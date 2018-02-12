средство гигиенично-профилактическое, способствующее усилению противовоспалительного и антисептического действия.

Хлорофиллипта экстракт густой благодаря содержанию комплекса биологически активных веществ может использоваться как вспомогательное средство при воспалительных заболеваниях половых органов у женщин (кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, эндометрите, аднексите, свищах, разрывах влагалища).

Хлоргексидина биглюконат применяется для предотвращения венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями), а также для усиления комплексного лечения бактериального вагиноза, кольпита, эрозий шейки матки.