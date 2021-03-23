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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕСТНО ПРИ СУСТАВНОЙ И МЫШЕЧНОЙ БОЛИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕСТНО ПРИ СУСТАВНОЙ И МЫШЕЧНОЙ БОЛИПрочие средства, применяемые местно при суставной и мышечной болиРазличные препаратыДарфен (Darfen)

Дарфен (Darfen) (434204) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дарфен (Darfen)
Цена в городе Киев
от 164,70 грн
Без рецепта
1 шт от 164,70 грн 1 шт от 237,00 грн 1 шт от 76,10 грн
В наличии в 895 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гель
Вес
50 г
ATC-група
M02A X10 Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/18641/01/01 от 23.03.2021