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Активные вещества — “Б”БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ* (VIRIDE NITENS*)

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ* (VIRIDE NITENS*) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 819 аптеках
от 16,95 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фитофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фитофарм
В 153 аптеках
от 16,03 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 111 аптеке
от 17,76 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Фитофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Фитофарм
В 85 аптеках
от 23,88 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Лубныфарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Лубныфарм
В 69 аптеках
от 13,03 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ГЭЗМП
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ГЭЗМП
В 11 аптеках
от 14,00 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон стеклянный, 20 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон стеклянный, 20 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 10 аптеках
от 14,22 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 14,00 грн
Цены в аптеках
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Тернофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 4 аптеках других городов
от 14,50 грн
Цены в других городах
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фитофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках других городов
от 15,50 грн
Цены в других городах
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Фитофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках других городов
от 12,81 грн
Цены в других городах
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 25 мл, № 1; Галичфарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон-капельница, 25 мл, № 1 Галичфарм
Нет в наличии
Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фитофарм
Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовой для наружного применения, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: спиртовой р-р для наружного применения.

краситель, антисептическое средство. Не оказывает местно-раздражающего действия.

микротравмы, пиодермия, блефарит и др.

наружно для смазывания пораженных участков кожи.

индивидуальная гиперчувствительность.

обычно хорошо переносится.