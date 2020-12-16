если симптомы не исчезают или состояние пациента ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

В начале лечения препаратом возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция временная. Если симптомы не исчезают и наблюдается ухудшение состояния, применение лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу за консультацией.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью необходимо проконсультироваться с врачом о целесообразности применения препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Неизвестна.

Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте старше 6 лет.