Верикса (Verixa) (490585) - инструкция по применению Косметические средства
Верикса инструкция по применению
Характеристика
активные ингредиенты свечей (суппозиториев) Верикса — это комбинация природных веществ с выраженными регенеративными, антисептическими, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, могут использоваться для быстрого восстановления слизистой оболочки влагалища.
Гиалуроновая кислота как природный полисахарид покрывает слизистую оболочку влагалища, создает защитный барьер, способствует заживлению и устранению воспалительной реакции (уменьшает покраснение), укреплению стенок влагалища после диатермокоагуляции, лазерной терапии и криотерапии шейки матки или влагалища, проявляет увлажняющие свойства при сухости слизистой оболочки влагалища.
Экстракт календулы способствует противовоспалительному эффекту, ускоряет процессы восстановления, проявляет противогрибковые, антимикробные, защитные и иммуностимулирующие свойства.
Экстракт алоэ способствует усилению местного иммунитета, восстановлению тканевого обмена веществ, благодаря чему проявляет ранозаживляющие, противомикробные и противовоспалительные свойства, устраняет воспаление и раздражение, стимулирует восстановление слизистой оболочки влагалища. Алоэ содержит витамин С, который подавляет рост патогенных бактерий, обеспечивает снижение pH влагалища, способствует восстановлению оптимальных показателей pH и поддержанию нормальной микрофлоры влагалища.
Эфирное масло чайного дерева проявляет мощные противовоспалительные, противогрибковые и бактерицидные свойства. Биологически активные вещества чайного дерева увлажняют слизистую оболочку влагалища.
Экстракт (или масло) семян центеллы азиатской проявляет антиоксидантные, регенеративные и антисептические свойства, стимулирует синтез коллагена, способствует эпителизации и укреплению стенок влагалища.
Биологически активные вещества, входящие в состав Верикса применяются:
– в составе комбинированной терапии как регенеративное, антисептическое, противовоспалительное и иммуностимулирующее средство для восстановления слизистой оболочки влагалища;
– для усиления восстановительных процессов при атрофических и дистрофических изменениях слизистой оболочки влагалища (эрозии и др.);
– с целью профилактики дисбактериоза при длительном применении кортикостероидов, антибиотиков и предотвращения воспалительных заболеваний вследствие инфицирования влагалища после посещения бассейна, сауны или купания в водоемах;
– в составе комбинированной терапии при воспалительных процессах во влагалище;
– при физиологической склонности к воспалительной реакции в случаях травмы слизистой влагалища, при длительном отсутствии возможности выполнить гигиенические процедуры (поездки, походы);
– с целью восстановления слизистой оболочки влагалища после затяжных родов, использования агрессивных методов лечения (диатермокоагуляции, лазерной терапии и криотерапии шейки матки или влагалища, аборта, введения инородных тел), после вагинальных операций связанных с выпадением стенок влагалища, шейки и тела матки;
– в составе комбинированной терапии для восстановления слизистой оболочки при воспалительных состояниях влагалища (бактериальный вагиноз, неспецифический кольпит);
– при возрастных изменениях состояния слизистой оболочки (сухость слизистой оболочки влагалища, кольпиты и др.)
Рекомендации по использованию
способ применения: используют вагинально по 1 суппозиторию 1 раз в сутки (вечером). Свечу (суппозиторий) следует вводить глубоко во влагалище, в положении лежа на спине, слегка согнув ноги. Перед использованием рекомендована консультация врача.
Продолжительность использования зависит от развития симптомов и достижения желаемого результата, но не менее 5 суток, при необходимости курс можно повторить.
В упаковке содержится 10 свечей (суппозиторий) что обычно хватает на 10 дней использования.
Противопоказания
беременность и период лактации, дети до 12 лет, повышенная чувствительность к компонентам продукта.
Условия хранения
хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре 0-25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%, за 10-15 мин до использования необходимо положить в холодильник.