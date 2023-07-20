ТРАМАЗОЛИН (TRAMAZOLINUM) Действующее вещество
симпатомиметик для местного применения при заболеваниях полости носа. Обладает вазоконстрикторным эффектом; за счет уменьшения отека слизистой оболочки приводит к выраженному и длительному расширению носовых ходов и облегчению носового дыхания.
После интраназального введения эффект обычно наступает в течение 5 мин и длится 8–10 ч. Экспериментально установлено, что после перорального или интраназального введения адсорбируется 50–80% дозы трамазолина. Трамазолин и его метаболиты распределяются во всех внутренних органах, наивысшая их концентрация определяется в печени. Выводится преимущественно с мочой, T½ — 5–7 ч.
симптоматическое лечение ринита, сенной лихорадки, синусита, евстахеита и среднего отита.
до 4 впрыскиваний р-ра (1,18 мг/мл) в каждый носовой ход в сутки; продолжительность лечения — 5–7 дней.
повышенная чувствительность к трамазолину.
реактивная гиперемия слизистой оболочки, преходящее ощущение жжения, ринорея, тошнота, головокружение, головная боль, изменение вкуса, тахикардия, аритмия, повышение АД.
необходимо применять с осторожностью и под медицинским наблюдением у пациентов с закрытоугольной глаукомой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Длительное применение трамазолина может привести к атрофии слизистой оболочки полости носа. Следует избегать попадания трамазолина в глаза.
В период беременности и кормления грудью применяют под наблюдением врача.
одновременный прием ингибиторов МАО или трициклических антидепрессантов может привести к развитию симптоматической АГ.
сообщения о случаях передозировки отсутствуют. По аналогии с другими симпатомиметиками наиболее вероятными симптомами передозировки могут быть повышение АД, тахикардия, бессонница, головокружение, тошнота, гипертермия, шок, рефлекторная брадикардия. Показано промывание полости носа, симптоматическое лечение.