Гинекохеель (Gynacoheel) (45207) - инструкция по применению ATC-классификация
Гинекохеель инструкция по применению
Фармакологические свойства
комплексный гомеопатический препарат.
Показания Гинекохеель
в комплексном лечении воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, оофорит, сальпингит, параметрит, миометрит, эндометрит, кольпит).
Применение Гинекохеель
разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 10 капель 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).
В острых случаях разовую дозу принимать каждые 15 мин в течение первых 2 ч, но не более 8–10 раз. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и частоту приема (до 1–2 раз в сутки).
Курс лечения — 3–5 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гиперчувствительность к яду пчелы, осы и шершня.
Побочные эффекты
в редких случаях возможны реакции гиперчувствительности.
Особые указания
не применять при заболеваниях щитовидной железы без консультации с врачом. Если симптомы заболевания не исчезают и состояние пациента ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена.
О каких-либо нежелательных реакциях не сообщалось.
Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, решает врач индивидуально с учетом пользы/риска.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте старше 12 лет.
Взаимодействия
совместим с другими лекарственными средствами.
Передозировка
не отмечалась.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.