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Аспаркам (Asparcam) (4796) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аспаркам (Asparcam)
Цена в городе Киев
от 32,06 грн
Без рецепта
50 шт от 32,06 грн 10 шт от 7,46 грн 100 шт от 108,18 грн
В наличии в 370 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
A12C C55** Магния аспартат, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/5459/01/01 от 24.11.2016
Международное название
ASPARAGINAT K-Mg* (АСПАРАГИНАТ K-Mg*)

Аспаркам инструкция по применению

Состав

действующие вещества: магния аспарагинат, калия аспарагинат;

1 таблетка содержит магния аспарагинат 175 мг (0,175 г) и калия аспарагинат 175 мг (0,175 г);

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кальция стеарат, тальк.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета с плоской поверхностью, риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Минеральные добавки. Препараты магния (различные соли в комбинации). Код АТХ А12С C30.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Аспаркам относится к лекарственным средствам, регулирующим метаболические процессы. Механизм действия связан со свойством аспарагинатов переносить ионы магния и калия во внутриклеточное пространство и участием их в метаболических процессах. Ионы калия и магния, как важные внутриклеточные катионы, включаются в работу ряда ферментов, в процесс связывания макромолекул с субцеллюлярными элементами и в механизм мышечного сокращения на молекулярном уровне. Соотношение вне- и внутриклеточной концентрации ионов калия, кальция, натрия и магния влияет на сократительную способность миокарда. Аспарагинат, как эндогенное вещество, является переносчиком ионов калия и магния, обладает выраженным аффинитетом к клеткам, его соли подвергаются диссоциации лишь в незначительной степени. Вследствие этого ионы проникают во внутриклеточное пространство в виде комплексных соединений. Магния аспарагинат и калия аспарагинат улучшают метаболизм миокарда. Недостаточное содержание калия и магния в организме повышает риск развития АГ, атеросклеротического поражения коронарных сосудов, нарушений ритма сердца, патологии миокарда.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Дополнительная терапия при хронических заболеваниях сердца (при сердечной недостаточности, в постинфарктный период), нарушениях ритма сердца, прежде всего при желудочковых аритмиях.

Дополнительная терапия при лечении препаратами наперстянки.

Как дополнение для увеличения магния и калия, поступающих с пищей.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
  • острая и хроническая почечная недостаточность;
  • болезнь Аддисона;
  • гиперкалиемия, гипермагниемия;
  • атриовентрикулярная блокада ІІ-ІІІ степени;
  • кардиогенный шок (АД < 90 мм.рт.ст.);
  • олигурия;
  • анурия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В связи с наличием в составе препарата ионов калия при применении Аспаркама с калийсбе­регающими диуретиками, ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, циклоспорином по­вышается риск развития гиперкалиемии (необходим контроль уровня калия в плазме крови) и усиливается угнетающее влияние на перистальтику кишечника.

Препарат тормозит всасывание пероральных форм тетрациклина, солей железа и фторида натрия (необходимо придерживаться 3-часового интервала между приемами).

Аспаркам усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде; предотвращает развитие гипокалиемии, обусловленной применением салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов.

Аспаркам уменьшает кардиотоксическое действие сердечных гликозидов.

При одновременном применении с антидеполяризующими миорелаксантами усиливается нервно-мышечная блокада, со средствами для наркоза (кетамин, гексанал, фторотан) — угнетается центральная нервная система.

Аспаркам может снижать эффективность неомицина, полимиксина В, тетрациклина и стрептомицина.

Способ применения и дозы

Таблетки Аспаркам принимать перорально. Обычная суточная доза для взрослых составляет 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Дозу можно увеличивать до 3 таблеток 3 раза в сутки. Желудочный сок способен снижать эффективность препарата, поэтому рекомендуется принимать таблетки после еды.

Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Дети

Опыта применения препарата у детей нет, поэтому препарат не следует применять этой категории пациентов.

Побочные реакции

Побочные реакции развиваются очень редко:

со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, ощущение дискомфорта или жжение в эпигастральном участке, желудочно-кишечное кровотечение, язвы слизистой оболочки пищеварительного тракта, сухость во рту;

со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение проводимости миокарда, снижение артериального давления, AV-блокада;

со стороны центральной и периферической нервной системы: парестезии, гипорефлексия, судороги;

аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение кожи лица, сыпь;

со стороны дыхательной системы: возможно угнетение дыхания (обусловленное гипер­магниемией);

другие: ощущение жара.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 или 50 таблеток в блистерах.

По 10 таблеток в блистере; по 1 или 10 блистеров в пачке из картона.

По 50 таблеток в блистере; по 1 блистеру в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Аспаркам
Аспаркам таблетки блистер, №50
от 32,06 грн
В наличии в 370 аптеках
Цены в аптеках
Аспаркам
Аспаркам таблетки блистер, №50
от 32,06 грн
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