Лазорин® (Lasorin)
Лазорин инструкция по применению
Состав
Трамазолина гидрохлорид - 1,18 мг/мл
Фармакологические свойства
α-симпатомиметик с вазоконстрикторным действием, уменьшает отечность слизистой оболочки носа, что приводит к продолжительному улучшению носового дыхания. После интраназального применения вазоконстрикция наступает в течении 5 мин и длится 8–10 ч.
Фармакокинетические исследование у человека не проводились. В исследованиях на животных установлено, что после интраназального применение абсорбируется 50–80% дозы препарата.
Трамазолин и его метаболиты распределяются во всех внутренних органах, наивысшая их концентрация обнаруживается в печени. Выводится преимущественно с мочой, период полувыведения — 5–7 ч.
После местного применения в моче выявлены три основных метаболита, которые являются конъюгатами трамазолина гидрохлорида.
Показания Лазорин
для устранения отечности слизистой оболочки носа при инфекционно-воспалительных заболеваниях, облегчения отхождения секрета при синусите или отите (окклюзия евстахиевой трубы).
Применение Лазорин
взрослым и детям старше 6 лет: до 4 впрыскиваний препарата в каждый носовой ход в сутки; продолжительность применения не более 5–7 дней.
Противопоказания
гиперчувствительность к трамазолину гидрохлориду или бензалконию хлориду, или другим компонентам препарата, сухой ринит; после нейрохирургической операции, проведенной через нос; возраст до 6 лет.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головная боль, усталость, сонливость или бессонница, обеспокоенность, головокружение, агевзия;
нарушения со стороны психики: галлюцинации (преимущественно у детей);
со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия или АГ;
со стороны дыхательной системы: ощущение жжения и сухости слизистой оболочки носа, ринорея, носовые кровотечения и чихание.
После уменьшения терапевтического действия препарата, возможна значительная отечность слизистой оболочки носа (реактивная гиперемия).
со стороны ЖКТ: тошнота.
со стороны иммунной системы: аллергические реакции (сыпь, зуд, отек кожи и слизистой оболочки носа).
Особые указания
Лазолназал Плюс необходимо применять с осторожностью и под медицинским наблюдением у пациентов с закрытоугольной глаукомой, гипертрофией предстательной железы и приобретенной или врожденной порфирией.
Если после применения Лазолназала Плюс на протяжении 7 дней симптомы не исчезают, необходимо рассмотреть вопроса о целесообразности продолжения лечения препаратом.
Длительное применение препарата может привести к хроническому воспалению и атрофии слизистой оболочки носа. Следует избегать попадания препарата в глаза. Если это произошло, необходимо промыть глаза большим количеством воды.
Период беременности и кормления грудью. Не выявлено патологического влияния препарата на течение беременности. Безопасность приема во время кормления грудью не установлена. Лазолназал Плюс не следует применять в I триместр беременности. На протяжении дальнейшего периода беременности и во время кормления грудью препарат нужно применять только по назначению врача.
Взаимодействия
одновременный прием антидепрессантов (ингибиторов МАО или трициклических антидепрессантов) или вазопрессорных лечебных средств влияет на сердечно-сосудистую систему и может вызвать АГ.
Передозировка
по аналогии с другими α-симпатомиметиками могут быть такие проявления, как усталость, бессонница, головокружение, тошнота. Повышение АД и тахикардия, особенно у детей, могут наблюдаться после субфебрильной температуры, шока и рефлекторной брадикардии.
Клиническая картина интоксикации при приеме Лазолназала Плюс, может быть стертая, так как фазы возбуждения и угнетение ЦНС и сердечно-сосудистой системы могут изменяться.
У детей интоксикация оказывает существенное действие на ЦНС и приводит к судорогам, коме, брадикардии, угнетению дыхания, а также повышению АД, а затем его снижению. Симптомы возбуждения ЦНС — беспокойство, галлюцинации и судороги. Симптомы угнетения ЦНС — уменьшение температуры тела, летаргия, сонливость и кома.
Кроме того, могут появиться такие симптомы: тошнота, мидриаз, миоз, усиленное потоотделение, лихорадка, бледность, цианоз губ, сердечно-сосудистые нарушения (тахикардия, аритмия, брадикардия, остановка сердца, гипертония, резкое падение АД), нарушение дыхательной системы (дыхательная недостаточность, остановка дыхания), психические нарушения.
Показано промывание и очищение полости носа, симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 оС.