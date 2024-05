ГАНЦИКЛОВИР (GANCICLOVIRUM)

следует с осторожностью применять ганцикловир при уже имеющейся цитопении или у пациентов с цитопеническими реакциями на другие лекарственные средства в анамнезе, а также у больных, подвергавшихся в прошлом облучению или получавших препараты с миелодепрессивным действием. Учитывая большую частоту нейтропении или лейкопении у больных, получающих ганцикловир, рекомендуют определять количество лейкоцитов каждые 2 дня в течение первых 14 дней лечения. У больных, у которых ганцикловир в прошлом вызывал лейкопению, а также у больных с исходным количеством лейкоцитов <2000 в 1 мм3, этот показатель следует определять ежедневно.

С осторожностью назначают ганцикловир при нарушениях функции почек. У больных со сниженным клиренсом креатинина может наблюдаться увеличение как T ½ ганцикловира, так и его C max в плазме крови. У небольшого числа больных после проведения гемодиализа уровень ганцикловира в плазме крови снижался примерно на 50%.

Введение ганцикловира путем в/в инфузии должно сопровождаться достаточным восполнением потери жидкости, поскольку ганцикловир выделяется почками и нормальный клиренс зависит от их адекватной функции. Если почечная функция нарушена, требуется коррекция дозы с учетом уровня креатинина в плазме крови.

Результаты исследований, проведенных на животных, свидетельствуют, что еще одним возможным побочным действием является угнетение сперматогенеза, обратимое при введении ганцикловира в низких дозах и необратимое — в высоких. Клинических данных в отношении этого побочного действия пока не получено. Вероятно, что в/в введение ганцикловира в рекомендуемых дозах будет приводить к преходящему или стойкому угнетению сперматогенеза. У женщин возможно стойкое подавление репродуктивной функции. Мужчинам и женщинам детородного возраста при лечении ганцикловиром следует применять надежные контрацептивные средства. Мужчинам необходимо пользоваться барьерным методом контрацепции в течение 90 дней после окончания лечения.

В ходе экспериментальных исследований выявлено, что ганцикловир вызывает точечные и хромосомные мутации в клетках млекопитающих in vitro и in vivo, поэтому его следует считать потенциально канцерогенным веществом.

Клинический опыт лечения ЦМВ-инфекций ганцикловиром у больных в возрасте до 12 лет ограничен. Наблюдавшиеся в этой группе побочные явления незначительно отличались от таковых у взрослых. Тем не менее применение ганцикловира у детей требует тщательного обоснования из-за вероятности развития отдаленных канцерогенных эффектов и токсического воздействия на репродуктивную функцию.

Назначать ганцикловир детям (но не при врожденной или неонатальной ЦМВ-инфекции!) следует только после тщательного обследования и только в том случае, если, по мнению врача, возможная польза от лечения превышает весьма существенный риск.

Специальных хорошо контролируемых клинических исследований по применению ганцикловира в период беременности не проводили, но в исследованиях на животных выявлены тератогенность ганцикловира и нарушение репродуктивной функции у самок. В период беременности ганцикловир можно использовать только в том случае, если потенциальный положительный эффект для будущей матери превышает возможный риск для плода.

Неизвестно, проникает ли ганцикловир в грудное молоко, поэтому не следует назначать его в период кормления грудью.

Диагноз ЦМВ-инфекции должен быть подтвержден лабораторными исследованиями и не может основываться только на наличии антител к ЦМВ, поскольку они определяются у многих лиц без клинических проявлений активной инфекции. Подтверждением диагноза служит выявление вируса в культуре клеток, выявление ЦМВ-антигена с помощью ЦМВ-специфических иммунохимических реактивов (например специфических антител к ЦМВ) или методом молекулярной гибридизации его ДНК. Если результаты исследования не подтверждают наличие активной ЦМВ-инфекции, устанавливать диагноз только на основании гистологических признаков, например вирусных включений в биоптатах, следует с осторожностью.

Поскольку ганцикловир обладает канцерогенным и мутагенным эффектом, при обращении с ним требуется соблюдать осторожность. При растворении содержимого флакона следует пользоваться полиэтиленовыми перчатками и защитными очками, чтобы избежать контакта с содержимым флакона в случае его повреждения. При попадании р-ра на кожу ее следует тщательно промыть водой с мылом; при попадании р-ра на слизистые оболочки или в глаза их следует не менее 15 мин промывать чистой водой.

Необходимо избегать вдыхания порошка, содержащегося в капсулах, или его прямого контакта с кожей и слизистыми оболочками. В случаях такого контакта следует тщательно промыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза их тщательно промывают водой.