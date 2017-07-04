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Аралии настойка (Tinctura tincture) (46008) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аралии настойка (Tinctura tincture)
Цена в городе Киев
от 30,02 грн
Без рецепта
1 шт, 50 мл от 30,02 грн
В наличии в 329 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Настойка
Дозировка
50 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
A13A ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Регистрационное удостоверение
UA/7333/01/01 от 04.07.2017
Международное название
ARALIA MANDSHURICA RUPP. ET MAXIM*& (АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ*&)

Аралии настойка инструкция по применению

Показания к применению

Астеноневротические состояния, астении, физическое и умственное переутомление, импотенция, гипотония.

Противопоказания

Повышенная возбудимость; бессоница;артериальная гипертензия; детский возраст.

Способ применения

Аралии настойку принимают внутрь по 30 - 40 капель до еды 2-3 раза в день. Длительность применения определяется врачом.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25 С, в защищенном от света и недоступном для детей месте. При хранении допускается выпадение осадка.

Категория отпуска

Без рецепта.

Аралии настойка
Аралии настойка настойка 50 мл флакон, №1
от 30,02 грн
В наличии в 329 аптеках
Цены в аптеках
Аралии настойка
Аралии настойка настойка 50 мл флакон, №1
от 30,02 грн
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