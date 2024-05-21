Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик вафельный Лео бар (Bar waffle Leo bar) Батончик вафельный Лео бар (Bar waffle Leo bar) (461615) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 17,00 грн Без рецепта 1 шт от 17,00 грн В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Риф Вес 50 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия