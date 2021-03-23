Веромистин® (Veromistin) (434200) - инструкция по применению ATC-классификация
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Веромистин ® инструкция по применению
Состав
действующее вещество: myramistin;
1 мл раствора содержит мирамистина 0,1 мг;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость, которая пенится при встряхивании.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код ATС D08A J.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мирамистин оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы, резистентные к антибиотикам. Лекарственное средство эффективно в отношении грамположительных бактерий (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae и др.) и грамотрицательных бактерий (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp. и др.); действует на возбудители заболеваний, передающихся половым путем (Chlamydia spp., Treponema spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae), а также вирусы герпеса, иммунодефицита человека и т.д. Оказывает противогрибковое действие на аскомицеты рода Aspergillus и рода Pénicillium, дрожжевые грибы (Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata и т.п.) и дрожжеподобные (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusehyn, Trim violacent, Epidermophyton Kaufinan-Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis и др.), а также на другие патогенные грибы, например, Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur), в виде монокультур и микробных ассоциаций. Эффективно предотвращает инфицирование ран и ожогов, активизирует процессы регенерации. Стимулирует защитные реакции в месте применения, за счет активации поглотительной и переваривающей функции фагоцитов, потенцирует активность моноцитарно-макрофагальной системы. Обладает выраженной гиперосмолярной активностью, в результате чего купирует раневое и перифокальное воспаление, абсорбирует гнойный экссудат, способствуя формированию сухого струпа. Не повреждает грануляцию и жизнеспособные клетки кожи, не угнетает краевую эпителизацию. Не обладает аллергезирующими свойствами и не оказывает местно-раздражающего действия.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу и слизистые.
Показания
Оториноларингология: комплексное лечение острого и хронического отита, гайморита, тонзиллита, ларингита, фарингита.
Стоматология: лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматита, гингивита, пародонтита, периодонтита. Гигиеническая обработка съемных протезов.
Хирургия, травматология: профилактика нагноений и лечение гнойных ран. Лечение гнойно-воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата.
Комбустиология: лечение поверхностных и глубоких ожогов II и III А степеней; подготовка ожоговых ран к дерматопластике.
Дерматология: лечение и профилактика пиодермии и дерматомикоза, кандидоза кожи и слизистых, микоза стоп.
Акушерство и гинекология: профилактика и лечение нагноения послеродовых травм, ран промежности и влагалища, послеродовых инфекций, воспалительных заболеваний (вульвовагинит, эндометрит).
Урология: комплексное лечение острого и хронического уретрита и уретропростатита как специфической (хламидиоз, трихомониаз, гонорея) и неспецифической природы.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к мирамистину.
Способ применения и дозы
Раствор готов к применению. Применять местно взрослым.
Хирургия, травматология, комбустиология. С профилактической и лечебной целью Веромистином® орошать поверхность ран и ожогов, рыхло тампонировать рану и свищевые ходы, фиксировать марлевые тампоны, смоченные антисептиком. Лечебную процедуру повторять 2–3 раза в сутки в течение 3–5 дней. Эффективен метод активного дренирования ран и полостей с суточным расходом до 1 л лекарственного средства.
Акушерство и гинекология. В целях профилактики послеродовой инфекции применять в виде влагалищных орошений до родов (5–7 дней), в родах после каждого влагалищного исследования и в послеродовом периоде в виде внутривлагалищных тампонов, смоченных 50 мл лекарственного средства с экспозицией 2 часа в течение 5 дней.
При родах женщин путем кесарева сечения непосредственно перед операцией обрабатывают влагалище, во время операции — полость матки и разрез на ней, а в послеоперационном периоде вводят тампоны, смоченные лекарственным средством, во влагалище с экспозицией 2 часа в течение 7 дней. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов проводить курсом в течение 2 недель путем внутривлагалищного введения тампонов с лекарственным средством, обработки кожи наружных половых органов, а также с помощью электрофореза.
Дерматология. Лечение кандидомикоза кожи и слизистых, микоза стоп и больших складок осуществлять путем аппликаций 2–4 раза в сутки.
Оториноларингология. При гнойных гайморитах во время пункции верхнечелюстную пазуху промывать достаточным количеством лекарственного средства. При лечении тонзиллита, фарингита и ларингита проводить полоскание горла раствором Веромистина® 3–4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на одно полоскание составляет 10–15 мл. При отитах тампон, смоченный лекарственным средством, вводить во внешний слуховой проход 4–6 раз в сутки в течение 10–14 дней.
Стоматология. При лечении пародонтитов раствор мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на десну в течение 15 минут. При обострениях проводить промывание Веромистином® пародонтальных карманов с помощью шприца и вводить в полость абсцесса турунды с лекарственным средством. После проведения вестибулопластики и френулектомии лекарственное средство применять в виде ванночек в амбулаторных условиях. При стоматите, гингивите рекомендуется полоскание полости рта 10–15 мл лекарственного средства 3–4 раза в сутки. В целях гигиенической обработки съемных протезов оставлять их на ночь в растворе мирамистина, перед использованием протезы тщательно промывать проточной водой.
Урология. В комплексном лечении уретрита и уретропростатита проводят впрыскивание в уретру 2–3 мл препарата 1–2 раза в день, курс — 10 дней.
Дети
Поскольку нет достаточного опыта применения раствора мирамистина для лечения детей, его не следует применять в педиатрической практике.
Побочные реакции
В отдельных случаях возможно кратковременное чувство жжения, которое проходит самостоятельно через 15–20 секунд и не требует отмены лекарственного средства.
Реакции гиперчувствительности, в частности, явления местного раздражения кожи: зуд, гиперемия, чувство жжения, сухость кожи.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл, по 200 мл или по 400 мл во флаконах.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».