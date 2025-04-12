Левосин (Levosin)
Левосин инструкция по применению
Состав
Хлорамфеникол - 1 г/100 г
Сульфадиметоксин - 4 г/100 г
Метилурацил - 4 г/100 г
Тримекаин - 3 г/100 г
Фармакологические свойства
комбинированный препарат для местного применения с противомикробным, противовоспалительным и обезболивающим действием. Сочетание левомицетина с сульфадиметоксином существенно расширяет противомикробный спектр и продлевает эффект препарата. Применение тримекаина обеспечивает местноанестезирующий эффект. Метилурацил способствует рубцеванию ран. Полиэтиленоксидная основа адсорбирует раневой экссудат, потенцирует активность лекарственных веществ.
Показания Левосин
инфицированные гнойные раны в 1 - й фазе (гнойно-некротической) раневого процесса, профилактика нагноения поверхностных ран.
Применение Левосин
мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло тампонируют рану. Возможно введение препарата (температуры 35–36 °C) в гнойную полость через катетер с помощью шприца. Перевязки делают ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
аллергические реакции (кожная сыпь).
Условия хранения
в сухом, прохладном, защищенном от света месте.