ДЕТРИКАЛ 2000 (DETRICAL 2000) (434245) - инструкция по применению Диетические добавки
ДЕТРИКАЛ 2000 инструкция по применению
Характеристика
витамин D 2000 МЕ (50 мкг) помогает поддерживать:
– здоровье костей;
– нормальное функционирование мышечной системы;
– нормальную работу иммунной системы.
Витамин D — «витамин солнца, молодости и жизни».
Витамин D стимулирует образование особого транспортного белка в слизистой оболочке кишечника, который переносит кальций и фосфор в костную и мышечную ткани.
За счет этого в крови поддерживается постоянный уровень кальция и фосфора, что необходимо для формирования и роста костей, профилактики остеопороза, переломов, рахита и разрушения зубов, а также мышечных спазмов.
Также витамин D активно влияет на формирование иммунитета, нервно-мышечную проводимость, нормальный рост клеток и профилактику воспалительных процессов.
Дефицит витамина D — очень распространенное явление на планете. Это обусловлено ограниченным пребыванием человека на солнце, недостаточным питанием, а также наличием хронических заболеваний.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендована в качестве диетической добавки как дополнительный источник витамина D.
Витамин D3 следует употреблять:
– в осенне-зимние месяцы, с сентября по апрель;
– в течение года, если летом не была обеспечена адекватная инсоляция, позволяющая витамину D синтезироваться в коже;
– в течение года для пожилых людей (в возрасте старше 65 лет), поскольку эффективность синтеза витамина D в коже снижается у данной категории лиц;
– польза витамина D отмечена в Международном протоколе MCPS по профилактике и ведению пациентов с COVID-19 на всех этапах лечения.
Употреблять взрослым по 1 таблетке в сутки, запивать водой.
Диетическую добавку не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам продукта.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °C.