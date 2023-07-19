АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ* (ARALIA MANDSHURICA RUPP. ET MAXIM*) Действующее вещество
Форма выпуска: настойка.
корни содержат сапонины (аралозиды А, В, С), около 0,12% эфирного масла, гликозиды, следы алкалоидов. Настойка корней применяется в медицине как тонизирующее средство при нервных заболеваниях (астения, депрессия), при переутомлении, а также при артериальной гипотензии.
артериальная гипотензия, астения.
внутрь по 30–40 капель на прием 2–3 раза в сутки.
повышенная возбудимость, бессонница, АГ.
бессонница, повышение АД.