Водяного перца экстракт жидкий (Extractum polygoni hydropiperis fluidum) (4573) - инструкция по применению ATC-классификация
Водяного перца экстракт жидкий инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: polygonum hydropiper;
1 флакон содержит экстракта травы перца водяного (Herba Polygoni hydropiperis) жидкого (1:1) (экстрагент-этанол 70%) — 25 мл.
Лекарственная форма
Экстракт жидкий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета, с ароматным запахом. Во время хранения возможно выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Гемостатические средства растительного происхождения.
Код АТС B02B X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамназин, кемпоферол, мирецетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшая проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, защищают от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Вместе с аскорбиновой кислотой принимают участие в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы. Кровеостанавливающее действие препарата сочетается со способностью стимулировать сокращения мышц матки подобно спорынье, но это свойство значительно слабее.
Гликозид полигопиперин ускоряет свёртываемость крови.
Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие. Вместе с биофлавоноидами оказывают синергический кровеостанавливающий эффект.
Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счёт экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации в нём растворяются флавоноиды, которые содержатся как в свободной (агликон) так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных веществ, которые действуют, через микроворсинки ЖКТ в кровь. Путём окислительно-восстановительных реакций, которые происходят с участием флавоноидов, они подлежат гидролизу на агликон и гликозид. Первый выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) или окисляется в цикле Кребса до двуокиси углерода и воды, или депонируется в виде гликогена в организме.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В качестве вспомогательного средства в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гиперменоррагии. Применяют при кровотечениях из мелких сосудов желудка, кишечника, при несильных геморроидальных кровотечениях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не выявлена.
Способ применения и дозы
Водяного перца экстракт жидкий взрослым и детям в возрасте до 12 лет принимать по 30–40 капель 3–4 раза в день (за полчаса до еды). Курс лечения зависит от характера и тяжести заболевания, достигнутого эффекта, характера комплексной терапии.
Дети
Эффективность и безопасность препарата у детей в возрасте до 12 лет не установлены, потому препарат не рекомендуется применять этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Головная боль, тошнота, рвота, головокружение; аллергические реакции, включая кожную сыпь, покраснение, зуд.
Срок годности
3,5 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл во флаконах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Фитофарм».