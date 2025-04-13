Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
2.4 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Донец, ул. Спортивная, 28-А
58.3 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
392,60
Экономия при брони: -75,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Берестин, ул. Полтавская, 91-А
89.7 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Грип-Гран гранулы пенал 10 г №1
НГС
374,30 грн