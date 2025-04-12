фармакодинамика. Азеластина гидрохлорид является антагонистом Н 1 -рецепторов и, как следствие, — антиаллергическим веществом с относительно длительным Т ½ (≈ 20 ч). Кроме того, данные исследований указывают на подавление бронхиального спазма, вызываемого лейкотриенами и ингибиторами тромбоцитактивирующего фактора. Азеластина гидрохлорид также способен подавлять воспаление в дыхательных путях, вызванное реакциями гиперчувствительности.

Фармакокинетика. Азеластина гидрохлорид быстро и почти полностью абсорбируется после перорального применения и распределяется в основном в периферических органах, прежде всего в легких, коже, мышцах, печени и почках, и лишь в незначительной степени — в головном мозге. Была продемонстрирована дозозависимая линейная кинетика. Около 75% азеластина гидрохлорида и его метаболитов выводится с калом и приблизительно 25% — почками. Наиболее важными метаболическими путями является гидроксилирование кольца, N-деметилирование и окислительное открытие азепинового кольца.

У больных аллергическим ринитом стойкая средняя концентрация азеластина гидрохлорида в плазме крови, которая наблюдалась через 2 ч после применения суточной дозы 0,56 мг азеластина гидрохлорида (1 впрыскивание в каждую ноздрю 2 раза в сутки), составляла около 0,65 нг/мл , но это не привело к клинически значимым системным побочным эффектам.

Как следствие дозозависимого линейного эффекта, можно ожидать повышения средних плазменных уровней при повышении суточной дозы.