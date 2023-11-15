ГЛЮКАГОН (GLUCAGONUM) Действующее вещество
полученный методом генной инженерии контринсулярный гормон поджелудочной железы. Активизируя процесс глюконеогенеза в печени, вызывает повышение концентрации глюкозы в крови. Стимулирует высвобождение катехоламинов, при в/в введении оказывает положительный инотропный и хронотропный эффект.
гипогликемия и гипогликемическая кома у больных сахарным диабетом; в комплексном лечении при отравлении блокаторами β-адренорецепторов; в качестве вспомогательного средства при диагностических радиологических исследованиях пищеварительного тракта.
вводят п/к, в/м или в/в в дозе 0,5–1 мг; детям с массой тела до 25 кг — в дозе 0,5 мг. При необходимости инъекцию можно повторить.
недостаточность надпочечников, феохромоцитома, инсулинома, хронические гипогликемии различного генеза с истощением депо гликогена в печени, повышенная чувствительность к глюкагону.
возможны аллергические реакции, артериальная гипотензия, приступы тошноты и рвоты (при превышении дозы 1 мг).
для восстановления депо гликогена в печени и профилактики повторной гипогликемии после введения глюкагона следует назначить углеводы.
может проявляться тошнотой, рвотой, диареей, повышением АД и тахикардией.