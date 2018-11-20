Глюкаген® 1 мг Гипокит (Glucagen® 1 mg Hypokit) (43356) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкаген 1 мг Гипокит инструкция по применению
Фармакологические свойства
ГлюкаГен 1 мг ГипоКит — это препарат, который содержит биосинтетический глюкагон, идентичный по своей структуре человеческому глюкагону.
Фармакодинамика. Глюкагон является гипергликемизирующим агентом, мобилизующим гликоген печени, который высвобождается в кровь в виде глюкозы. Глюкагон не будет эффективным при недостатке гликогена в печени. Поэтому эффект глюкагона незначителен или отсутствует у больных, которые продолжительное время не принимали пищу, у пациентов с недостаточностью надпочечников, с хронической гипогликемией или гипогликемией, вызванной чрезмерным употреблением алкоголя. Глюкагон стимулирует высвобождение катехоламинов. При наличии феохромоцитомы глюкагон может вызвать высвобождение значительного количества катехоламинов опухолью, что приводит к острым гипертензивным реакциям. Глюкагон угнетает тонус и перистальтику гладкой мускулатуры ЖКТ.
Фармакокинетика. Метаболический клиренс глюкагона в организме человека составляет 10 мл/кг/мин. Он расщепляется при помощи ферментов в плазме крови и органах, в которые он попадает. Печень и почки являются основными органами, определяющими клиренс глюкагона.
T½ глюкагона из крови составляет 3–6 мин. Начало действия отмечено через 1 мин после в/в инъекции. Длительность действия варьирует от 5 до 20 мин, в зависимости от дозы и органа. После в/м инъекции действие начинается через 5–15 мин и длится 10–40 мин, в зависимости от дозы и органа.
При лечении тяжелых гипогликемических реакций влияния на уровень глюкозы в крови обычно ожидают в течение 10 мин.
Показания Глюкаген 1 мг Гипокит
тяжелые гипогликемические реакции, которые могут возникать у больных инсулинзависимым сахарным диабетом.
Применение Глюкаген 1 мг Гипокит
ГлюкаГен 1 мг ГипоКит поставляется в виде стерильного лиофилизированного порошка глюкагона (ГлюкаГен) во флаконе объемом 2 мл в комплекте с растворителем (стерильной водой для инъекций) в одноразовом шприце объемом 1,5 мл. Флакон имеет защитный пластмассовый колпачок, который следует снять для растворения порошка. Если колпачок неплотно держится на флаконе или отсутствует, препарат не следует использовать.
После разведения порошка глюкагона стерильной водой для инъекций образуется р-р с концентрацией 1 мг (1 МЕ) в 1 мл.
Растворить лиофилизированный порошок в прилагаемом растворителе, как указано ниже. Р-р препарата ГлюкаГен 1 мг ГипоКит предназначен для п/к, в/м или в/в инъекций.
Дозирование для взрослых. Вводят все содержимое флакона — 1 мл.
Дозирование для детей. Применение у детей зависит от возраста и/или массы тела ребенка.
Детям с массой тела >25 кг или в возрасте от 6–8 лет вводят все содержимое флакона — 1 мл. Детям с массой тела <25 кг или в возрасте до 6–8 лет вводят содержимое ½ флакона — 0,5 мл.
Препарат вводят п/к или в/м. Обычно клинический эффект от введения препарата наступает в течение 10 мин. Когда больной сможет глотать, ему следует принять пищу, богатую углеводами, для восстановления запасов гликогена в печени и предотвращения рецидива. Если больной не реагирует на введение препарата в течение 10 мин, следует ввести глюкозу в/в.
Приготовление р-ра для инъекций
1. Снимают оранжевый колпачок с флакона. Вводят иглу через резиновую пробку во флакон, который содержит ГлюкаГен, и вводят жидкость из шприца во флакон.
2. Не вынимая иглы из флакона, осторожно встряхивают флакон до полного растворения препарата ГлюкаГен и образования прозрачного р-ра.
3. Следует убедиться в том, что поршень полностью задвинут вперед. Набирают весь р-р в шприц. Необходимо следить за тем, чтобы не вытянуть поршень из шприца.
4. Выпускают воздух из шприца и проводят инъекцию.
Введение препарата родственниками, друзьями и сотрудниками
В случае гипогликемии тяжелой степени, когда больной находится в состоянии, в котором не может принять углеводы внутрь, родственники или друзья должны ввести ему глюкагон п/к или в/м в верхнюю наружную часть мышц бедра (в дозах, указанных выше).
После того как больной придет в сознание, ему необходимо дать пищу, которая содержит углеводы, для предотвращения повторной гипогликемии и обратиться к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к глюкагону или какому-либо компоненту препарата; феохромоцитома.
Побочные эффекты
наиболее частыми побочными эффектами после введения препарата ГлюкаГен 1 мг ГипоКит являются тошнота и рвота, особенно при введении дозы более 1 мг или при быстром введении препарата (менее чем за 1 мин). Иногда тошнота и рвота могут возникать через 2–3 ч после инъекции. В редких случаях может возникать вторичная гипогликемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Частота побочных эффектов, которые имели место в ходе клинических исследований и/или в постмаркетинговых наблюдениях, связанных с применением препарата, указана ниже. Частота нежелательных явлений, которых в ходе клинических исследований не отмечали, а сообщения о которых поступали спонтанно, обозначена как «очень редко».
Частота побочных реакций по данным, собранным во время маркетингового исследования, была указана как «очень редко» (<1/10 000).
По оценкам, число эпизодов лечения составило 46 900 000 за 16-летний период.
Оценку частоты развития побочных реакций проводили по следующим критериям: часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), очень редко (≤1/10 000).
Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота; нечасто — рвота; очень редко — боль в области брюшной полости.
Особые указания
необходимо помнить, что глюкагон является антагонистом инсулина. Следует соблюдать меры предосторожности при применении препарата ГлюкаГен 1 мг ГипоКит у пациентов с инсулиномой или глюкагономой.
Не использовать р-р, если он имеет консистенцию геля или порошок ГлюкаГен растворился неполностью.
Применение в период беременности и кормления грудью. ГлюкаГен 1 мг ГипоКит не проникает через плацентарный барьер человека и может применяться для лечения тяжелой гипогликемии в период беременности. Кормление грудью после применения препарата при тяжелых гипогликемических реакциях не представляет какого-либо риска для ребенка.
Дети. Применение у детей зависит от возраста и/или массы тела ребенка.
Дозирование проводят по следующей схеме:
детям с массой тела >25 кг или в возрасте от 6–8 лет вводят все содержимое флакона — 1 мл;
детям с массой тела <25 кг или в возрасте до 6–8 лет вводят содержимое ½ флакона — 0,5 мл.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния препарата ГлюкаГен 1 мг ГипоКит на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводили.
Взаимодействия
следующие виды взаимодействий могут отмечать при применении препарата ГлюкаГен 1 мг ГипоКит.
Инсулин действует антагонистически в отношении препарата. В присутствии индометацина ГлюкаГен 1 мг ГипоКит может утратить способность повышать уровень глюкозы в крови или может действовать парадоксально и даже вызывать гипогликемию. ГлюкаГен 1 мг ГипоКит может усиливать антикоагуляционный эффект варфарина.
Несовместимость. Не смешивать в одном шприце или флаконе с другими лекарственными средствами. Следует вводить в оригинальном шприце, который входит в упаковку.
Передозировка
введение препарата ГлюкаГен 1 мг ГипоКит в чрезмерной дозе может вызвать тошноту и рвоту. Специфического лечения в таких случаях, как правило, не требуется. Можно отмечать снижение концентрации калия в плазме крови, что требует мониторинга и коррекции дозы при необходимости.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не допускать замораживания, чтобы не повредить шприц с растворителем. Хранить в защищенном от действия света месте. Растворенный препарат должен быть введен сразу после приготовления. Не оставлять р-р для последующего использования.