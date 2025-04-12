комбинированный препарат для местного применения с противомикробным, противовоспалительным и обезболивающим действием. Сочетание левомицетина с сульфадиметоксином существенно расширяет противомикробный спектр и продлевает эффект препарата. Применение тримекаина обеспечивает местноанестезирующий эффект. Метилурацил способствует рубцеванию ран. Полиэтиленоксидная основа адсорбирует раневой экссудат, потенцирует активность лекарственных веществ.