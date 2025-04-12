Мифетон (Mifeton)
Мифетон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: мифепристон;
1 таблетка содержит 200 мг мифепристона;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, повидон, натрия лаурилсульфат, натрия кроскармелоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы светло-желтого цвета с линией разлома с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны. Антигестагенные средства.
Код ATС G03X B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мифепристон является синтетическим антигестагенным стероидным средством (блокирует действие прогестерона на уровне рецепторов).
В пероральных дозах 3–10 мг/кг массы тела мифепристон ингибирует действие эндогенного или экзогенного прогестерона у разных видов животных (крыс, мышей, кроликов, обезьян). Это действие проявляется в форме прерывания беременности у грызунов.
У женщин мифепристон в дозах более 1 мг/кг массы тела нейтрализует действие прогестерона на эндометрий и миометрий. В период беременности мифепристон повышает чувствительность миометрия к действию простагландинов, вызывающих сокращение матки. При применении в I триместр беременности мифепристон способствует расширению и раскрытию шейки матки.
При применении мифепристона в сочетании с аналогами простагландинов на раннем сроке беременности, частота случаев успешного прерывания маточной беременности составляет около 95% (в зависимости от простагландина и режима его введения), а также ускоряется выведение плодного яйца.
Частота случаев успешного прерывания маточной беременности составляет около 95% при применении 600 мг мифепристона в комбинации с 400 мкг мизопростола перорально (при аменорее до 49 дней), около 98% при комбинации с 1 мг гемепроста внутривлагалищно (при аменорее до 45 дней) и около 95% при комбинации с 1 мг гемепроста внутривлагалищно (при аменорее до 50–63 дней).
В 1,3–7,5% случаев не удается прервать беременность путем применения мифепристона в комбинации с простагландинами (в 0–1,5% случаев беременность прогрессирует, в 1,3–4,6% случаев происходит неполный выкидыш, а в 0 — 1,4% случаев развивается интенсивное маточное кровотечение, требующее гемостатического кюретажа).
При применении мифепристона в комбинации с 400 мкг мизопростола перорально (при аменорее до 49 дней) частота случаев отсутствия эффекта несколько выше при дозе мифепристона 200 мг по сравнению с 600 мг.
При применении мифепристона в комбинации с 1 мг гемепроста внутривлагалищно (при аменорее до 63 дней) частота случаев отсутствия эффекта примерно одинакова при дозах мифепристона 200 мг и 600 мг:
- Частота полных выкидышей при дозах мифепристона 200 мг и 600 мг составила 93,8% и 94,3% соответственно — при аменорее до 57 дней (n = 777) и 92,4% и 91,7% соответственно — при аменорее 57– 63 дня (n=896).
- Частота случаев сохраненной беременности при дозах мифепристона 200 и 600 мг составила 0,5% и 0,3% соответственно — при аменорее до 57 дней и 1,3% и 1,6% соответственно — при аменорее 57–63 дня.
Исследования комбинированного применения мифепристона с другими простагландинами, кроме мизопростола и гемепроста, не проводили.
При прерывании беременности по медицинским показаниям во II-III триместр беременности принимать мифепристон в дозе 600 мг, а через 36–48 часов применять простагландины. Это позволяет сократить интервал между индукцией и началом терапевтического аборта, а также снизить дозы простагландинов.
При применении одного мифепристона для индукции родов при внутриутробной гибели плода примерно в 60% случаев роды начинаются в течение 72 ч после приема первой дозы препарата. В этом случае нет необходимости в применении простагландинов или окситоцина.
Мифепристон связывается с рецепторами глюкокортикостероидов. Эксперименты на животных показали, что мифепристон в дозах 10–25 мг/кг массы тела ингибирует действие дексаметазона. У человека антиглюкокортикоидная активность мифепристона наблюдается при дозах более 4,5 мг/кг массы тела и проявляется в компенсаторном повышении уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола. Глюкокортикоидная биоактивность может быть снижена в течение нескольких дней после однократного применения мифепристона в дозе 200 мг. Клинические последствия этого не выяснены, хотя у некоторых чувствительных женщин могут усиливаться тошнота и рвота.
Мифепристон оказывает слабое антиандрогенное действие, однако это было отмечено только при длительном применении препарата в очень больших дозах животным.
Фармакокинетика.
После однократного приема в дозе 600 мг мифепристон быстро абсорбируется. Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) составляет 1,98 мг/л и достигается в среднем через 1,3 часа.
Фармакокинетика мифепристона нелинейна. После фазы распределения выведение мифепристона сначала происходит медленно (концентрация в плазме крови снижается в 2раза за 12–72 часа), а затем ускоряется. Средний период полувыведения составляет 18 часов. Радиорецепторный анализ показал, что Т½ в терминальной фазе мифепристона и его метаболитов, способных связываться с рецепторами прогестерона, составляет до 90 часов.
После применения мифепристона в низких дозах (20 мг перорально или внутривенно) абсолютная биодоступность составляет 69%.
98% мифепристона в крови связывается с белками плазмы крови — альбумином и преимущественно с альфа-1-кислым гликопротеином (связывание с ним насыщается). В результате специфического связывания объем распределения и плазменный клиренс мифепристона обратно пропорциональны концентрации альфа-1-кислого гликопротеина в плазме крови.
Главный метаболический путь окислительной биотрансформации мифепристона в печени включает N-деметилирование и окончательное гидроксилирование 17-пропинил звена.
Мифепристон экскретируется преимущественно с калом. После применения 600 мг мифепристона, помеченного изотопом, 10% радиоактивности было экскретировано с мочой и 90% — с калом.
Клинические характеристики
Мифетон и простагландины можно применять для прерывания беременности только при условии соблюдения всех требований национального законодательства.
Показания
Медикаментозное прерывание маточной беременности в ранний срок (до 49 дней аменореи) в сочетании с мизопростолом.
Консервативное смягчение и расширение шейки матки перед хирургическим прерыванием беременности в I триместр беременности.
Потенцирование действия аналогов простагландинов при прерывании беременности по медицинским показаниям (во II-III триместр беременности).
Подготовка и индукция родов при внутриутробной гибели плода, если применение простагландинов или окситоцина противопоказано.
Противопоказания
Общие противопоказания
Хроническая недостаточность коры надпочечников.
Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Тяжелая неконтролируемая бронхиальная астма.
Унаследованная порфирия.
Противопоказания для медикаментозного прерывания маточной беременности
Беременность не подтверждена ультразвуковым исследованием (УЗИ) или биологическими тестами.
Срок беременности более 49 дней аменореи.
Подозрение на внематочную беременность.
Наличие противопоказаний для применения простагландинов.
Противопоказания для консервативного смягчения и расширения шейки матки перед хирургическим прерыванием беременности в I триместр беременности
Беременность, не подтвержденная УЗИ или биологическими тестами.
Срок беременности более 84 дней аменореи.
Подозрение на внематочную беременность.
Противопоказания для потенцирования действия аналогов простагландинов при прерывании беременности по медицинским показаниям (во II-III триместр беременности)
Наличие противопоказаний для применения простагландинов.
Противопоказания для подготовки и индукции родов при внутриутробной гибели плода
Гестоз тяжелой степени, предэклампсия, эклампсия, недоношенная или переношенная беременность.
Особенности применения
Учитывая абортивные свойства мифепристона, его нельзя принимать беременным женщинам, желающим родить ребенка.
Мифетон в сочетании с простагландинами следует применять только по назначению врача и под его наблюдением и только в специализированных лечебных учреждениях, имеющих возможность оказания немедленной гинекологической помощи.
Поскольку специфические исследования не проводились, Мифетон не рекомендуется назначать пациентам с почечной недостаточностью, печеночной недостаточностью и при недостаточности питания.
Медикаментозное прерывание маточной беременности в ранний срок
Этот метод требует активного участия женщины, и она должна быть проинформирована о правилах, которые следует соблюдать:
- необходимость комбинированного применения простагландина, который следует принимать или вводить при втором посещении врача;
- необходимость повторного посещения врача (третий визит) через 14–21 день после приема Мифетона для подтверждения произошедшего полного выкидыша;
- если не удалось прервать беременность путем применения мифепристона, аборт следует завершить другим методом;
- если пациентка беременеет при установленном внутриматочном устройстве, его необходимо удалить до применения Мифетона;
- аборт может произойти до применения простагландина (приблизительно в 3% случаев). Это не исключает контрольного визита к врачу для обследования полости матки и подтверждения произошедшего полного выкидыша.
Риски при применении метода
- Отсутствие эффекта.
Поскольку в 1,3–7,5% случаев не удается прервать беременность путем применения Мифетона, обязательным является контрольный визит к врачу для проверки того, произошел ли полный выкидыш.
В единичных случаях неполного выкидыша может потребоваться хирургическое вмешательство. Эффективность способа понижается при наличии родов в анамнезе, также при увеличении возраста.
- Кровотечения.
Пациентки должны быть проинформированы о возможности длительного влагалищного кровотечения (в среднем в течение 12 дней и более после применения Мифетона), которое может быть сильным. Кровотечение наблюдается почти у всех пациенток, и оно не всегда является доказательством полного выкидыша.
Кровотечение может начаться очень быстро после приема мизопростола или позже:
- в 60% случаев выкидыш происходит в течение 4 часов после приема мизопростола;
- в остальных 40% случаев выкидыш происходит в период 24 — 72 часов после приема мизопростола.
Редко выкидыш может произойти перед приемом аналога простагландина (около 3% случаев). Однако это не исключает контрольный визит для проверки факта полного выкидыша и отсутствия остатков в матке.
Пациентки не должны путешествовать на значительное расстояние от больничного учреждения до подтверждения полного выкидыша. Им следует предоставить подробную информацию, куда и к кому следует обращаться при любых проблемах, в частности при сильном вагинальном кровотечении. Таковым считается кровотечение, которое длится дольше 12 дней и/или сильнее, чем нормальное менструальное кровотечение.
Поскольку в 0–1,4% случаев возможно развитие интенсивного маточного кровотечения, требующего гемостатического кюретажа, особое внимание следует уделять пациенткам с нарушениями гемостаза, гипокоагуляцией или анемией. Решения по применению медикаментозного или хирургического метода следует принимать с участием консультанта-гематолога.
- Инфекции.
Сообщалось о единичных случаях развития серьезного или даже летального инфекционно-токсического шока, вызванного патогенными микроорганизмами Clostridium sordellii endometritis и Escherichia coli (с лихорадкой и другими очевидными симптомами развития инфекции или без них) после медикаментозного аборта с применением 200 мг мифепристона с последующим несанкционированным внутривлагалищным введением мизопростола в виде таблеток для перорального применения. Врачи должны учитывать возможность развития таких потенциально летальных осложнений.
Консервативное смягчение и расширение шейки матки перед хирургическим прерыванием беременности в I триместр беременности
Для обеспечения высокой эффективности терапии хирургический аборт следует проводить через 36–48 часов (не позднее) после применения Мифетона.
Риски при применении метода
- Кровотечения.
Пациентки должны быть проинформированы о возможности влагалищного кровотечения (иногда сильного) после применения Мифетона. Также они должны знать, что аборт может произойти до хирургического вмешательства (хотя вероятность этого минимальна), и им следует предоставить подробную информацию, куда и к кому следует обращаться в таком случае (для проверки, произошел ли полный выкидыш) или в случае возникновения любого каких осложнений.
Поскольку примерно в 1% случаев возможно развитие интенсивного маточного кровотечения, требующего гемостатического кюретажа, особое внимание следует уделять пациенткам с нарушениями гемостаза, гипокоагуляцией или тяжелой анемией.
- Другие риски, связанные с хирургическим вмешательством.
Применение по всем показаниям
Применение препарата требует определения резуса для предотвращения резус-изоиммунизации, а также проведения других общих мероприятий, сопровождающих прерывание беременности.
Во время клинических исследований отмечены случаи новой беременности в период между выкидышем и ожидаемым возобновлением менструаций.
Чтобы исключить влияние мифепристона на следующую беременность, рекомендуется избегать оплодотворения в следующем менструальном цикле. Поэтому необходимо использовать надежные контрацептивные средства как можно раньше после применения мифепристона.
В случае подозреваемой острой недостаточности коры надпочечников следует назначать дексаметазон. 1 мг дексаметазона нейтрализует действие 400 мг мифепристона.
Сообщалось об единичных серьезных сердечно-сосудистых осложнениях (инфаркт миокарда и/или спазм коронарных артерий и острая гипотезия) после интравагинального или внутримышечного применения высоких доз аналогов простагландинов. Пероральное применение мизопростола может также продлить фактор потенциального риска появления сердечно-сосудистых случаев. Поэтому следует с осторожностью назначать препараты пациенткам с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (например в возрасте старше 35 лет с хроническим курением, гиперлипидемией, сахарным диабетом) или следует с осторожностью лечить имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания.
Сообщалось о тяжелых кожных побочных реакциях при применении мифепристона, включая токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам, у которых возникли тяжелые кожные побочные реакции, лечение мифепристоном следует немедленно прекратить. Повторное применение мифепристона не рекомендуется.
Следует с осторожностью применять мифепристон больным бронхиальной астмой, поскольку он может вызвать обострение болезни.
Применять простагландины необходимо в условиях стационара. Чтобы предотвратить возможные острые осложнения, за пациенткой следует наблюдать в лечебном учреждении, где есть возможность оказания немедленной гинекологической помощи минимум в течение 3 часов после применения простагландина. Пациентку следует подробно проинформировать о действии и возможных побочных эффектах препаратов и предоставить подробную информацию о том, куда и к кому следует обращаться в случае возникновения осложнений.
Способ применения и дозы
Медикаментозное прерывание маточной беременности в ранний срок (до 49 дней аменореи) в комбинации с мизопростолом
Аменорея до 49 дней
600 мг мифепристона (3 таблетки по 200 мг) принимать перорально однократно в присутствии врача. Через 36–48 часов применять аналоги простагландина — мизопростол 400 мкг перорально. Пациентка должна находиться под наблюдением медицинского персонала минимум в течение 3 ч после применения простагландина.
Через 14–21 день после применения Мифетона необходимо провести клиническое обследование и УЗИ, а также определить уровень бета-ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) для подтверждения случившегося полного выкидыша и вагинальное кровотечение прекратилось. При наличии кровотечения (даже слабого) после контрольного визита к врачу состояние пациентки необходимо проверить через несколько дней. Если подозревается прогрессирующая беременность, следует провести дополнительное УЗИ.
Наличие влагалищного кровотечения на этой стадии может свидетельствовать о неполном выкидыше или о невыявленной внематочной беременности. В этом случае следует принимать необходимые меры.
Если при контрольном визите к врачу диагностируется сохраненная беременность, пациентке предлагают другой метод прерывания беременности.
Консервативное смягчение и расширение шейки матки перед хирургическим прерыванием беременности в I триместр беременности 200 мг мифепристона (1 таблетка по 200 мг) принимать перорально однократно в присутствии врача. Через 36–48 часов (но не позже) проводить хирургический аборт.
Потенцирование действия аналогов простагландинов при прерывании беременности по медицинским показаниям (во II-III триместр беременности) 600 мг мифепристона (3 таблетки по 200 мг) принимать перорально однократно в присутствии врача. Через 36–48 часов применять простагландины с необходимой периодичностью. Пациентка должна находиться под наблюдением медицинского персонала минимум в течение 3 ч после применения простагландина.
Подготовка и индукция родов при внутриутробной гибели плода
Два дня подряд принимать по 600 мг мифепристона перорально однократно (3 таблетки по 200 мг) в присутствии врача. Если роды не начинаются в течение 72 ч после приема первой дозы мифепристона, для индукции родов следует применять обычные методы.
Рвота в течение 45 минут после приема может привести к снижению эффективности мифепристона, поэтому в таком случае рекомендуется пероральный прием новой дозы 600 мг мифепристона.
Дети
Опыта применения детям нет.
Побочные реакции
В зависимости от частоты, побочные реакции распределены на следующие категории: очень распространенные (≥ 1/10), распространенные (≥ 1/100, < 1/10), нераспространенные (≥ 1/1000, < 1/100), редко распространенные (≥ 1 /10000, <1/1000), единичные (<1/10000).
Частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным; по данным постмаркетинговых сообщений; поскольку сообщения об этих реакциях были добровольными и размер популяции неизвестен, надежно оценить частоту явлений невозможно, поэтому они отнесены к категории реакций неизвестной частоты).
Со стороны нервной системы
Редко распространенные: головная боль.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Очень распространенные: тошнота, рвота, диарея (эти побочные эффекты часто наблюдаются при применении простагландинов).
Распространенные: спазмы пищеварительного тракта (слабые или умеренной тяжести).
Со стороны кожи и подкожных тканей
Нераспространенные: реакции гиперчувствительности, в частности кожная сыпь (0,2%).
Редко распространенные: крапивница, эритродермия, узелковая эритема, токсический эпидермальный некролиз.
Единичные: ангионевротический отек.
Неизвестно: острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Инфекции и инвазии
Распространенные: инфекции после аборта. Подозреваемые или подтвержденные инфекции (эндометрит, воспалительные заболевания тазовых органов) наблюдались менее чем у 5% пациенток.
Единичные: сообщали о единичных случаях развития серьезного или даже летального инфекционно-токсического шока, вызванного патогенными микроорганизмами Clostridium sordellii endometritis и Escherichia coli (с лихорадкой и другими очевидными симптомами развития инфекции или без них) при медикаментозном аборте внутривлагалищным введением мизопростола в форме таблеток для перорального применения.
Со стороны сосудистой системы
Нераспространенные: артериальная гипотензия (0,25%).
Эффекты общего характера и местные реакции
Редко распространенные: недомогание, вагусные симптомы (горячие приливы, головокружение, озноб), лихорадка.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Очень распространенные: сокращение матки или спазмы (у 10–45% пациенток) в течение нескольких часов после применения простагландинов.
Распространенные: интенсивное маточное кровотечение (у около 5% пациенток), которое в 0–1,4% случаев требует гемостатического кюретажа.
Редко распространенные: при прерывании беременности по медицинским показаниям во II триместр беременности, а также индукции родов при внутриутробной гибели плода в III триместр беременности были отмечены случаи разрыва матки после применения простагландинов (преимущественно у женщин, родивших нескольких детей, а также женщин с рубцом матке после кесарева сечения).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 таблетке или 3 таблетки в блистере, по 10 блистеров (1х10) или по 1 блистеру (1х3) в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АКМЕ ФОРМУЛЕЙШН ПВТ. ЛТД.
ACME FORMULATION PVT. LTD.
Заявитель
М.БИОТЕК ЛИМИТЕД.
M.BIOTECH LIMITED.
Местонахождение заявителя
Гледстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Эгам ТВ20 9ГИ, Суррей, Великобритания.
Gladstone House, 77–79 High Street, Эгхам TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.