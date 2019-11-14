Бензилбензоат (Benzylbenzoatе) (4514) - инструкция по применению ATC-классификация
Бензилбензоат инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: benzyl benzoate;
1 г эмульсии содержит бензилбензоата 200 мг;
вспомогательные вещества: эмульгатор № 1, вода очищенная.
Лекарственная форма
Эмульсия накожная.
Основные физико-химические свойства: эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом. Допускается расслоение эмульсии, которое устраняется при взбалтывании.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на эктопаразитов, включая чесоточных клещей.
Код АТС Р03А Х01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бензилбензоат — средство с противопедикулезной активностью и акарицидным действием на различные виды клещей, включая чесоточные (Acarus scabiei).
Бензилбензоат проходит сквозь хитиновый покров эктопаразитов, накапливается в их организме в токсических концентрациях, вызывая гибель взрослых особей и личинок; не действует на яйца.
Гибель вшей наступает через 2–5 часов, клещей — через 7–32 минут.
Фармакокинетика.
Бензилбензоат при нанесении на кожу проникает в верхние слои эпидермиса; в системный кровоток не всасывается.
Показания
Чесотка, демодекоз, педикулез.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гнойничковые заболевания и повреждения кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Фармакологического взаимодействия бензилбензоата с другими препаратами не выявлено, однако, как и все противопаразитарные средства, препарат не рекомендуется применять одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения. Местное или системное применение кортикостероидов может способствовать исчезновению или уменьшению проявления некоторых симптомов (зуда, гиперемии) при сохранении инвазии, поэтому на период лечения бензилбензоатом следует избегать применения таких препаратов.
Особенности применения
Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.
При обработке препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, употреблять алкогольные напитки и еду.
При случайном попадании препарата:
в рот: прополоскать водой или теплым 2% раствором натрия гидрокарбоната;
в желудок: при случайном применении препарата внутрь следует немедленно обратиться к врачу;
в глаза: тщательно промыть водой или 1% раствором натрия гидрокарбоната; при раздражении слизистой оболочки глаз закапать 30% раствор альбуцида, при возникновении боли — 2% раствор новокаина.
После завершения курса лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель (а при наличии осложнений — и более).
Обработку больных в одном очаге, а также контактных лиц следует проводить одновременно.
Осложнения в виде пиодермитов, экземы следует лечить одновременно с чесоткой и продолжать после ее ликвидации.
Перед началом лечения чесотки больному целесообразно принять душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также для рыхления поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения препарата). После каждого вынужденного мытья рук необходимо их вновь обработать. Обязательно следует проводить обработку нательного и постельного белья, верхней одежды и головных уборов.
Способ применения и дозы
Применять наружно, местно. Перед применением препарат необходимо взбалтывать. Для применения детям в возрасте от 3 до 5 лет препарат разводить кипяченой водой в соотношении 1:1.
Чесотка. Для предотвращения вторичной инвазии необходимо одновременное лечение всех членов семьи, проживающих совместно, а также контактных лиц.
Перед применением эмульсии необходимо принять душ. Эмульсию наносить (можно кисточкой) на все тело, за исключением лица и волосистой части головы. Особенно тщательно наносить на запястье, кисти, подмышки, ягодицы, область паха, под ногти, участки между пальцами рук и ног, подошву ног. Дать эмульсии высохнуть (обычно 10 минут в теплой комнате). После высыхания эмульсии надеть чистое белье, сменить постельное белье. Руки после обработки не мыть в течение 3 часов.
При тщательном нанесении эмульсии обычно достаточно одной обработки кожи. Однако повторная обработка в течение 5 последующих дней снижает вероятность остаточной инвазии.
Альтернативным методом лечения является нанесение эмульсии на все тело, кроме лица и волосистой части головы, 3 раза с интервалом 12 часов. Через 12 часов после последнего нанесения препарата необходимо принять горячий душ, сменить нательное и постельное белье.
Демодекоз. Препарат применять вечером. Вымыть лицо теплой водой с мылом, затем препарат нанести тонким слоем на кожу лица, избегая попадания препарата в глаза, нос и рот. Утром лицо вымыть теплой водой с мылом. Продолжительность лечения определяется динамикой очищения кожных покровов, купированием воспалительного процесса, прекращением зуда и обычно составляет 2–3 недели.
Педикулез. Препарат наносить на пораженный участок, слегка втирая в кожу и волосы; голову завязать косынкой. Через 30 минут смыть с помощью мыла. В серьезных случаях процедуру повторять 2–3 раза. Эффективность обработки определять через неделю после последней обработки.
Дети
Противопоказан детям до 3 лет. Для применения детям в возрасте от 3 до 5 лет препарат разводить кипяченой водой в соотношении 1:1.
Побочные реакции
Возможно легкое раздражение кожи, покраснение кожи, ощущение кратковременного жжения, зуд, сухость участка кожи, которая обрабатывается препаратом, аллергические реакции (в т. ч. кожные высыпания, отек). Чувствительность кожи особенно повышалась на поврежденных участках и гениталиях. Иногда может возникнуть контактный дерматит.
При развитии выраженных побочных эффектов следует немедленно смыть препарат с помощью мыла и прекратить его применение.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г во флаконе в коробке; по 50 г или 100 г во флаконах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., г. Харьков, улица Шевченко, дом 22.