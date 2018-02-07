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Гинекохеель (Gynacoheel) (45207) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гинекохеель (Gynacoheel)
Цена в городе Киев
от 270,50 грн
Без рецепта
1 шт от 270,50 грн
В наличии в 648 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
30 мл
ATC-група
G02C X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/7867/01/01 от 07.02.2018

Гинекохеель инструкция по применению

Фармакологические свойства

комплексный гомеопатический препарат.

Показания Гинекохеель

в комплексном лечении воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, оофорит, сальпингит, параметрит, миометрит, эндометрит, кольпит).

Применение Гинекохеель

разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 10 капель 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).
В острых случаях разовую дозу принимать каждые 15 мин в течение первых 2 ч, но не более 8–10 раз. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и частоту приема (до 1–2 раз в сутки).
Курс лечения — 3–5 нед.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гиперчувствительность к яду пчелы, осы и шершня.

Побочные эффекты

в редких случаях возможны реакции гиперчувствительности.

Особые указания

не применять при заболеваниях щитовидной железы без консультации с врачом. Если симптомы заболевания не исчезают и состояние пациента ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена.
О каких-либо нежелательных реакциях не сообщалось.
Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, решает врач индивидуально с учетом пользы/риска.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте старше 12 лет.

Взаимодействия

совместим с другими лекарственными средствами.

Передозировка

не отмечалась.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Гинекохеель
Гинекохеель капли оральные флакон-капельница 30 мл, №1
от 270,50 грн
В наличии в 648 аптеках
Цены в аптеках
Гинекохеель
Гинекохеель капли оральные флакон-капельница 30 мл, №1
от 270,50 грн
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