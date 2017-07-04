Аралии настойка (Tinctura tincture) (46008) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 30,02 грн
Без рецепта
Производитель
Виола ФФ
Форма выпуска
Настойка
Дозировка
50 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/7333/01/01 от 04.07.2017
Международное название
Аралии настойка инструкция по применению
Показания к применению
Астеноневротические состояния, астении, физическое и умственное переутомление, импотенция, гипотония.
Противопоказания
Повышенная возбудимость; бессоница;артериальная гипертензия; детский возраст.
Способ применения
Аралии настойку принимают внутрь по 30 - 40 капель до еды 2-3 раза в день. Длительность применения определяется врачом.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше +25 С, в защищенном от света и недоступном для детей месте. При хранении допускается выпадение осадка.
Категория отпуска
Без рецепта.
Аралии настойка настойка 50 мл флакон, №1
от 30,02 грн