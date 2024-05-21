дополнительный источник калия, магния и витамина В 6 . Способствует нормализации функционирования сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, общему укреплению организма при умственных и физических нагрузках. Обладает общеукрепляющим свойством.

Способ применения: взрослым по 10 ml (мл) 1 раз в сутки, или по рекомендации врача.

Срок употребления: 3-4 недели. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.