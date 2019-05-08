Грип-Гран (Grip-Gran) (46335) - инструкция по применению ATC-классификация
Грип-Гран инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Aconitum 1000CH 20 мг; Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг; Arnica 1000CH 20 мг; Arsenicum album 1000CH 20 мг; Mercurius solubilis 1000CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ослабляет симптомы общей интоксикации, лихорадки. Повышает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных погодных факторов, способствует активизации защитных сил организма.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В комплексном лечении: профилактика и лечение гриппа, острых респираторных заболеваний.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно сочетанное применение с любыми методами и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Во время болезни взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык 3 — 5 раз в день. Для профилактики во время эпидемии — по 7 гранул 1 — 2 раза в день в течение 2 — 4 месяцев.
Детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием).
Гранулы принимать под язык до полного рассасывания, за 15 — 20 минут до или через 1 час после еды. Детям при необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 1 года.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном или флаконе с крышкой, в картонной пачке с маркировкой на украинском языке.
Категория отпуска
Без рецепта.