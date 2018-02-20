в состав мази входит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Применение в период беременности и кормления грудью. Апизартрон в период беременности и кормления грудью не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не влияет.

Особые меры безопасности. Не допускать попадания на слизистые оболочки, в глаза и на открытые раны.

После применения мази следует тщательно вымыть руки водой с мылом. При случайном попадании в глаза промыть проточной водой в течение 15 мин. Если после промывания пациент чувствует боль, раздражение, снижение остроты зрения, ему следует обратиться к врачу.

Избегать длительного применения на большие поверхности тела у пациентов с почечной недостаточностью.

Мазь Апизартрон следует применять с особой осторожностью у детей в возрасте 6–12 лет.