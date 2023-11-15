МИФЕПРИСТОН (MIFEPRISTONUM)

для медикаментозного прерывания беременности назначают в условиях специализированного стационара, однократно внутрь 600 мг через 1–1,5 ч после приема пищи (легкий завтрак), запивая половиной стакана кипяченой воды. С целью усиления эффекта мифепристона назначают синтетический аналог простагландина Е1 — 400 мг мизопростола. Пациентка должна находиться под наблюдением медицинского персонала не менее чем в течение 2 ч после применения. Через 36–48 ч после приема мифепристона пациентка должна пройти УЗИ-контроль. Через 8–14 дней повторно проводят клиническое обследование и УЗИ-контроль, а также определяют уровень β-ХГ для подтверждения того, что выкидыш произошел. При отсутствии эффекта на 14-й день (неполный аборт или сохраняющаяся беременность) проводят вакуум-аспирацию с последующим гистологическим исследованием аспирата.

Для подготовки и индукции родов назначают однократно 200 мг мифепристона внутрь в присутствии врача. Через 24 ч повторный прием 200 мг. Через 48–72 ч проводят оценку состояния родовых путей и, при необходимости, назначают простагландины или окситоцин.