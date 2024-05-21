может быть рекомендована в качестве диетической добавки как дополнительный источник витамина D.

Витамин D 3 следует употреблять:

– в осенне-зимние месяцы, с сентября по апрель;

– в течение года, если летом не была обеспечена адекватная инсоляция, позволяющая витамину D синтезироваться в коже;

– в течение года для пожилых людей (в возрасте старше 65 лет), поскольку эффективность синтеза витамина D в коже снижается у данной категории лиц;

– польза витамина D отмечена в Международном протоколе MCPS по профилактике и ведению пациентов с COVID-19 на всех этапах лечения.

Употреблять взрослым по 1 таблетке в сутки, запивать водой.

Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.

Не является лекарственным средством.