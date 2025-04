фармакодинамика. Ганцикловир — синтетический нуклеозидный аналог гуанина, который подавляет репликацию вирусов герпеса как in vitro, так и in vivo. К ганцикловиру чувствительны такие вирусы человека, как цитомегаловирус (ЦМВ), вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов (HSV-1 и HSV-2), вирус Эпштейна — Барр и вирус Varicella zoster. Клинические исследования ограничивались оценкой эффективности препарата у больных ЦМВ-инфекцией.

В клетке ганцикловир фосфорилируется клеточной деоксигуанозинкиназой до ганцикловира монофосфата. Последующее фосфорилирование осуществляется посредством нескольких клеточных киназ с образованием ганцикловира трифосфата. Этот метаболизм происходит в клетках, инфицированных ЦМВ человека и вирусом простого герпеса, при этом после элиминации ганцикловира из внеклеточной жидкости внутриклеточный T ½ препарата составляет 18 и 6–24 ч соответственно. Поскольку фосфорилирование ганцикловира в большей степени зависит от действия вирусной киназы, оно происходит преимущественно в инфицированных клетках.

Вирусостатическое действие ганцикловира обусловлено угнетением синтеза вирусной ДНК путем: (1) конкурентного ингибирования встраивания дезоксигуанозина трифосфата в ДНК под действием ДНК-полимеразы; (2) включения трифосфата ганцикловира в вирусную ДНК, что приводит к прекращению удлинения вирусной ДНК или ограничению их удлинения. Типическая противовирусная IC50 в отношении ЦМВ, определенная in vitro, находится в диапазоне от 0,14 мкМ (0,04 мкг/мл) до 14 мкМ (3,5 мкг/мл).

Вирусная резистентность

Современное определение резистентности ЦМВ к ганцикловиру базируется на определении in vitro: медиана ингибирующей концентрации (МИК 50 ) превышает 1,5 мкг/мл (6,0 мкМ). Устойчивость ЦМВ к ганцикловиру развивается редко (около 1%). Резистентность отмечали у пациентов со СПИДом и ЦМВ-ретинитом, которые никогда не получали ганцикловир. В первые 6 мес лечения ЦМВ-ретинита препартом Цимевен вирусная резистентность определяли у 3–8% больных. Устойчивость вируса отмечали также у больных, которые продолжительно получали терапию препартом Цимевен в инфузиях по причине ЦМВ-ретинита. Главный механизм резистентности ЦМВ к ганцикловиру — снижение образования активного трифосфата. Были описаны устойчивые вирусы, которые содержат мутации в гене UL97 ЦМВ, отвечающего за фосфорилирование ганцикловира. Описаны также мутации в гене вирусной ДНК-полимеразы, которая определяет вирусную резистентность к ганцикловиру, при этом вирусы могут быть устойчивыми и к другим препаратам, влияющим на ЦМВ.

Фармакокинетика

Всасывание

После инфузии ганцикловира в дозе 5 мг/кг массы тела на протяжении 1 ч пациентам с ВИЧ и ЦМВ или взрослым больным СПИДом AUC колеблется от 21,4±3,1 до 26,0±6,06 мкг·ч/мл. C max препарата в плазме крови находилась в диапазоне от 7,59±3,21 и 8,27±1,02 до 9,03±1,42 мкг/мл.

Распределение

Объем распределения ганцикловира после в/в введения коррелирует с массой тела и при достижении равновесной концентрации составляет 0,5–0,8 л/кг массы тела. Концентрация препарата в СМЖ через 0,25–5,67 ч после в/в введения ганцикловира в дозе 2,5 мг/кг массы тела каждые 8 или 12 ч — 24–67% концентрации в плазме крови и составляет 0,50–0,68 мкг/мл. Связывание с белками плазмы крови — 1–2%.

Метаболизм и выведение

После в/в введения в дозах 1,6–5 мг/кг массы тела кинетика ганцикловира носит линейный характер. Основной путь выведения — почечная экскреция неизмененного препарата путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. У больных с нормальной функцией почек 89,6±5,0% в/в введенной дозы ганцикловира выводится с мочой в неизмененном виде, при этом системный клиренс находится в диапазоне от 2,64±0,38 до 4,52±2,79 мл/мин/кг, а почечный клиренс — от 2,57±0,69 до 3,48±0,68 мл/хв/кг, что соответствует 90–100% введенного ганцикловира. Т ½ у лиц без почечной недостаточности колеблется в диапазоне 2,73±1,29–3,98±1,78 ч.

Фармакокинетика у особых групп больных

Заболевания почек

Гемодиализ снижает концентрацию ганцикловира в плазме крови после в/в и перорального введения в дозах 1,25–5 мг/кг массы тела приблизительно на 50%.

При применении прерывистой схемы гемодиализа показатели клиренса ганцикловира составляют 42–92 мл/мин, Т ½ препарата во время диализа — 3,3–4,5 ч. При беспрерывном диализе клиренс ганцикловира был меньше (4,0–29,6 мл/мин), но в период до следующего приема препарата из организма выводится большая часть принятой дозы. При прерывистом гемодиализе фракция ганцикловира, выведенного за один сеанс гемодиализа, составляет 50–63%.

Дети

У новорожденных в возрасте 2–49 дней после в/в введения дозы 4 и 6 мг/кг массы тела средняя C max составляет 5,5±6 и 7,0±1,6 мкг/мл соответственно. Средний объем распределения в равновесном состоянии (0,7 л/кг) и системный клиренс (3,15±0,47 мл/мин/кг после дозы 4 мг/кг массы тела и 3,55±0,35 мл/мин/кг после дозы 6 мг/кг массы тела) были сравнимы с таковыми у взрослых пациентов с нормальной функцией почек.

У детей с нормальной функцией почек в возрасте от 9 мес до 12 лет фармакокинетические характеристики ганцикловира после одноразового и многоразового (с интервалом 12 ч) в/в введения препарата в дозе 5 мг/кг массы тела были одинаковыми. AUC на 1-й и 14-й день — 19,4±7,1 и 24,1±14,6 мкг·ч/мл соответственно, а C max — 7,59±3,21 (1-й день) и 8,31±4,9 мкг/мл (14-й день). Этот диапазон показателей сравним с таковым для взрослых. Фармакокинетические параметры у детей в возрасте от 6 мес до 12 лет соответствовали такиовым у новорожденных и у взрослых.

Больные пожилого возраста

Исследование у лиц в возрасте старше 65 лет не проводили.