Санорин-Аллерго (Sanorin-Alergo)
Санорин-Аллерго инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: гипромеллоза, динатрия эдетат, лимонная кислота безводная, натрия фосфат додекагидрат, натрия хлорид, вода очищенная.
Азеластина гидрохлорид - 1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азеластина гидрохлорид является антагонистом Н1-рецепторов и, как следствие, — антиаллергическим веществом с относительно длительным Т½ (≈ 20 ч). Кроме того, данные исследований указывают на подавление бронхиального спазма, вызываемого лейкотриенами и ингибиторами тромбоцитактивирующего фактора. Азеластина гидрохлорид также способен подавлять воспаление в дыхательных путях, вызванное реакциями гиперчувствительности.
Фармакокинетика. Азеластина гидрохлорид быстро и почти полностью абсорбируется после перорального применения и распределяется в основном в периферических органах, прежде всего в легких, коже, мышцах, печени и почках, и лишь в незначительной степени — в головном мозге. Была продемонстрирована дозозависимая линейная кинетика. Около 75% азеластина гидрохлорида и его метаболитов выводится с калом и приблизительно 25% — почками. Наиболее важными метаболическими путями является гидроксилирование кольца, N-деметилирование и окислительное открытие азепинового кольца.
У больных аллергическим ринитом стойкая средняя концентрация азеластина гидрохлорида в плазме крови, которая наблюдалась через 2 ч после применения суточной дозы 0,56 мг азеластина гидрохлорида (1 впрыскивание в каждую ноздрю 2 раза в сутки), составляла около 0,65 нг/мл , но это не привело к клинически значимым системным побочным эффектам.
Как следствие дозозависимого линейного эффекта, можно ожидать повышения средних плазменных уровней при повышении суточной дозы.
Показания Санорин-Аллерго
применять для симптоматического лечения сезонных аллергических ринитов (сенной лихорадки) и несезонных (круглогодичных) аллергических ринитов.
Применение Санорин-Аллерго
для назального применения.
Если не назначено иначе, спрей впрыскивать по 1 дозе в каждую ноздрю 2 раза в сутки утром и вечером (соответствует суточной дозе азеластина гидрохлорида 0,56 мг).
При применении спрея голову необходимо держать прямо.
Длительность терапии зависит от типа патологии, остроты развития симптомов и определяется индивидуально.
Лекарственное средство можно применять для длительной терапии.
Дети. Применять у детей в возрасте от 6 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу, этилендиаминтетрауксусной кислоты или к любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
побочные эффекты, которые могут возникнуть во время приема азеластина гидрохлорида, классифицированы по частоте следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100), редко (≥1/10 000–<1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (нельзя определить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности.
Со стороны нервной системы: часто — дисгевзия (в случае неправильного применения (голова запрокинута назад) может отмечаться горький привкус во рту, что может вызвать тошноту); очень редко — головокружение.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — раздражение слизистой оболочки носа после впрыскивания (жжение и зуд), чихание и носовое кровотечение.
Со стороны ЖКТ: редко — тошнота.
Общие нарушения: очень редко — повышенная утомляемость (ощущение усталости и истощения), слабость, также могут быть вызваны самим заболеванием.
Со стороны кожи: очень редко — сыпь, зуд, крапивница.
Также сообщалось о появлении сонливости, головной боли и сухости во рту у некоторых пациентов.
Особые указания
применение в период беременности или кормления грудью. Клинические данные по применению азеластина гидрохлорида у женщин в период беременности и кормления грудью отсутствуют. В исследованиях на животных применение высоких пероральных дозы азеластина приводило к гибели эмбриона, задержке развития и порокам развития скелета. Поэтому не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении лекарственного средства в редких случаях могут возникать повышенная утомляемость, истощение, головокружение или слабость, которые также могут быть вызваны самим заболеванием. В таком случае скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами может быть снижена. К тому же вышеназванные симптомы могут усиливаться при одновременном приеме алкоголя и других препаратов, что, в свою очередь, негативно влияет на скорость реакции.
Взаимодействия
до сих пор взаимодействие с другими препаратами не выявлено.
Передозировка
при интраназальном применении передозировка не предвидится. В случае передозировки вследствие случайного перорального применения, на основании результатов экспериментов на животных, ожидаются нарушения со стороны ЦНС (сонливость, головокружение, кома, тахикардия, артериальная гипотензия). Лечение таких нарушений должно быть симптоматическим. Известного антидота нет.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.