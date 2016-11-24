Таблетки Аспаркам принимать перорально. Обычная суточная доза для взрослых составляет 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Дозу можно увеличивать до 3 таблеток 3 раза в сутки. Желудочный сок способен снижать эффективность препарата, поэтому рекомендуется принимать таблетки после еды.

Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.