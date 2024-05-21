Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик вафельный Лео бар (Bar waffle Leo bar)

Батончик вафельный Лео бар (Bar waffle Leo bar) (461615) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Батончик вафельный Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Цена в городе Киев
от 17,00 грн
Без рецепта
1 шт от 17,00 грн
В наличии в 5 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Вес
50 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия