БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ* (VIRIDE NITENS*) Действующее вещество
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 16,95 грн
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
от 17,76 грн
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Лубныфарм
от 13,03 грн
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 25 мл, № 1 Галичфарм
Нет в наличии
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: спиртовой р-р для наружного применения.
краситель, антисептическое средство. Не оказывает местно-раздражающего действия.
микротравмы, пиодермия, блефарит и др.
наружно для смазывания пораженных участков кожи.
индивидуальная гиперчувствительность.
обычно хорошо переносится.