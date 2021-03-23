Раствор готов к применению. Применять местно взрослым.

Хирургия, травматология, комбустиология. С профилактической и лечебной целью Веромистином® орошать поверхность ран и ожогов, рыхло тампонировать рану и свищевые ходы, фиксировать марлевые тампоны, смоченные антисептиком. Лечебную процедуру повторять 2–3 раза в сутки в течение 3–5 дней. Эффективен метод активного дренирования ран и полостей с суточным расходом до 1 л лекарственного средства.

Акушерство и гинекология. В целях профилактики послеродовой инфекции применять в виде влагалищных орошений до родов (5–7 дней), в родах после каждого влагалищного исследования и в послеродовом периоде в виде внутривлагалищных тампонов, смоченных 50 мл лекарственного средства с экспозицией 2 часа в течение 5 дней.

При родах женщин путем кесарева сечения непосредственно перед операцией обрабатывают влагалище, во время операции — полость матки и разрез на ней, а в послеоперационном периоде вводят тампоны, смоченные лекарственным средством, во влагалище с экспозицией 2 часа в течение 7 дней. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов проводить курсом в течение 2 недель путем внутривлагалищного введения тампонов с лекарственным средством, обработки кожи наружных половых органов, а также с помощью электрофореза.

Дерматология. Лечение кандидомикоза кожи и слизистых, микоза стоп и больших складок осуществлять путем аппликаций 2–4 раза в сутки.

Оториноларингология. При гнойных гайморитах во время пункции верхнечелюстную пазуху промывать достаточным количеством лекарственного средства. При лечении тонзиллита, фарингита и ларингита проводить полоскание горла раствором Веромистина® 3–4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на одно полоскание составляет 10–15 мл. При отитах тампон, смоченный лекарственным средством, вводить во внешний слуховой проход 4–6 раз в сутки в течение 10–14 дней.

Стоматология. При лечении пародонтитов раствор мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на десну в течение 15 минут. При обострениях проводить промывание Веромистином® пародонтальных карманов с помощью шприца и вводить в полость абсцесса турунды с лекарственным средством. После проведения вестибулопластики и френулектомии лекарственное средство применять в виде ванночек в амбулаторных условиях. При стоматите, гингивите рекомендуется полоскание полости рта 10–15 мл лекарственного средства 3–4 раза в сутки. В целях гигиенической обработки съемных протезов оставлять их на ночь в растворе мирамистина, перед использованием протезы тщательно промывать проточной водой.

Урология. В комплексном лечении уретрита и уретропростатита проводят впрыскивание в уретру 2–3 мл препарата 1–2 раза в день, курс — 10 дней.