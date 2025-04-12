по аналогии с другими α-симпатомиметиками могут быть такие проявления, как усталость, бессонница, головокружение, тошнота. Повышение АД и тахикардия, особенно у детей, могут наблюдаться после субфебрильной температуры, шока и рефлекторной брадикардии.

Клиническая картина интоксикации при приеме Лазолназала Плюс, может быть стертая, так как фазы возбуждения и угнетение ЦНС и сердечно-сосудистой системы могут изменяться.

У детей интоксикация оказывает существенное действие на ЦНС и приводит к судорогам, коме, брадикардии, угнетению дыхания, а также повышению АД, а затем его снижению. Симптомы возбуждения ЦНС — беспокойство, галлюцинации и судороги. Симптомы угнетения ЦНС — уменьшение температуры тела, летаргия, сонливость и кома.

Кроме того, могут появиться такие симптомы: тошнота, мидриаз, миоз, усиленное потоотделение, лихорадка, бледность, цианоз губ, сердечно-сосудистые нарушения (тахикардия, аритмия, брадикардия, остановка сердца, гипертония, резкое падение АД), нарушение дыхательной системы (дыхательная недостаточность, остановка дыхания), психические нарушения.

Показано промывание и очищение полости носа, симптоматическое лечение.