Месна (Mesna)
Месна инструкция по применению
Состав
действующее вещество: месна; 1 мл раствора содержит 100 мг месны;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат, натрия гидроксид (в виде 1N раствора NaOH), вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор, практически свободный от видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые для устранения токсических эффектов противоопухолевой терапии.
Код ATС V03A F01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
С одной стороны, механизм действия препарата МЕСНА направлен на уменьшение уротоксических эффектов гидроксиметаболитов оксазафосфоринов, а с другой — на формирование нетоксичных аддитивных соединений с акролеином. Эти реакции способствуют региональной детоксикации в почках и эфферентных мочевыводящих путях.
Фармакокинетика.
В плазме крови месна, применяемая в виде свободного тиолового соединения, быстро превращается в метаболит — дисульфид месны, значительная часть которого после клубочковой фильтрации восстанавливается до свободного тиолового соединения. Месна почти полностью выводится почками. Выведение препарата почками начинается сразу после его применения. В течение первых 4 ч после применения однократной дозы препарат в основном выводится в виде свободного SH-соединения, а затем почти исключительно в виде дисульфида. Препарат почти полностью выводится почками через 8 часов.
Принимая во внимание необходимость защиты мочевого пузыря во время лечения оксазафосфоринами, моча представляет собой соответствующую среду, где около 30% дозы препарата биологически доступно в виде свободной SH-месны.
Воздействие препарата in vivo на количество лимфоцитов
В исследованиях фармакокинетики с участием здоровых добровольцев применение разовых доз месны обычно сопровождалось быстрым (в течение 24 часов) и в некоторых случаях значительным снижением количества лимфоцитов, которое было в целом обратимым в пределах 1 недели применения препарата. Данных, полученных в ходе исследований с применением повторных доз препарата в течение нескольких дней, недостаточно, чтобы охарактеризовать динамику изменения количества лимфоцитов в таких условиях.
Воздействие препарата in vivo на плазменные уровни фосфора
В исследованиях фармакокинетики с участием здоровых добровольцев применение месны в течение одного или нескольких дней в некоторых случаях было связано с умеренным транзиторным увеличением концентрации фосфора в плазме крови.
Кроме того, значения плазменных уровней креатинфосфокиназы (КФК) были ниже в образцах, взятых через 24 ч после применения месны, чем в образцах, взятых перед применением препарата. Это может объясняться тем, что существует существенная интерференция при использовании тиол (например, N-ацетилцистеин)-зависимых ферментативных тестов для определения уровней КФК.
Показания
Профилактика токсического действия оксазафосфоринов (ифосфамид, циклофосфамид, трофосфамид) на мочевыводящие пути, в частности у пациентов группы высокого риска — после лучевой терапии органов малого таза, с циститом после предварительного лечения оксазафосфоринами или расстройствами со стороны мочевыделительной системы.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному веществу препарата.
Особенности применения
Гиперчувствительность
Реакции гиперчувствительности к месне были зарегистрированы после применения месны в качестве уропротектора. К ним относятся разные реакции со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Кроме того, были зарегистрированы случаи тяжелых буллезных реакций и язвенных поражений кожи и слизистой оболочки. Некоторые реакции были рассмотрены как согласующиеся с синдромом Стивенса-Джонсона.
В некоторых случаях кожные реакции сопровождались одним или несколькими другими симптомами, такими как:
- лихорадка;
- сердечно-сосудистые симптомы;
- признаки, согласующиеся с острым нарушением функции почек;
- легочные симптомы;
- гематологические нарушения;
- повышение уровня печеночных ферментов;
- тошнота, рвота;
- боль в конечностях, артралгия, миалгия, недомогание;
- стоматит;
- конъюнктивит.
Некоторые реакции проявлялись как анафилаксия.
Лихорадка сопровождалась, например, артериальной гипотензией, но при этом никаких кожных проявлений зарегистрировано не было.
Аутоиммунные заболевания связываются с повышенным риском развития аллергических и/или анафилактоидных реакций (см. раздел «Побочные реакции»). По этой причине защиту мочевыводящих путей с помощью препарата МЕСНА у таких пациентов рекомендуется проводить после тщательной оценки соотношения риск/польза и под медицинским наблюдением.
При применении месны в составе комбинированной терапии при лечении тяжелых системных аутоиммунных нарушений и злокачественных новообразований были зарегистрированы случаи тяжелых, а также незначительных реакций.
В большинстве случаев нежелательные реакции наблюдались во время или после первого случая лечения или после нескольких недель применения месны. В других случаях начальная нежелательная реакция наблюдалась только после нескольких месяцев применения препарата.
При повторном применении отмечалась тенденция к сокращению интервала появления симптомов. Частота и/или тяжесть реакции различаются в зависимости от введенной дозы. У некоторых пациентов реакции развиваются после повторного введения препарата, иногда с увеличением тяжести.
Некоторые пациенты с наличием нежелательных реакций в анамнезе продемонстрировали положительные результаты теста по реакции замедленного типа со стороны кожи. Однако отрицательный результат относительно реакций замедленного типа не исключает гиперчувствительности к месне. Положительные кожные реакции немедленного типа имели место у пациентов вне зависимости от предыдущей экспозиции месны или наличия реакций гиперчувствительности в анамнезе, а также могли быть связаны с концентрацией раствора месны, используемого для оценки.
Врачи, назначающие препарат:
- должны быть проинформированы о возможности развития таких нежелательных реакций, а также о том, что эти нежелательные реакции могут ухудшаться после повторного применения препарата, а в некоторых случаях могут быть опасны для жизни;
- должны знать о том, что реакции гиперчувствительности на применение месны были интерпретированы как напоминающие клиническую картину сепсиса, а у пациентов с аутоиммунными нарушениями напоминают обострение основного заболевания.
Тиоловые соединения
Месна представляет собой тиоловое соединение, то есть это сульфгидрильная (SH) группа, содержащая органическое соединение. Тиоловые соединения демонстрируют некоторое сходство в своем профиле нежелательных реакций, в том числе в отношении потенциала вызывать тяжелые кожные реакции. Примеры лекарственных средств, являющихся тиоловыми соединениями, включают амифостин, пеницилламин и каптоприл.
До сих пор не ясно, имеют ли пациенты, у которых наблюдались нежелательные реакции на применение такого препарата, повышенный риск развития любых реакций или аналогичных реакций к другому тиоловому соединению. Однако при рассмотрении дальнейшего применения другого тиолового соединения, таким пациентам следует учитывать возможность повышенного риска развития нежелательных реакций.
С помощью месны нельзя предотвратить развитие геморрагического цистита у всех пациентов. Состояние пациентов следует контролировать соответствующим образом.
При применении препарата необходимо поддерживать количество выделенной мочи на достаточном уровне, как это требуется при лечении оксазафосфорином.
Взаимодействие при выполнении лабораторных исследований
При применении месны могут иметь место ложноположительные реакции тестов на основе нитропруссида натрия (в том числе тесты с использованием индикаторных полосок) на выявление кетоновых тел в моче. Добавление ледяной уксусной кислоты помогает отличить ложноположительные результаты (помутнение вишнево-красного цвета) от действительно положительных результатов (красновато-пурпурная окраска, которая становится более интенсивной).
При применении месны могут иметь место ложноположительные реакции в скрининговых тестах на основе реагента Тиллмана на выявление аскорбиновой кислоты в моче.
Применение гериатрическими пациентами
В целом выбор дозы для пожилых пациентов требует осторожности, учитывая повышенную частоту ухудшения функции печени, почек и сердца, а также наличие сопутствующих заболеваний или одновременное применение других лекарственных средств. Соотношение оксазафосфоринов и месны следует сохранять неизмененным.
1 мл раствора для инъекций содержит 14,3 мг натрия. Это следует учитывать пациентам, находящимся на диете с контролем натрия (с пониженным содержанием натрия/сниженным содержанием соли).
Способ применения и дозы
Доза зависит от:
- лекарственной формы ифосфамида или циклофосфамида (таблетки или инъекция);
- наличия инфекции мочевыводящих путей;
- наличие признаков повреждения мочевого пузыря вследствие действия ифосфамида, циклофосфамида или трофосфамида;
- перенос пациентом лучевой терапии в области вблизи мочевого пузыря.
Способ применения
Внутривенное введение. Перед применением раствора проверьте лекарственное средство на наличие видимых частиц или изменения окраски. Не применяйте раствор, изменивший окрас, помутневший или содержащий видимые частицы. Продолжительность применения МЕСНА зависит от длительности лечения оксазафосфорином.
Если другое не предусмотрено, лекарственное средство МЕСНА обычно следует вводить путем внутривенной инъекции взрослым в дозе, составляющей 20% соответствующей дозы оксазафосфоринов, во время «0» (время введения оксазафосфорина), через 4 часа и через 8 часов.
Пример введения лекарственного средства МЕСНА одновременно с инъекцией оксазафосфорина:
|Часы (Время)
|0 (8 часов утра)
|4 (12 часов утра)
|8 (4 часа вечера)
|Доза оксазафосфорина
|40 мг/кг масы тела
|--
|--
|Доза препарата МЕСНА
|8 мг/кг массы тела
|8 мг/кг массы тела
|8 мг/кг массы тела
Если вводить ифосфамид путем длительной инфузии, желательно добавить МЕСНА внутривенно болюсно (20% от дозы ифосфамида) в момент времени «0» (начало инфузии, время «0») с последующим введением препарата в дозах до 100% от соответствующей дозы ифосфамида в случае длительной инфузии. Кроме того, уропротекторный эффект следует поддерживать в течение еще 6–12 часов после завершения инфузии ифосфамида путем применения препарата в дозах до 50% соответствующей дозы ифосфамида.
Пример введения МЕСНА одновременно с 24-часовой инфузией и фосфамида:
|Часы
|0 часов
24 часа
30 часов
36 часов
|Доза ифосфамида
|5 г/м2 площади поверхности тела (≈ 125 мг/кг массы тела)
|-
|Доза препарата МЕСНА болюсно
|1 г/м2 площади поверхности тела (≈ 25 мг/кг массы тела)
|-
|Инфузия препарата МЕСНА дополнительно к инфузии ифосфамида
|до 5 г/м2 площади поверхности тела (≈ 125 мг/кг массы тела)
|-
|МЕСНА після закінчення 24-часовой инфузии и фосфамида
|до 2,5 г/м2 площади поверхности тела (≈ 62,5 мг/кг массы тела)
Дети
В процессе клинических исследований безопасность и эффективность применения месны для лечения педиатрических пациентов не установлены. Однако в медицинской литературе есть информация о применении месны для лечения детей.
Мочеиспускание у детей обычно происходит чаще, чем у взрослых, поэтому в отдельных случаях целесообразно вводить лекарственное средство МЕСНА чаще (например, до 6 раз) и с более короткими промежутками времени (например каждые 3 часа).
Побочные реакции
Поскольку МЕСНА предназначена для применения в химиотерапии в комбинации с оксазафосфоринами или оксазафосфоринсодержащими комбинациями, часто бывает трудно отличить побочные реакции, которые могут быть следствием терапии препаратом МЕСНА, от вызванных цитотоксическими веществами, которые вводят одновременно.
Побочные эффекты, о которых наиболее часто (>10%) сообщалось при применении месны — это тошнота, диарея, абдоминальная боль/колики, гриппоподобные реакции, лихорадка, приливы, головокружение, сонливость, вялость, головная боль, сыпь, реакции в месте инфузии.
Самыми тяжелыми нежелательными реакциями, связанными с применением месны, являются токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактическая реакция и медикаментозная сыпь, сопровождающаяся эозинофилией и системными симптомами (DRESS).
Частота развития побочных реакций определяется следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100); редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (не может быть оценена из имеющихся данных).
Инфекции и заражение: очень редко — фарингит.
Со стороны крови и лимфатической системы: часто — лимфаденопатия; частота неизвестна — панцитопения, лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения, эозинофилия.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилаксия, реакции гиперчувствительности.
Со стороны метаболизма и питания: часто — снижение аппетита, ощущение обезвоживания.
Психические расстройства: часто — бессонница, ночные ужасы; очень редко — депрессия, возбудимость.
Со стороны нервной системы: очень часто — головокружение, сонливость, головные боли, вялость; часто — парестезия, гиперестезия, синкопе, гипестезия, нарушение внимательности; частота неизвестна — судороги.
Со стороны глаз: часто — конъюнктивит, фотофобия, затуманивание зрения; частота неизвестна — периорбитальный отек.
Со стороны сердца: часто — сердцебиение; частота неизвестна — изменения ЭКГ, тахикардия.
Со стороны сосудов: очень часто — приливы; редко — циркуляторные реакции, артериальная гипотензия или гипертензия.
Со стороны дыхания, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель, заложенность носа, боли во плевре, сухость во рту, бронхоспазм, диспноэ, дискомфорт в гортани, носовое кровотечение; очень редко — тахипноэ; частота неизвестна — респираторный дистресс, гипоксия, снижение насыщения кислородом, кровохарканье.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто — тошнота, диарея, колики, боль в животе; часто — раздражение слизистых оболочек1, вздутие, рвота, констипация, жгучая боль (за грудиной, в эпигастрии), кровоточивость десен; частота неизвестна — стоматит, ухудшение вкусовых ощущений.
Гепатобилиарные расстройства: часто — рост уровня трансаминаз; частота неизвестна — гепатит, рост уровня гамма-глутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы крови.
Со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто — сыпь2; часто — зуд, гипергидроз; частота неизвестна — крапивница, синдром Стивенса—Джонсона, мультиформная эритема, медикаментозная сыпь3, образование язв и/или буллезная сыпь/пузыри4, ангионевротический отек, сыпь, ощущение жжения, токсический эпидермальный некролиз, фоточувствительность, чувствительность.
Костно-мышечные расстройства и расстройства соединительной ткани: часто — артралгия, боль в спине, миалгия, боли в конечностях, боли в челюсти.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — дизурия; частота неизвестна — острая почечная недостаточность.
Общие расстройства и состояние участка введения: очень часто — местные инфузионные реакции (сыпь и зуд, лихорадка, гриппоподобные реакции); часто — местные инфузионные реакции (боль, покраснение, крапивница, отек), озноб, упадок сил, боль в груди, истощение; нечасто — местный отек, лихорадка, раздражение вены на участке введения; редко — астения, слабость; частота неизвестна — отек лица, периферический отек, местные инфузионные реакции (тромбофлебит, раздражение кожи).
Лабораторные показатели: очень редко — лабораторные признаки диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови, пульс >100/мин, подъем ST; частота неизвестна — удлинение протромбинового времени, удлинение активированного частичного тромбопластинового времени.
Повреждения, отравления и процедурные осложнения: очень редко — токсические реакции.
1 Оральные, ректальные.
2 Включая зуд, без зуда, эритемная/эритематозная, экзематозная, популярная и/или макулярная сыпь.
3 С эозинофилией и системными симптомами.
4 Слизисто-кожные, слизистые, оральные, вульвовагинальные, аноректальные.
Время до возникновения нежелательных явлений
В исследованиях у некоторых лиц развитие нежелательных явлений наблюдалось после первого применения месны; у других лиц нежелательные явления появлялись после второго или третьего применения препарата. В целом, полный спектр симптомов, наблюдавшихся у пациента, появлялся в течение нескольких часов.
Опыт при повторном применении препарата
У некоторых пациентов нежелательные реакции после их первичного появления не наблюдались, в то время как у других пациентов во время повторного применения препарата наблюдалось обострение нежелательных явлений.
Реакции в месте инфузии
У некоторых пациентов, у которых наблюдались местные кожные реакции в месте инфузии, дальнейшее применение месны приводило к развитию нежелательных явлений со стороны кожи в других местах, кроме инфузии.
Реакции со стороны кожи/слизистых
Нежелательные реакции со стороны кожи и слизистых развивались после внутривенного и перорального применения месны. Эти реакции включали в себя сыпь, зуд, гиперемию, раздражение слизистой, плевральную боль и конъюнктивит. Приблизительно у одной четверти пациентов наряду с любым явлением со стороны кожи/слизистой наблюдались другие неблагоприятные симптомы, среди которых были одышка, лихорадка, головная боль, явления желудочно-кишечной симптоматики, сонливость, недомогание, миалгия и гриппоподобные.
Желудочно-кишечные реакции
Желудочно-кишечные реакции, возникающие после внутривенного и перорального применения месны и зарегистрированные у добровольцев, включали тошноту, рвоту, диарею, боль в животе/колики, боль в эпигастрии/изжогу, запор и метеоризм.
Срок годности
Для упаковки по 4 мл (400 мг) — 5 лет.
Для упаковки по 10 мл (1000 мг) и 50 мл (5000 мг) — 3 года.
Химическая и физическая стабильность после открытия упаковки была продемонстрирована после разбавления 5% раствором глюкозы и раствором, содержащим ифосфамид, в течение 4 дней при температуре 2 — 8 °C и после разбавления 0,9% раствором хлорида натрия и содержащим раствором ифосфамид в течение 4 дней при температуре 25 °C.
С микробиологической точки зрения готовый к применению раствор следует использовать немедленно. Если готовый к применению раствор не используется сразу, ответственность за соблюдение срока годности и условий хранения возлагается на пользователя обычно не должен превышать 24 часа при температуре 2 — 8 °С, за исключением случаев разбавления в контрольных и валидированных асептических условиях.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 мл в ампуле; по 10 ампул в картонной коробке.
По 10 мл или 50 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Стадофарм ГмбХ/Stadapharm GmbH.
Заявитель
АМАКС ЛТД/Amaxa LTD.
Местонахождение заявителя
31 Джон Ислип Стрит, Лондон, SW1P 4FE, Великобритания/31 John Islip Street, London, SW1P 4FE, United Kingdom.