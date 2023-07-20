симпатомиметик для местного применения при заболеваниях полости носа. Обладает вазоконстрикторным эффектом; за счет уменьшения отека слизистой оболочки приводит к выраженному и длительному расширению носовых ходов и облегчению носового дыхания.

После интраназального введения эффект обычно наступает в течение 5 мин и длится 8–10 ч. Экспериментально установлено, что после перорального или интраназального введения адсорбируется 50–80% дозы трамазолина. Трамазолин и его метаболиты распределяются во всех внутренних органах, наивысшая их концентрация определяется в печени. Выводится преимущественно с мочой, T ½ — 5–7 ч.