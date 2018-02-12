активные ингредиенты свечей (суппозиториев) Верикса — это комбинация природных веществ с выраженными регенеративными, антисептическими, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, могут использоваться для быстрого восстановления слизистой оболочки влагалища.

Гиалуроновая кислота как природный полисахарид покрывает слизистую оболочку влагалища, создает защитный барьер, способствует заживлению и устранению воспалительной реакции (уменьшает покраснение), укреплению стенок влагалища после диатермокоагуляции, лазерной терапии и криотерапии шейки матки или влагалища, проявляет увлажняющие свойства при сухости слизистой оболочки влагалища.

Экстракт календулы способствует противовоспалительному эффекту, ускоряет процессы восстановления, проявляет противогрибковые, антимикробные, защитные и иммуностимулирующие свойства.

Экстракт алоэ способствует усилению местного иммунитета, восстановлению тканевого обмена веществ, благодаря чему проявляет ранозаживляющие, противомикробные и противовоспалительные свойства, устраняет воспаление и раздражение, стимулирует восстановление слизистой оболочки влагалища. Алоэ содержит витамин С, который подавляет рост патогенных бактерий, обеспечивает снижение pH влагалища, способствует восстановлению оптимальных показателей pH и поддержанию нормальной микрофлоры влагалища.

Эфирное масло чайного дерева проявляет мощные противовоспалительные, противогрибковые и бактерицидные свойства. Биологически активные вещества чайного дерева увлажняют слизистую оболочку влагалища.

Экстракт (или масло) семян центеллы азиатской проявляет антиоксидантные, регенеративные и антисептические свойства, стимулирует синтез коллагена, способствует эпителизации и укреплению стенок влагалища.

Биологически активные вещества, входящие в состав Верикса применяются:

– в составе комбинированной терапии как регенеративное, антисептическое, противовоспалительное и иммуностимулирующее средство для восстановления слизистой оболочки влагалища;

– для усиления восстановительных процессов при атрофических и дистрофических изменениях слизистой оболочки влагалища (эрозии и др.);

– с целью профилактики дисбактериоза при длительном применении кортикостероидов, антибиотиков и предотвращения воспалительных заболеваний вследствие инфицирования влагалища после посещения бассейна, сауны или купания в водоемах;

– в составе комбинированной терапии при воспалительных процессах во влагалище;

– при физиологической склонности к воспалительной реакции в случаях травмы слизистой влагалища, при длительном отсутствии возможности выполнить гигиенические процедуры (поездки, походы);

– с целью восстановления слизистой оболочки влагалища после затяжных родов, использования агрессивных методов лечения (диатермокоагуляции, лазерной терапии и криотерапии шейки матки или влагалища, аборта, введения инородных тел), после вагинальных операций связанных с выпадением стенок влагалища, шейки и тела матки;

– в составе комбинированной терапии для восстановления слизистой оболочки при воспалительных состояниях влагалища (бактериальный вагиноз, неспецифический кольпит);

– при возрастных изменениях состояния слизистой оболочки (сухость слизистой оболочки влагалища, кольпиты и др.)