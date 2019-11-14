Применять наружно, местно. Перед применением препарат необходимо взбалтывать. Для применения детям в возрасте от 3 до 5 лет препарат разводить кипяченой водой в соотношении 1:1.

Чесотка. Для предотвращения вторичной инвазии необходимо одновременное лечение всех членов семьи, проживающих совместно, а также контактных лиц.

Перед применением эмульсии необходимо принять душ. Эмульсию наносить (можно кисточкой) на все тело, за исключением лица и волосистой части головы. Особенно тщательно наносить на запястье, кисти, подмышки, ягодицы, область паха, под ногти, участки между пальцами рук и ног, подошву ног. Дать эмульсии высохнуть (обычно 10 минут в теплой комнате). После высыхания эмульсии надеть чистое белье, сменить постельное белье. Руки после обработки не мыть в течение 3 часов.

При тщательном нанесении эмульсии обычно достаточно одной обработки кожи. Однако повторная обработка в течение 5 последующих дней снижает вероятность остаточной инвазии.

Альтернативным методом лечения является нанесение эмульсии на все тело, кроме лица и волосистой части головы, 3 раза с интервалом 12 часов. Через 12 часов после последнего нанесения препарата необходимо принять горячий душ, сменить нательное и постельное белье.

Демодекоз. Препарат применять вечером. Вымыть лицо теплой водой с мылом, затем препарат нанести тонким слоем на кожу лица, избегая попадания препарата в глаза, нос и рот. Утром лицо вымыть теплой водой с мылом. Продолжительность лечения определяется динамикой очищения кожных покровов, купированием воспалительного процесса, прекращением зуда и обычно составляет 2–3 недели.

Педикулез. Препарат наносить на пораженный участок, слегка втирая в кожу и волосы; голову завязать косынкой. Через 30 минут смыть с помощью мыла. В серьезных случаях процедуру повторять 2–3 раза. Эффективность обработки определять через неделю после последней обработки.