Фармакодинамика.

Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамназин, кемпоферол, мирецетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшая проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, защищают от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Вместе с аскорбиновой кислотой принимают участие в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы. Кровеостанавливающее действие препарата сочетается со способностью стимулировать сокращения мышц матки подобно спорынье, но это свойство значительно слабее.

Гликозид полигопиперин ускоряет свёртываемость крови.

Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие. Вместе с биофлавоноидами оказывают синергический кровеостанавливающий эффект.

Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счёт экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации в нём растворяются флавоноиды, которые содержатся как в свободной (агликон) так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных веществ, которые действуют, через микроворсинки ЖКТ в кровь. Путём окислительно-восстановительных реакций, которые происходят с участием флавоноидов, они подлежат гидролизу на агликон и гликозид. Первый выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) или окисляется в цикле Кребса до двуокиси углерода и воды, или депонируется в виде гликогена в организме.

Фармакокинетика.

Не изучалась.