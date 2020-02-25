фармакодинамика. Витапрост оказывает специфическое органотропное действие на предстательную железу. При заболевании последней препарат как средство патогенетической терапии нормализует процессы микроциркуляции и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, уменьшает или устраняет отек ткани, лейкоцитарную инфильтрацию (в том числе уменьшает содержание лейкоцитов в секрете железы), проявляет опосредованное бактериостатическое влияние на микрофлору секрета, снижает титр выявленного возбудителя вплоть до абсолютной стерильности или подавляет жизнеспособность микроорганизмов. Витапрост нормализует сперматогенез (увеличивает количество и подвижность сперматозоидов), оказывает модулирующее влияние на состояние Т- и В-лимфоцитов, регулирует тонус мышц мочевого пузыря, включая тонус детрузора, повышает неспецифическую резистентность организма.

Фармакокинетика. Пептидный препарат Витапрост расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Витапрост и его метаболиты экскретируются с мочой. Кумулятивным эффектом препарат не обладает.