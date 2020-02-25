Витапрост лиофилизат для раствора для инъекций (Vitaprost lyophilisate for solution for injection) (471809) - инструкция по применению ATC-классификация
Витапрост лиофилизат для раствора для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Витапрост оказывает специфическое органотропное действие на предстательную железу. При заболевании последней препарат как средство патогенетической терапии нормализует процессы микроциркуляции и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, уменьшает или устраняет отек ткани, лейкоцитарную инфильтрацию (в том числе уменьшает содержание лейкоцитов в секрете железы), проявляет опосредованное бактериостатическое влияние на микрофлору секрета, снижает титр выявленного возбудителя вплоть до абсолютной стерильности или подавляет жизнеспособность микроорганизмов. Витапрост нормализует сперматогенез (увеличивает количество и подвижность сперматозоидов), оказывает модулирующее влияние на состояние Т- и В-лимфоцитов, регулирует тонус мышц мочевого пузыря, включая тонус детрузора, повышает неспецифическую резистентность организма.
Фармакокинетика. Пептидный препарат Витапрост расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Витапрост и его метаболиты экскретируются с мочой. Кумулятивным эффектом препарат не обладает.
Показания Витапрост лиофилизат для раствора для инъекций
хронический простатит, аденома предстательной железы; возрастные нарушения ее функций и связанные с этим расстройства акта мочеиспускания; осложнения после операций на предстательной железе; интероцептивная копулятивная дисфункция; мужское бесплодие.
Применение Витапрост лиофилизат для раствора для инъекций
применяют для лечения взрослых, в том числе мужчин в пожилом возрасте. Вводят в/м. Перед применением содержимое флакона растворяют в 1–2 мл воды для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида, или 0,5% р-ре новокаина. При использовании новокаина в качестве растворителя необходимо учитывать информацию по безопасности новокаина. Препарат вводят ежедневно, 1–2 флакона 1 раз в сутки. Курс лечения составляет 5–10 дней. В случае необходимости проводят повторный курс (через 1–6 мес).
Дети. Препарат не применяют у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата и белкам крупного рогатого скота.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, включая зуд, сыпь, изменения в месте введения.
Особые указания
при лечении препаратом рекомендуется проведение анализа клинических показателей активности предстательной железы (простатоспецифический антиген).
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не применяют у женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не изучалась.
Взаимодействия
не изучались.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одном шприце. Использовать только рекомендованные растворители.
Передозировка
не изучалась.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре не выше 25 °С.