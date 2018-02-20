Апизартрон® (Apisarthron®) (46472) - инструкция по применению ATC-классификация
Апизартрон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Комбинированный препарат для наружного применения, фармакологические свойства которого обусловлены взаимным потенцированием терапевтического эффекта каждого из компонентов. Важный компонент — пчелиный яд, полученный от живых пчел и выделенный в чистом виде путем лиофилизации. Для обеспечения постоянной эффективности этого биологического вещества пчелиный яд стандартизируется и исследуется в ходе биохимических и фармакологических испытаний. Стандартизованный пчелиный яд содержит активные ингредиенты, оказывающие разносторонний лечебный эффект. Наиболее важными из них являются меллитин, гистамин, пептид МСД, гиалуронидаза, фосфолипаза. Второй компонент мази — метилсалицилат — относится к группе НПВП. Хорошо проникает через кожу, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, усиливающееся благодаря синергическому влиянию компонентов пчелиного яда — пептида МСД и апамина. Третий компонент, аллилизотиоцианат, обладает местно-раздражающим эффектом, вызывая локальную гипертермию и гиперемию, которые усиливаются под воздействием ингредиентов пчелиного яда — гистамина и меллитина. Меллитин также способствует высвобождению эндотелиального релаксирующего фактора (EDRF). Улучшение местного кровообращения приводит к улучшению снабжения тканей кислородом и ускоряет выведение из очага воспаления токсичных продуктов обмена веществ, вызывающих ощущение боли.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Апизартрон
в составе комплексной терапии при:
– воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов (артроз, артрит, в том числе при ревматизме);
– миалгии и боли при травматических повреждениях мышц, сухожилий, связок;
– невралгических заболеваниях (невралгия, неврит, ишиас, люмбаго и радикулит);
– периферических нарушениях местного кровообращения.
Для разогрева мышц в спортивной медицине.
Применение Апизартрон
полоску мази длиной 3–5 см (в зависимости от площади пораженной поверхности) наносят на поверхность кожи, подлежащей лечению. Мазь равномерно распределяют тонким слоем и ожидают появления заметной реакции (покраснение, ощущение тепла), что происходит через 0,5–2 мин в зависимости от индивидуальной чувствительности организма. После этого медленно и интенсивно втирают мазь в кожу. Обработанные мазью участки тела рекомендуется держать в тепле. Как правило, препарат применяют по 2–3 раза в сутки до исчезновения симптомов заболевания.
Дети. Препарат не назначают детям в возрасте до 6 лет из-за недостаточного опыта применения у этой категории пациентов.
Мазь Апизартрон следует применять с особой осторожностью у детей в возрасте 6–12 лет.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к салицилатам, изотиацианатам, продуктам пчеловодства;
– печеночная недостаточность;
– острая почечная недостаточность;
– заболевания кожи;
– острые воспаления суставов;
– геморрагический диатез.
Противопоказано пациентам в возрасте до 6 лет.
Не наносить препарат на кожу в случае нарушения целостности кожных покровов, а также на большие поверхности кожи.
Побочные эффекты
– раздражение кожи;
– контактный дерматит;
– аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, ангионевротический отек.
Особые указания
в состав мази входит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Применение в период беременности и кормления грудью. Апизартрон в период беременности и кормления грудью не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не влияет.
Особые меры безопасности. Не допускать попадания на слизистые оболочки, в глаза и на открытые раны.
После применения мази следует тщательно вымыть руки водой с мылом. При случайном попадании в глаза промыть проточной водой в течение 15 мин. Если после промывания пациент чувствует боль, раздражение, снижение остроты зрения, ему следует обратиться к врачу.
Избегать длительного применения на большие поверхности тела у пациентов с почечной недостаточностью.
Мазь Апизартрон следует применять с особой осторожностью у детей в возрасте 6–12 лет.
Взаимодействия
до настоящего времени взаимодействие с другими веществами не выявлено. Метилсалицилат может усиливать действие антикоагулянтов и метотрексата.
Передозировка
метилсалицилат и алилизотиоцианат являются токсичными компонентами мази Апизартрон.
Симптомы интоксикации метилсалицилатом: рвота с кровью, тахипноэ, гиперпноэ, одышка, шум в ушах, глухота, летаргия, судороги, потеря сознания. В случае передозировки необходимы реанимационные мероприятия.
Случайное попадание мази внутрь (в таком случае апитоксин инактивируется) может вызвать раздражение ЖКТ (тошнота, боль в животе, рвота).
Лечение: принять активированный уголь, натрия сульфат и большое количество жидкости (но не молока!).
При случайном приеме внутрь или в случае применения у детей в возрасте до 6 лет необходимо обратиться к врачу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.