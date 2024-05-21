по рекомендации врача включать Аксотроф в рацион питания в качестве источника питательных веществ, способствующих улучшению трофики и восстановлению поврежденных нервных волокон при невралгиях и полинейропатиях различного происхождения.

Рекомендуемая суточная доза

Взрослым рекомендуется употреблять 1 ампулу 1 раз в сутки после еды.

Продолжительность употребления определяет врач индивидуально.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Способ употребления

Аксотроф предназначен для внутреннего употребления без необходимости разведения, но содержимое ампулы может быть разведено в воде.

Для разведения следует отломить конец ампулы с одной стороны.

Осторожно перевернуть ампулу отломанным краем над стаканом с водой (100 мл) и отломить другой конец: жидкость начнет вытекать сразу после отламывания другого конца.