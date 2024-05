Бриллиантовый зеленый по своей химической структуре является бис-(пара-диэтиламино)-три-фенилангидрокарбинола оксалатом (Большая медицинская энциклопедия) — синтетическим красителем с антисептическими свойствами, преимущественно в отношении грамположительных микроорганизмов (инструкция МЗ Украины), грибов (Фролова А.В., 2013). В результате ретроспективного исследования чувствительности установлено, что 100% штаммов S.aureus в 1997‒2009 гг. сохраняли чувствительность к спиртовому р-ру бриллиантового зеленого (Косинец А.Н., 2010). Также отмечается, что полученные на основе бриллиантового зеленого спиртосодержащие антисептики для обработки рук медперсонала проявляют высокую антимикробную активность в отношении C. albicans, E. coli, P. aeruginosa (Фролова А.В., 2013).

Механизм действия бриллиантового зеленого связан с образованием труднорастворимых комплексов, которые тормозят клеточные ферментативные процессы (Фармацевтична енциклопедія). С тех пор, как был синтезировал ряд акридиновых красителей с антисептическими свойствами (Balabanova M., 2003), р-р бриллиантового зеленого стал популярным антисептическим препаратом. Хотя он более популярен на территории СНГ, однако также входит в перечень антисептиков, рекомендованных ВОЗ (Guidelines for first-level facility health workers at health centre and district outpatient clinic, 2009).

Практическое применение р-ра бриллиантового зеленого

Классическим примером применения р-ра бриллиантового зеленого является туширование везикулярных элементов при ветряной оспе (Кузьмина С.В., 2006). При этом применяемый препарат, во-первых, обеспечивает профилактику инфицирования элементов сыпи при ветряной оспе, а во-вторых — за счет стойкого окрашивания позволяет оценивать интенсивность появления новых элементов сыпи в динамике.

Спиртовой р-р бриллиантового зеленого может выступать в роли фотосенсибилизатора во время проведения процедур антибактериальной фотодинамической терапии (АФДТ). В результате клинического исследования установлено, что при дополнении АФДТ 1% спиртовым р-ром бриллиантового зеленого для лечения глубоких инфицированных термических ожогов (стадия 3Б) отмечаются выраженный антибактериальный эффект и активизация грануляционного процесса, что позволяет сократить сроки подготовки больного к аутодермопластике (Жмайлик Р.Р., 2015).

Допустимо применять р-р бриллиантового зеленого для обработки очагов эпидермолиза при синдроме Стивенса — Джонсона (Котов А.С., 2016).

Р-ры анилиновых красителей (в том числе и бриллиантового зеленого) рекомендуется применять для лечения заед стафилококковой этиологии. Оптимальный результат лечения достигается при сочетании локальной терапии с применением стафилококкового бактериофага (Питерская Н.В., 2019).

Широко распространено применение р-ра бриллиантового зеленого для обработки пупочной ранки у новорожденных, особенно при ее инфицировании (Козлова Л.В., 2002). Рекомендуется также применять анилиновый краситель при стрептодермии грудных детей, в частности обрабатывать кожные эрозии в зоне прилегания подгузника (Горланов И.А., 2013).

Р-р бриллиантового зеленого можно применять для обработки послеоперационных ран окологлазничной области (Канюков В.Н., 2008), а также для прижигания конъюнктивальных ран (Жаров В.В., 2009). В офтальмологии р-р бриллиантового зеленого (1:2000) применяется для обработки донорского глаза при трансплантации роговицы (Фролов М.А., 2004).

Спиртовой р-р бриллиантового зеленого в концентрации 0,1–2,0% применяется для предоперационной подготовки кожных покровов. Он является не только антисептиком, но и за счет своих красящих свойств (Морозов А.М., 2020) позволяет маркировать операционное поле.

Рекомендуется применять р-р бриллиантового зеленого для обработки пролежней у лежачих больных, особенно если пролежень находится в обратимой стадии с наличием мокнущей поверхности. Однако необходимо учитывать, что р-р бриллиантового зеленого является дубильным средством и может приводить к повреждению сосочкового слоя кожи, что усугубляет поражение (Турсынов Н.И., 2008). Следует обратить внимание, что обработка кожных покровов красящим р-ром может затруднять визуальную оценку состояния тканей (сложно дифференцировать сосудистую реакцию, гиперемию или цианоз) (Петров Ю.Л., 2019).

Применение красящих свойств бриллиантового зеленого в медицинской практике

Бриллиантовый зеленый применяется в медицине и биологии для окрашивания микропрепаратов, например при подсчете нейтрофилов в мазке (Карпенко С.Ф., 2012).

Спиртовой р-р бриллиантового зеленого применяется для маркировки тканей и образований при хирургических вмешательствах и инвазивных процедурах:

хромотиреолимфография — окрашивание внутриорганной лимфатической сети и внеорганных лимфатических узлов при органосберегающей операции по поводу рака щитовидной железы (Романчишен А.Ф., 2014);

селективное выделение системы выводящих протоков поджелудочной железы (в эксперименте и на анатомических препаратах) (Шерстюк О.А., 2013);

уточнение объема полости абсцесса при ишиоректальном и пельвиоректальном парапроктите, особенно при сложном, например экстрасфинктерном, расположении первичного гнойного хода (Лаврешин Н.М., 2008);

окрашивание свищей при иссечении эпителиальных копчиковых ходов (Магомедова З.К., 2016), иногда в сочетании с 3% р-ром перекиси водорода (Корейба К.А., 2010);

в сочетании с 3% р-ром перекиси водорода — для окрашивания очагов хронического гидраденита (Корейба К.А., 2010);

окрашивание капсулы гигромы при иссечении гигром, прилежащих к полости крупного сустава (Убайдулло К., 2016);

окрашивание свищей, которые развиваются вследствие глубокой парапротезной инфекции у пациентов после протезирования тазобедренного сустава (Гольник В.Н., 2012);

разметка тканей при лечении гидроцеле с применением плазменного скальпеля (Гринев А.В., 2003);

разметка зоны операции при реконструктивно-пластических вмешательствах на лице (например при врожденной расщелине верхней губы) (Гричанюк Д.А., 2018), в том числе разметка границ рубцово-измененных тканей (Нагорный Я.П., 2012);

окрашивание свищевого хода при осложненной эмпиеме плевры (Салимов Д.Ш., 2019);

оценка герметичности трахеи при ее интубации — в полость рта вводится 5 мл р-ра, окрашенного бриллиантовым зеленым, который можно наблюдать в трахее в течение 2–3 мин при бронхоскопии (Винокуров Д.П., 2009);

оценка герметичности бронха при колото-резаных ранах грудной клетки — окрашенный р-р вводится через фибробронхоскоп и при наличии бронхиоплевральных свищей выделяется через дренажи в плевральной полости (Погодина А.Н., 2017).

Бриллиантовый зеленый: заключение

Спиртовой р-р бриллиантового зеленого — классический антисептический препарат, который широко применяется для топической обработки местных поражений кожных покровов. Благодаря его свойствам р-р также применяют в качестве средства маркировки различных дефектов мягких тканей (например свищевых ходов) при планировании реконструктивных вмешательств.