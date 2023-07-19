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Активные вещества — “А”АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ* (ARALIA MANDSHURICA RUPP. ET MAXIM*)

АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ* (ARALIA MANDSHURICA RUPP. ET MAXIM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Аралии настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Аралии настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 329 аптеках
от 30,02 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: настойка.

корни содержат сапонины (аралозиды А, В, С), около 0,12% эфирного масла, гликозиды, следы алкалоидов. Настойка корней применяется в медицине как тонизирующее средство при нервных заболеваниях (астения, депрессия), при переутомлении, а также при артериальной гипотензии.

артериальная гипотензия, астения.

внутрь по 30–40 капель на прием 2–3 раза в сутки.

повышенная возбудимость, бессонница, АГ.

бессонница, повышение АД.