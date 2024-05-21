ВИТКАМ-В (VITKAM-B) (476332) - инструкция по применению Диетические добавки
ВИТКАМ-В инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
дополнительный источник калия, магния и витамина В6. Способствует нормализации функционирования сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, общему укреплению организма при умственных и физических нагрузках. Обладает общеукрепляющим свойством.
Способ применения: взрослым по 10 ml (мл) 1 раз в сутки, или по рекомендации врача.
Срок употребления: 3-4 недели. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.
Противопоказания
дети, период беременности и кормления грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.
Особые указания
предостережение: не превышать рекомендуемое дневное количество. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Хранить в недоступном для детей месте. Не является лекарственным средством. Без ГМО.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Срок годности: 2 года от даты изготовления.