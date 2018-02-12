Аргис дуо (Argis duo) (475212) - инструкция по применению Косметические средства
Аргис дуо инструкция по применению
Характеристика
средство гигиенично-профилактическое, способствующее усилению противовоспалительного и антисептического действия.
Хлорофиллипта экстракт густой благодаря содержанию комплекса биологически активных веществ может использоваться как вспомогательное средство при воспалительных заболеваниях половых органов у женщин (кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, эндометрите, аднексите, свищах, разрывах влагалища).
Хлоргексидина биглюконат применяется для предотвращения венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями), а также для усиления комплексного лечения бактериального вагиноза, кольпита, эрозий шейки матки.
Рекомендации по использованию
используют вагинально по 1 средству гигиены 1-2 раза в сутки. Перед использованием рекомендована консультация врача.
Рекомендуемый срок использования: 5-10 суток, при необходимости курс можно повторить.
Предостережения при использовании: беременность и период лактации, дети до 12 лет, индивидуальная повышенная чувствительность к составляющим компонентам. Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре 0-25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%, за 10-15 мин до использования необходимо положить в холодильник.