Препарат применять интравагинально. Перед применением песарий освободить от контурной упаковки. Лечение : применять по 1 песарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней. Профилактика венерических заболеваний : Гекситекс применять однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 ч после полового акта. Беременность . Гекситекс применять по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии, учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, наличие явлений угрозы прерывания беременности. Продолжительность применения — от 5 до 10 дней. В период кормления грудью препарат применять в обычных дозах. Дети. Опыта применения нет.