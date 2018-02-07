разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 10 капель 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).

В острых случаях разовую дозу принимать каждые 15 мин в течение первых 2 ч, но не более 8–10 раз. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и частоту приема (до 1–2 раз в сутки).

Курс лечения — 3–5 нед.