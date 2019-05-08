Во время болезни взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык 3 — 5 раз в день. Для профилактики во время эпидемии — по 7 гранул 1 — 2 раза в день в течение 2 — 4 месяцев.

Детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием).

Гранулы принимать под язык до полного рассасывания, за 15 — 20 минут до или через 1 час после еды. Детям при необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.