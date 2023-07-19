корни содержат сапонины (аралозиды А, В, С), около 0,12% эфирного масла, гликозиды, следы алкалоидов. Настойка корней применяется в медицине как тонизирующее средство при нервных заболеваниях (астения, депрессия), при переутомлении, а также при артериальной гипотензии.