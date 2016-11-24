Аспаркам (Asparcam) (4796) - инструкция по применению ATC-классификация
Аспаркам инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: магния аспарагинат, калия аспарагинат;
1 таблетка содержит магния аспарагинат 175 мг (0,175 г) и калия аспарагинат 175 мг (0,175 г);
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кальция стеарат, тальк.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета с плоской поверхностью, риской и фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Минеральные добавки. Препараты магния (различные соли в комбинации). Код АТХ А12С C30.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Аспаркам относится к лекарственным средствам, регулирующим метаболические процессы. Механизм действия связан со свойством аспарагинатов переносить ионы магния и калия во внутриклеточное пространство и участием их в метаболических процессах. Ионы калия и магния, как важные внутриклеточные катионы, включаются в работу ряда ферментов, в процесс связывания макромолекул с субцеллюлярными элементами и в механизм мышечного сокращения на молекулярном уровне. Соотношение вне- и внутриклеточной концентрации ионов калия, кальция, натрия и магния влияет на сократительную способность миокарда. Аспарагинат, как эндогенное вещество, является переносчиком ионов калия и магния, обладает выраженным аффинитетом к клеткам, его соли подвергаются диссоциации лишь в незначительной степени. Вследствие этого ионы проникают во внутриклеточное пространство в виде комплексных соединений. Магния аспарагинат и калия аспарагинат улучшают метаболизм миокарда. Недостаточное содержание калия и магния в организме повышает риск развития АГ, атеросклеротического поражения коронарных сосудов, нарушений ритма сердца, патологии миокарда.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Дополнительная терапия при хронических заболеваниях сердца (при сердечной недостаточности, в постинфарктный период), нарушениях ритма сердца, прежде всего при желудочковых аритмиях.
Дополнительная терапия при лечении препаратами наперстянки.
Как дополнение для увеличения магния и калия, поступающих с пищей.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острая и хроническая почечная недостаточность;
- болезнь Аддисона;
- гиперкалиемия, гипермагниемия;
- атриовентрикулярная блокада ІІ-ІІІ степени;
- кардиогенный шок (АД < 90 мм.рт.ст.);
- олигурия;
- анурия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В связи с наличием в составе препарата ионов калия при применении Аспаркама с калийсберегающими диуретиками, ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, циклоспорином повышается риск развития гиперкалиемии (необходим контроль уровня калия в плазме крови) и усиливается угнетающее влияние на перистальтику кишечника.
Препарат тормозит всасывание пероральных форм тетрациклина, солей железа и фторида натрия (необходимо придерживаться 3-часового интервала между приемами).
Аспаркам усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде; предотвращает развитие гипокалиемии, обусловленной применением салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов.
Аспаркам уменьшает кардиотоксическое действие сердечных гликозидов.
При одновременном применении с антидеполяризующими миорелаксантами усиливается нервно-мышечная блокада, со средствами для наркоза (кетамин, гексанал, фторотан) — угнетается центральная нервная система.
Аспаркам может снижать эффективность неомицина, полимиксина В, тетрациклина и стрептомицина.
Способ применения и дозы
Таблетки Аспаркам принимать перорально. Обычная суточная доза для взрослых составляет 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Дозу можно увеличивать до 3 таблеток 3 раза в сутки. Желудочный сок способен снижать эффективность препарата, поэтому рекомендуется принимать таблетки после еды.
Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.
Дети
Опыта применения препарата у детей нет, поэтому препарат не следует применять этой категории пациентов.
Побочные реакции
Побочные реакции развиваются очень редко:
со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, ощущение дискомфорта или жжение в эпигастральном участке, желудочно-кишечное кровотечение, язвы слизистой оболочки пищеварительного тракта, сухость во рту;
со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение проводимости миокарда, снижение артериального давления, AV-блокада;
со стороны центральной и периферической нервной системы: парестезии, гипорефлексия, судороги;
аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение кожи лица, сыпь;
со стороны дыхательной системы: возможно угнетение дыхания (обусловленное гипермагниемией);
другие: ощущение жара.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 или 50 таблеток в блистерах.
По 10 таблеток в блистере; по 1 или 10 блистеров в пачке из картона.
По 50 таблеток в блистере; по 1 блистеру в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».