Гекситекс (Hexitex) (452050) - инструкция по применению ATC-классификация
Гекситекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Хлоргексидин биглюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжи и дерматофиты: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. Не чувствительны к препарату кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы. Фармакокинетика. При интравагинальном применении практически не всасывается, системное действие не оказывает.
Показания Гекситекс
Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установления внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями). Лечение бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.
Применение Гекситекс
Препарат применять интравагинально. Перед применением песарий освободить от контурной упаковки. Лечение: применять по 1 песарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней. Профилактика венерических заболеваний: Гекситекс применять однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 ч после полового акта. Беременность. Гекситекс применять по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии, учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, наличие явлений угрозы прерывания беременности. Продолжительность применения — от 5 до 10 дней. В период кормления грудью препарат применять в обычных дозах. Дети. Опыта применения нет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции, включая зуд, жжение и раздражение в месте введения пессария.
Особые указания
Применение в период беременности или кормления грудью. Не противопоказано. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
Хлоргексидин нельзя применять одновременно с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, лаурилсульфат натрия, карбоксиметилцеллюлоза натрия), а также с мылом. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость пессариев Гекситекса, ведь препарат применяется интравагинально. Не рекомендуется одновременное применение с йодом.
Передозировка
Передозировка и токсические эффекты при применении препарата не обнаружены.