениями функции печени
Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в значительной степени метаболизируется в печени и выводится преимущественно почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста
Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы (см. раздел «Особенности применения». Тендинит и разрывы сухожилий. Удлинение интервала QT).
Способ применения
Левофлоксацин, раствор для инфузий, предназначен только для медленной внутривенной инфузии. Раствор вводить 1–2 раза в день. Время инфузии препарата левофлоксацина составляет не менее 30 минут для дозы 250 мг или 60 минут для дозы 500 мг (см. раздел «Особенности применения»). Для получения информации о несовместимости левофлоксацина с другими инфузионными растворами см. раздел «Несовместимость», а относительно совместимости см. раздел «Особые меры безопасности».
Дети
Левофлоксацин противопоказан детям и подросткам.
Побочные реакции
Ниже приведены побочные реакции по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/ 10000, <1/1000), частота неизвестна (частоту нельзя оценить из имеющихся данных). В каждой группе по частоте проявлений побочные реакции указаны в порядке уменьшения их тяжести.
Таблица 5
|Классы и системы
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Частота неизвестна
|Инфекции и инвазии
|грибковые инфекции, включая инфекции, вызванные грибками рода Candida; резистентность патогенных микроорганизмов
|Со стороны кровеносной и лимфатической систем
|лейкопения, эозинофилия
|тромбоцитопения, нейтропения
|панцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия
|Со стороны иммунной системы
|ангионевротический отек, повышенная чувствительность
|анафилактический шок1, анафилактический шок1
|Со стороны обмена веществ и питания
|анорексия
|гипогликемия, особенно у больных сахарным диабетом
|гипергликемия, гипогликемическая кома
|Со стороны психики*
|бессонница
|тревожность, спутанность сознания, нервозность
|психотические реакции (например, с галлюцинациями, параноей), депрессия, ажитация, нарушение сна, ужасные сновидения
|психотические расстройства с угрожающим пациенту поведением, в том числе суицидальные мысли или попытки самоубийства.
|Со стороны нервной системы*
|головная боль, головокружение
|сонливость, тремор, дисгевзия
|судороги, парестезия
|периферическая сенсорная нейропатия, периферическая сенсорная моторная нейропатия, паросмия, в том числе аносмия, дискинезия, экстрапирами- дальние расстройства, агевзия, обморок, доброкачественная внутричерепная гипертензия
|Со стороны органов зрения*
|нарушения зрения, такие как затуманивание зрения
|временная потеря зрения, увеит
|Со стороны органов слуха*
|вертиго
|шум в ушах
|потеря слуха, ухудшение слуха
|Со стороны сердечно-сосудистой системы**
|флебит
|тахикардия, сердцебиение, артериальная гипотензия
|желудочковая тахикардия, что может привести к остановке сердца, желудочковая аритмия и желудочковая тахикардия типа «пируэт» (наблюдается преимущественно у больных с факторами риска пролонгации интервала QT), удлинение интервала QT, зарегистрированное с помощью ЭКГ
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|одышка
|бронхоспазм, аллергический пневмонит
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|диарея, рвота, тошнота
|боль в животе, диспепсия, метеоризм, запор
|геморрагическая диарея, которая редко может быть признаком энтероколита, включая псевдомембранозный колит, панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|повышение уровня печеночных ферментов (АлАТ/АсАТ, щелочная фосфатаза, ГГТ)
|повышение уровня билирубина в крови
|желтуха и тяжелые поражения печени, в том числе случаи развития летальной острой печеночной недостаточности, прежде всего у больных с тяжелыми основными заболеваниями, гепатит
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|сыпь, зуд, крапивница, гипергидроз
|реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром) (см. раздел «Особенности применения»); стойкая медикаментозная сыпь
|токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, полиморфная эритема, реакции фотосенсибилизации, лейкоцитокластический васкулит, стоматит
|Со стороны костно-мышечной системы*
|артралгия, миалгия
|поражение сухожилий, включая тендинит (например ахилловое сухожилие); мышечная слабость, которая может иметь значение у пациентов с миастенией
|рабдомиолиз, разрыв сухожилий (например ахиллова сухожилия), разрыв связок, разрыв мышц, артрит
|Со стороны мочевыделительной системы
|повышение уровня креатинина в крови
|острая почечная недостаточность (например вследствие интерстициального нефрита)
|Общие нарушения и реакции в месте введения*
|реакция в месте инфузии (боль, покраснение)
|астения
|лихорадка
|боль (в том числе боль в спине, грудной клетке, конечностях)
|Со стороны эндокринной системы
|синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ)
1Анафилактические и анафилактоидные реакции могут иногда возникать даже после введения первой дозы.
2Реакции слизистых оболочек могут иногда возникать даже после введения первой дозы препарата.
*В очень редких случаях у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от имеющихся факторов риска, сообщали о длительных (в течение месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакциях, влияющих на различные, а иногда на несколько сразу, системы организма и органы чувств (в том числе реакции, такие как тендинит, разрыв сухожилия, артралгия, боль в конечностях, нарушения походки, невропатии, связанные с парестезией, депрессия, усталость, нарушение памяти, нарушение сна, нарушение слуха, зрения , вкуса и запаха) (см. раздел «Особенности применения»).
**У пациентов, получавших фторхинолоны, сообщалось о случаях аневризмы и диссекции аорты, иногда осложненных разрывом (включая летальные случаи), и регургитации/недостаточности любого из клапанов сердца (см. раздел «Особенности применения»).
Другие нежелательные побочные эффекты, связанные с приемом фторхинолонов:
- приступы порфирии у пациентов с наличием порфирии.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл в контейнере из поливинилхлорида, по 1 контейнеру в полимерной пленке в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Дочернее предприятие "Фарматрейд".