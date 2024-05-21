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ВИТКАМ-В (VITKAM-B) (476332) - инструкция по применению Диетические добавки

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ВИТКАМ-В (VITKAM-B)
Цена в городе Киев
от 337,43 грн
Без рецепта
30 шт от 337,43 грн
В наличии в 467 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

ВИТКАМ-В инструкция по применению

Рекомендации по употреблению

дополнительный источник калия, магния и витамина В6. Способствует нормализации функционирования сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, общему укреплению организма при умственных и физических нагрузках. Обладает общеукрепляющим свойством.
Способ применения: взрослым по 10 ml (мл) 1 раз в сутки, или по рекомендации врача.
Срок употребления: 3-4 недели. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.

Противопоказания

дети, период беременности и кормления грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.

Особые указания

предостережение: не превышать рекомендуемое дневное количество. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Хранить в недоступном для детей месте. Не является лекарственным средством. Без ГМО.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Срок годности: 2 года от даты изготовления.

ВИТКАМ-В
ВИТКАМ-В жидкость пакет 10 мл, №30
от 337,43 грн
В наличии в 467 аптеках
Цены в аптеках
ВИТКАМ-В
ВИТКАМ-В жидкость пакет 10 мл, №30
от 337,43 грн
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