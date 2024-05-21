Аксотроф (Axotroph) (443686) - инструкция по применению Диетические добавки
Аксотроф инструкция по применению
Характеристика
Аксотроф — пищевой продукт для специальных медицинских целей на основе нуклеотидов, источник питательных веществ, которые способствуют улучшению функционирования нервной системы благодаря важному влиянию составляющих на метаболические процессы в нервных тканях и регенеративные процессы при повреждении нервных путей.
Научно доказано, что мононуклеотиды цитидин и уридин, входящие в состав Аксотрофа, играют важную роль в процессах метаболизма:
— стимулируют синтез сложных липидов и протеинов мембран нейронов;
— способствуют восстановлению поврежденных миелиновых оболочек нервов;
— играют значительную роль в процессах нейронального синтеза ДНК, РНК и регенерации периферических нервов;
— способствуют активации внутри- и внеклеточного сигналов;
— улучшают нервно-мышечную передачу импульса при повреждении нервных путей.
Цитидин влияет на синтез липидов и протеинов мембран нейронов.
Уридин выступает как источник энергии в процессе сокращения мышц.
Цинк играет важную роль в стабилизации метаболизма ДНК и принимает участие в нейрогенезе ЦНС.
Рекомендации по употреблению
по рекомендации врача включать Аксотроф в рацион питания в качестве источника питательных веществ, способствующих улучшению трофики и восстановлению поврежденных нервных волокон при невралгиях и полинейропатиях различного происхождения.
Рекомендуемая суточная доза
Взрослым рекомендуется употреблять 1 ампулу 1 раз в сутки после еды.
Продолжительность употребления определяет врач индивидуально.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Способ употребления
Аксотроф предназначен для внутреннего употребления без необходимости разведения, но содержимое ампулы может быть разведено в воде.
Для разведения следует отломить конец ампулы с одной стороны.
Осторожно перевернуть ампулу отломанным краем над стаканом с водой (100 мл) и отломить другой конец: жидкость начнет вытекать сразу после отламывания другого конца.
Особые указания
Аксотроф рекомендован для взрослых.
Употребление Аксотрофа не рекомендуется при индивидуальной чувствительности к его компонентам.
Эффективность и безопасность употребления в период беременности и кормления грудью не установлены, поэтому не рекомендуется употреблять продукт в этот период.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Чрезмерное употребление может вызвать слабительный эффект.
Не употреблять по истечению срока годности, указанного на упаковке.
Употреблять по рекомендации и под наблюдением врача.
Не является лекарственным средством.