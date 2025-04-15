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Батончик вафельный Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Батончик вафельный Лео бар (Bar waffle Leo bar)
Днепр
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
383.9 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
387.8 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
390.2 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
20,00
Экономия при брони:
-5,82 грн
14,18
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
394.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
19,10
Экономия при брони:
-4,92 грн
14,18
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
395.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
397.0 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
397.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони:
-4,64 грн
13,86
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
398.1 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
19,80
Экономия при брони:
-5,11 грн
14,69
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
400.7 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони:
-4,76 грн
13,74
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 18
197.6 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22
197.7 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
198.4 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Фортечная, 21
199.2 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 56
199.2 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
201.9 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
277.6 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
278.3 км
БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г №1
Риф
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