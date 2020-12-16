Грипп-Хеель раствор для инъекций (Gripp-Heel® solution for injection) (4366) - инструкция по применению ATC-классификация
Грипп-Хеель раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат с дезинтоксикационным, противовоспалительным, иммунокорригирующим действием, основанным на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.
Показания Грипп-Хеель раствор для инъекций
в составе комплексной терапии гриппа, парагриппа, ОРВИ.
Применение Грипп-Хеель раствор для инъекций
разовая доза: взрослым и детям в возрасте ≥6 лет — 1 ампула по 1,1 мл. Применять в виде в/м, п/к, внутрикожных и в/в инъекций, а также инъекций в акупунктурные точки 1–3 раза в неделю. При острых заболеваниях — ежедневно, в течение 3–5 сут.
Курс лечения — 5–10 дней.
Инструкция по открытию стеклянного флакона (ампулы)
Открывать осторожно. Следовать инструкциям по открытию.
Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держать ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, находящуюся в верхней части ампулы, встряхнуть вниз. Отломить верхнюю часть ампулы, где находится цветная отметка. Остатки р-ра вылить.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
в отдельных случаях могут возникать аллергические реакции, включая реакции со стороны кожи, изменения в месте введения.
Особые указания
если симптомы не исчезают или состояние пациента ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.
В начале лечения препаратом возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция временная. Если симптомы не исчезают и наблюдается ухудшение состояния, применение лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу за консультацией.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью необходимо проконсультироваться с врачом о целесообразности применения препарата.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Неизвестна.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте старше 6 лет.
Взаимодействия
неизвестны.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одной емкости, кроме препаратов производителя «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» (Biologische Heilmittel Heel GmbH).
Передозировка
не наблюдалась.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Актуальная информация
ГРИП-ХЕЕЛЬ®
- Активізує неспецифічні противірусні захисні механізми організму*
- Підвищує загальний імунітет організму незалежно від локалізації захворювання чи конкретної вірусної інфекції*
- При лікуванні грипу та ГРВІ активує неспецифічні фактори противірусного та антибактеріального захисту організму*