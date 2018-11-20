ГлюкаГен 1 мг ГипоКит поставляется в виде стерильного лиофилизированного порошка глюкагона (ГлюкаГен) во флаконе объемом 2 мл в комплекте с растворителем (стерильной водой для инъекций) в одноразовом шприце объемом 1,5 мл. Флакон имеет защитный пластмассовый колпачок, который следует снять для растворения порошка. Если колпачок неплотно держится на флаконе или отсутствует, препарат не следует использовать.

После разведения порошка глюкагона стерильной водой для инъекций образуется р-р с концентрацией 1 мг (1 МЕ) в 1 мл.

Растворить лиофилизированный порошок в прилагаемом растворителе, как указано ниже. Р-р препарата ГлюкаГен 1 мг ГипоКит предназначен для п/к, в/м или в/в инъекций.

Дозирование для взрослых. Вводят все содержимое флакона — 1 мл.

Дозирование для детей. Применение у детей зависит от возраста и/или массы тела ребенка.

Детям с массой тела >25 кг или в возрасте от 6–8 лет вводят все содержимое флакона — 1 мл. Детям с массой тела <25 кг или в возрасте до 6–8 лет вводят содержимое ½ флакона — 0,5 мл.

Препарат вводят п/к или в/м. Обычно клинический эффект от введения препарата наступает в течение 10 мин. Когда больной сможет глотать, ему следует принять пищу, богатую углеводами, для восстановления запасов гликогена в печени и предотвращения рецидива. Если больной не реагирует на введение препарата в течение 10 мин, следует ввести глюкозу в/в.

Приготовление р-ра для инъекций

1. Снимают оранжевый колпачок с флакона. Вводят иглу через резиновую пробку во флакон, который содержит ГлюкаГен, и вводят жидкость из шприца во флакон.

2. Не вынимая иглы из флакона, осторожно встряхивают флакон до полного растворения препарата ГлюкаГен и образования прозрачного р-ра.

3. Следует убедиться в том, что поршень полностью задвинут вперед. Набирают весь р-р в шприц. Необходимо следить за тем, чтобы не вытянуть поршень из шприца.

4. Выпускают воздух из шприца и проводят инъекцию.

Введение препарата родственниками, друзьями и сотрудниками

В случае гипогликемии тяжелой степени, когда больной находится в состоянии, в котором не может принять углеводы внутрь, родственники или друзья должны ввести ему глюкагон п/к или в/м в верхнюю наружную часть мышц бедра (в дозах, указанных выше).

После того как больной придет в сознание, ему необходимо дать пищу, которая содержит углеводы, для предотвращения повторной гипогликемии и обратиться к врачу.