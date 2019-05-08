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Грип-Гран (Grip-Gran) (46335) - инструкция по применению ATC-классификация

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Грип-Гран (Grip-Gran)
Цена в городе Киев
от 253,50 грн
Без рецепта
1 шт от 253,50 грн
В наличии в 48 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гранулы
Вес
10 г
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/8300/01/01 от 08.05.2019

Грип-Гран инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Aconitum 1000CH 20 мг; Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг; Arnica 1000CH 20 мг; Arsenicum album 1000CH 20 мг; Mercurius solubilis 1000CH 20 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Ослабляет симптомы общей интоксикации, лихорадки. Повышает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных погодных факторов, способствует активизации защитных сил организма.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

В комплексном лечении: профилактика и лечение гриппа, острых респираторных заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно сочетанное применение с любыми методами и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.

Способ применения и дозы

Во время болезни взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык 3 — 5 раз в день. Для профилактики во время эпидемии — по 7 гранул 1 — 2 раза в день в течение 2 — 4 месяцев.

Детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием).

Гранулы принимать под язык до полного рассасывания, за 15 — 20 минут до или через 1 час после еды. Детям при необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.

Дети

Не назначают детям в возрасте младше 1 года.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном или флаконе с крышкой, в картонной пачке с маркировкой на украинском языке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Грип-Гран
Грип-Гран гранулы пенал 10 г, №1
от 253,50 грн
В наличии в 48 аптеках
Цены в аптеках
Грип-Гран
Грип-Гран гранулы пенал 10 г, №1
от 253,50 грн
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