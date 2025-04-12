Гиперчувствительность

Реакции гиперчувствительности к месне были зарегистрированы после применения месны в качестве уропротектора. К ним относятся разные реакции со стороны кожи и подкожной клетчатки.

Кроме того, были зарегистрированы случаи тяжелых буллезных реакций и язвенных поражений кожи и слизистой оболочки. Некоторые реакции были рассмотрены как согласующиеся с синдромом Стивенса-Джонсона.

В некоторых случаях кожные реакции сопровождались одним или несколькими другими симптомами, такими как:

лихорадка;

сердечно-сосудистые симптомы;

признаки, согласующиеся с острым нарушением функции почек;

легочные симптомы;

гематологические нарушения;

повышение уровня печеночных ферментов;

тошнота, рвота;

боль в конечностях, артралгия, миалгия, недомогание;

стоматит;

конъюнктивит.

Некоторые реакции проявлялись как анафилаксия.

Лихорадка сопровождалась, например, артериальной гипотензией, но при этом никаких кожных проявлений зарегистрировано не было.

Аутоиммунные заболевания связываются с повышенным риском развития аллергических и/или анафилактоидных реакций (см. раздел «Побочные реакции»). По этой причине защиту мочевыводящих путей с помощью препарата МЕСНА у таких пациентов рекомендуется проводить после тщательной оценки соотношения риск/польза и под медицинским наблюдением.

При применении месны в составе комбинированной терапии при лечении тяжелых системных аутоиммунных нарушений и злокачественных новообразований были зарегистрированы случаи тяжелых, а также незначительных реакций.

В большинстве случаев нежелательные реакции наблюдались во время или после первого случая лечения или после нескольких недель применения месны. В других случаях начальная нежелательная реакция наблюдалась только после нескольких месяцев применения препарата.

При повторном применении отмечалась тенденция к сокращению интервала появления симптомов. Частота и/или тяжесть реакции различаются в зависимости от введенной дозы. У некоторых пациентов реакции развиваются после повторного введения препарата, иногда с увеличением тяжести.

Некоторые пациенты с наличием нежелательных реакций в анамнезе продемонстрировали положительные результаты теста по реакции замедленного типа со стороны кожи. Однако отрицательный результат относительно реакций замедленного типа не исключает гиперчувствительности к месне. Положительные кожные реакции немедленного типа имели место у пациентов вне зависимости от предыдущей экспозиции месны или наличия реакций гиперчувствительности в анамнезе, а также могли быть связаны с концентрацией раствора месны, используемого для оценки.

Врачи, назначающие препарат:

должны быть проинформированы о возможности развития таких нежелательных реакций, а также о том, что эти нежелательные реакции могут ухудшаться после повторного применения препарата, а в некоторых случаях могут быть опасны для жизни;

должны знать о том, что реакции гиперчувствительности на применение месны были интерпретированы как напоминающие клиническую картину сепсиса, а у пациентов с аутоиммунными нарушениями напоминают обострение основного заболевания.

Тиоловые соединения

Месна представляет собой тиоловое соединение, то есть это сульфгидрильная (SH) группа, содержащая органическое соединение. Тиоловые соединения демонстрируют некоторое сходство в своем профиле нежелательных реакций, в том числе в отношении потенциала вызывать тяжелые кожные реакции. Примеры лекарственных средств, являющихся тиоловыми соединениями, включают амифостин, пеницилламин и каптоприл.

До сих пор не ясно, имеют ли пациенты, у которых наблюдались нежелательные реакции на применение такого препарата, повышенный риск развития любых реакций или аналогичных реакций к другому тиоловому соединению. Однако при рассмотрении дальнейшего применения другого тиолового соединения, таким пациентам следует учитывать возможность повышенного риска развития нежелательных реакций.

С помощью месны нельзя предотвратить развитие геморрагического цистита у всех пациентов. Состояние пациентов следует контролировать соответствующим образом.

При применении препарата необходимо поддерживать количество выделенной мочи на достаточном уровне, как это требуется при лечении оксазафосфорином.

Взаимодействие при выполнении лабораторных исследований

При применении месны могут иметь место ложноположительные реакции тестов на основе нитропруссида натрия (в том числе тесты с использованием индикаторных полосок) на выявление кетоновых тел в моче. Добавление ледяной уксусной кислоты помогает отличить ложноположительные результаты (помутнение вишнево-красного цвета) от действительно положительных результатов (красновато-пурпурная окраска, которая становится более интенсивной).

При применении месны могут иметь место ложноположительные реакции в скрининговых тестах на основе реагента Тиллмана на выявление аскорбиновой кислоты в моче.

Применение гериатрическими пациентами

В целом выбор дозы для пожилых пациентов требует осторожности, учитывая повышенную частоту ухудшения функции печени, почек и сердца, а также наличие сопутствующих заболеваний или одновременное применение других лекарственных средств. Соотношение оксазафосфоринов и месны следует сохранять неизмененным.

1 мл раствора для инъекций содержит 14,3 мг натрия. Это следует учитывать пациентам, находящимся на диете с контролем натрия (с пониженным содержанием натрия/сниженным содержанием соли).