АНТИБИОТИКИ В КОМБИНАЦИИ С ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Левосин (Levosin)

Левосин мазь туба 40 г №1
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8326/01/01 от 13.07.2018

Левосин инструкция по применению

Состав

Хлорамфеникол - 1 г/100 г

Сульфадиметоксин - 4 г/100 г

Метилурацил - 4 г/100 г

Тримекаин - 3 г/100 г

Фармакологические свойства

комбинированный препарат для местного применения с противомикробным, противовоспалительным и обезболивающим действием. Сочетание левомицетина с сульфадиметоксином существенно расширяет противомикробный спектр и продлевает эффект препарата. Применение тримекаина обеспечивает местноанестезирующий эффект. Метилурацил способствует рубцеванию ран. Полиэтиленоксидная основа адсорбирует раневой экссудат, потенцирует активность лекарственных веществ.

Показания Левосин

инфицированные гнойные раны в 1 - й фазе (гнойно-некротической) раневого процесса, профилактика нагноения поверхностных ран.

Применение Левосин

мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло тампонируют рану. Возможно введение препарата (температуры 35–36 °C) в гнойную полость через катетер с помощью шприца. Перевязки делают ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

аллергические реакции (кожная сыпь).

Условия хранения

в сухом, прохладном, защищенном от света месте.