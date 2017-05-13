При нервно-психических заболеваниях часто развивается психоорганический синдром. К его проявлениям относятся отклонения эмоционального фона, изменение чувствительности к раздражителям, общая возбудимость или торпидность, ослабление памяти, снижение порога судорожной готовности, нарушения сна (Убеева И.П., 2017). При этом применяемые в настоящее время анксиолитические препараты имеют ряд побочных эффектов — миорелаксация, гиперседация и пр. — из-за которых применение препаратов может быть ограничено. Кроме того, лечебный эффект рецептурных препаратов может быть избыточным для конкретного пациента. В таких случаях в качестве альтернативы можно рассматривать препараты растительного происхождения, которые действуют мягче и имеют меньше побочных эффектов (Разуваева Я.Г., 2015). По данным некоторых авторов, препараты на основе лекарственного растительного сырья предпочитает до 80% населения планеты (Севастьянова Т.В., 2006).

Валериана лекарственная (Valeriana ofiicinalis) характеризуется седативными свойствами, способностью снижать процессы возбуждения в ЦНС и усиливать действие других седативных, обезболивающих и спазмолитических препаратов, благодаря чему входит в число самых популярных лекарственных растений. Она считается одним из лучших успокоительных средств растительного происхождения, поскольку имеет мягкое действие и не вызывает побочных токсических реакций (Убеева И.П., 2017).

Историческое значение валерианы

Еще древнегреческие врачи Диоскорид и Плиний старший описывали свойства валерианы лекарственной как растения, «способного управлять мыслями». Согласно Немецкой Фармакопее 1535 г. валериана считалась одним из 12 важнейших компонентов, входящих в териак — универсальное противоядие. А уже в XVIII в. валериану включили во все европейские фармакопеи и начали активно изучать ее свойства. Она также широко применялась в славянской народной медицине, а ее культивирование и заготовка лекарственного растительного сырья началась при Петре І (Севастьянова Т.В., 2006).

Лечебные свойства валерианы

Наиболее ценная часть растения, корневища с корнями, содержит большое количество биологически активных веществ. В их числе эфирное масло, в котором содержатся монотерпены, сесквитерпены, γ-аминомасляная кислота, борнилизовалерианат, изовалериановая кислота, а также дубильные вещества и тритерпеновые гликозиды (Антонова Н.П., 2019). Количество эфирного масла в зависимости от вида растения колеблется в пределах 0,5–2%. Биологически активные вещества валерианы, оказывающие седативное действие, называются валепотриатами — иридоидные соединения (Попов А.И., 2003).

Нейромедиаторную роль исследователи отводят валериановым кислотам, в частности изовалериановой кислоте, которая модифицирует переход нервных импульсов от коры головного мозга к подкорковым структурам. В результате этого снижается интенсивность эмоциональных реакций (действие валерианы на гипоталамус подобно действию аминазина). Снижение возбудимости ЦНС и усиление тормозящих процессов в коре связывают с валепотриатами (эпоксидами, иридоидами), сесквитерпеновыми соединениями и борнеолом (Убеева И.П., 2017).

У содержащихся в корневищах и корнях валерианы биологически активных веществ отмечается спазмолитическое действие, благодаря чему ее можно применять для лечения дискинезий ЖКТ. Кроме того, препараты валерианы обладают способностью улучшать коронарное кровообращение и регулировать сердечную деятельность, действуя как опосредованно через ЦНС, так и непосредственно на проводящую систему сердца и миокард (Попов А.И., 2003).

Таким образом, препараты валерианы оптимизируют восстановительные процессы в ЦНС, подавляют прохождение патологических импульсов от внутренних органов и способствуют нормализации физиологического сна. Кроме того, у препаратов валерианы отмечается противосудорожный эффект (Убеева И.П., 2017).

Было проведено сравнительное экспериментальное исследование фармакологической стресс-протекторной активности лекарственных растений — пустырника и валерианы. В первой фазе эксперимента было установлено, что экстракт валерианы разделяется на 3 фракции – фенольную, кислотную и липофильную. Во второй фазе эксперимента разные фракции экстракта вводили крысам. В результате установлено, что наибольшая фармакологическая активность отмечается у липофильной фракции экстракта валерианы (установлено достоверно, с плацебо-контролем) в дозе 8,58–34,32 мг/кг массы тела, что соответствует разовой дозе 100–400 мг для взрослого человека массой 70 кг. Причем в эксперименте оценивали не только немедленные поведенческие реакции, но и состояние тимуса и надпочечников, частоту развития стрессовых язв желудка, то есть отдаленные реакции организма на стресс (Аляутдин Р.Н., 2011).

Опыт применения настойки валерианы в неврологии

Настойку валерианы в сочетании с пирацетамом применяют для комплексной фармакотерапии психоастенического синдрома, который сопровождает мышечную дисфункцию. Наиболее частым проявлением мышечной дисфункции является головная боль напряжения (Степанченко К.А., 2017).

В лечении синдрома вегетативной дистонии/дисфункции комбинируют психотерапию, достаточную физическую активность, физиотерапевтические процедуры и седативные препараты растительного происхождения, в частности настойку валерианы (Царегородцева Л.В., 2003). К проявлениям вегетативной дисфункции относятся вегетативные пароксизмы (вегетативные кризы, панические атаки), а также синкопальные состояния ситуационного, нагрузочного и ортостатического происхождения (Беляева Л.М., 2013). Частным случаем вегетативной дисфункции является постинфекционная астения — повышенная истощаемость как психических, так и физических функций, которая возникает вследствие перенесенного инфекционного заболевания (не только ОРВИ, но и гепатита, ангины и т.д.). При этом эмоциональную лабильность и вегетативную неуравновешенность рекомендуется корректировать применением настойки валерианы (Немкова С.А., 2016) в дозировке, соответствующей инструкции МЗ Украины.

Настойку валерианы (как и комбинированные препараты, содержащие в своем составе валериану) рекомендовано назначать при хроническом болевом синдроме (например дискогенные или вертеброгенные дорсопатии), который часто сопровождается такими эмоциональными отклонениями, как тревожное расстройство (Алексеева Е.А., 2014).

Опыт применения настойки валерианы в кардиологии

Вегетативная регуляция сердечной деятельности обусловлена взаимодействием симпатического и парасимпатического отделов нервной системы на различных уровнях: надсегментарный, сегментарный, ганглионарный и постганглионарный. На надсегментарном уровне отмечают эрготропную и трофотропную системы, которые взаимосвязаны, однако в каждой конкретной ситуации можно отмечать преобладание одной из них. При постоянных отрицательных психоэмоциональных воздействиях развивается патологический дисбаланс, который проявляется преобладанием стресс-реализующих влияний при подавлении или, наоборот, неадекватной активации стресс-лимитирующих влияний. Результатом такого дисбаланса является формирование патологической доминанты. Поскольку при этом снижается ваготонический эффект и возрастает интенсивность проявления симпатикотонических, развиваются такие клинические проявления, как фибрилляция желудочков, которая, в свою очередь, приводит к ишемии миокарда. Для устранения гиперсимпатикотонии в кардиологической практике применяются такие лекарственные средства, как блокаторы β-адренорецепторов, антиоксиданты и антигипоксанты. Применение же фитотерапевтических средств оказывает более широкий спектр терапевтических эффектов (поскольку гиперсимпатикотония также сопровождается диссомнией и другими психонейровегетативными расстройствами). Препараты валерианы можно применять как для достижения однократного седативного эффекта, так и в длительном режиме. Для проявления антиастенических и ноотропных свойств препаратов валерианы (исследователи оценивали таблетки валерианы) рекомендуется принимать ее регулярно в течение 1–3 мес (Михайлис А.А., 2009). Клиницисты рекомендуют принимать настойку валерианы в дозе 30–40 капель 3 р/сут (Меликов Ф.М., 2015), что несколько отличается от дозы и режима приема, рекомендованных инструкцией МЗ Украины — 20–30 капель 3–4 раза/сут.

Настойку валерианы рекомендуется принимать при умеренных проявлениях симпатикотонии у детей с дисплазией соединительной ткани. Это врожденное мультифакторное заболевание зачастую приводит к нарушениям соединительной ткани сердца, что проявляется нарушениями ритма и проводимости, асимметрией створок аортального клапана, эктопически крепящимися хордами и другими аномалиями. Наиболее распространенным проявлением дисплазии кардиальной соединительной ткани является пролапс митрального клапана. Это состояние может быть компенсированным, но сопровождается вегетативными нарушениями, такими как сердцебиение, неустойчивое настроение, повышенное потоотделение. Поскольку эти симптомы связаны с психоэмоциональным состоянием ребенка, для их устранения требуется применение седативных препаратов (Гнусаев С.Ф., 2011).

Настойку валерианы также рекомендуется применять в педиатрической практике для лечения симптомных аритмий. Применение ее как в режиме монотерапии, так и в комбинации с другими лекарственными средствами способствует улучшению самочувствия и снижению количества приступов аритмии у 82% детей. При этом у 65% пациентов через 2–3 мес лечения клинические проявления аритмий полностью исчезают (Макаров Л.М., 2005).

Другие клинические ситуации, в которых рекомендовано применение настойки валерианы

Рекомендуется применять настойку валерианы (в дозе 60 капель) для премедикации при стоматологических манипуляциях. Такая рекомендация основана на факте, что лечение зубов часто вызывает у пациентов негативные эмоции, что приводит к возникновению стресса. Если при этом у пациента есть сопутствующая соматическая патология, то может наступить дезорганизация работы функциональных систем организма, что создает дополнительные сложности при лечении. Именно поэтому тревожным пациентам следует проводить премедикацию седативными и обезболивающими средствами (Шундрик М.А., 2012).

Седативные препараты назначаются при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря — комплексе нарушений его резервуарной и эвакуаторной функции. Это заболевание связано с поражением различных уровней нервной системы — начиная с коры головного мозга и заканчивая интрамуральным аппаратом. Частным случаем дисфункции является энурез, который существенно влияет на качество жизни в детском возрасте. Если при этом отмечаются симптомы гиперактивности, рекомендуется включать настойку валерианы в комплексную терапию (Морозов В.И., 2018).

Настойка валерианы входит в комплекс лекарственных препаратов, назначаемых при мастопатии. Поскольку на динамику мастопатии значительно влияет психоэмоциональный фактор, лечебная тактика предусматривает обязательное назначение седативных и антидепрессивных препаратов, предпочтительно растительного происхождения (Высоцкая И.В., 2012).

Настойку валерианы можно применять для оценки обонятельной функции носа качественным методом — ее запах считается сильным (3-я из 4 стандартных степеней) (Сучкова А.Г., 2006). Метод оценки обоняния при помощи 4 стандартных растворов (кроме настойки валерианы применяются 0,5% раствор уксусной кислоты, чистый винный спирт и раствор аммиака) является одним из критериев эффективности лечения острых воспалительных заболеваний придаточных пазух носа (в частности гнойного гайморита) (Сучкова А.Г., 2006).

Настойка валерианы: заключение

Применение лекарственных средств растительного происхождения представляет несомненный интерес для различных направлений современной медицины. Оценка лечебного эффекта валерианы лекарственной выходит на новый уровень — сегодня выделены основные ее активные компоненты, а эффективность доказана в плацебо-контролируемых исследованиях. Поэтому настойка валерианы показана для терапии различных функциональных заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы, а также применяется в качестве вспомогательного лекарственного средства в стоматологии и отоларингологии.