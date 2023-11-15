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Активные вещества — “Г”ГЛЮКАГОН (GLUCAGONUM)

ГЛЮКАГОН (GLUCAGONUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Глюкаген® 1 мг Гипокит лиофилизат для раствора для инъекций, 1 ме, флакон, с растворителем в шприце по 1 мл, с раств. в шприце 1 мл, № 1; Novo Nordisk
Глюкаген® 1 мг Гипокит Лиофилизат для раствора для инъекций, 1 ме, флакон, с растворителем в шприце по 1 мл, с раств. в шприце 1 мл, № 1 Novo Nordisk
В 9 аптеках
от 499,54 грн
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Форма выпуска: порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного р-ра.

полученный методом генной инженерии контринсулярный гормон поджелудочной железы. Активизируя процесс глюконеогенеза в печени, вызывает повышение концентрации глюкозы в крови. Стимулирует высвобождение катехоламинов, при в/в введении оказывает положительный инотропный и хронотропный эффект.

гипогликемия и гипогликемическая кома у больных сахарным диабетом; в комплексном лечении при отравлении блокаторами β-адренорецепторов; в качестве вспомогательного средства при диагностических радиологических исследованиях пищеварительного тракта.

вводят п/к, в/м или в/в в дозе 0,5–1 мг; детям с массой тела до 25 кг — в дозе 0,5 мг. При необходимости инъекцию можно повторить.

недостаточность надпочечников, феохромоцитома, инсулинома, хронические гипогликемии различного генеза с истощением депо гликогена в печени, повышенная чувствительность к глюкагону.

возможны аллергические реакции, артериальная гипотензия, приступы тошноты и рвоты (при превышении дозы 1 мг).

для восстановления депо гликогена в печени и профилактики повторной гипогликемии после введения глюкагона следует назначить углеводы.

может проявляться тошнотой, рвотой, диареей, повышением АД и тахикардией.