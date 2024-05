фармакодинамика. В фармакологических исследованиях на животных вальпроат ингибировал различные экспериментально индуцированные судороги (генерализованные и фокальные). Аналогично и у людей противоэпилептический эффект препарата также может наблюдаться при различных типах эпилепсии. Вальпроат, скорее всего, действует путем усиления ГАМК-ергической активности, ингибируя или сдерживая распространение электрического разряда.

В некоторых исследованиях in vitro наблюдалось стимулирующее действие вальпроата на репликацию ВИЧ-1. Однако этот эффект не явно выражен и не является воспроизводимым во всех экспериментах. Клинические последствия этого наблюдения у ВИЧ-1-инфицированных пациентов неизвестны. Эти данные нужно учитывать при оценке вирусной нагрузки в случае применения вальпроата натрия у ВИЧ-1-инфицированных пациентов.

Фармакокинетика. Всасывание. Биодоступность вальпроата в плазме крови после его перорального применения составляет около 100%.

Препарат Депакин Хроно 300 мг находится в плазме крови в виде вальпроевой кислоты. Препарат Депакин Хроно 300 мг немедленно всасывается в ЖКТ. Его абсорбция является постоянной и длительной. Поэтому отсутствуют пики концентрации в плазме крови, а терапевтические концентрации вальпроевой кислоты лучше поддерживаются со временем.

Распределение. Объем распределения вальпроевой кислоты преимущественно ограничен кровью и внеклеточной жидкостью, претерпевающей быстрый обмен. Вальпроевая кислота преимущественно связывается с альбумином плазмы крови. Связывание с белками является дозозависимым и насыщаемым. При общих уровнях в плазме крови 40–100 мг/л, как правило, 6–15% вальпроевой кислоты является несвязанным.

Уровень вальпроевой кислоты в СМЖ приближен к концентрации несвязанного вещества в плазме крови (около 10%).

Вальпроевая кислота подвергается диализу, однако гемодиализированная фракция очень ограничена (составляет около 10%) в результате связывания действующего вещества с альбумином.

Вальпроевая кислота проникает через плацентарный барьер (см. Применение в период беременности или кормления грудью) как у животных, так и у людей:

– у животных вальпроат проникает через плацентарный барьер примерно в таком же количестве, как и у людей.

– В нескольких публикациях оценена концентрация вальпроата в пуповине новорожденных во время родов у людей. Концентрация вальпроата в сыворотке крови пуповины, соответствующая концентрации у плода, была подобной или незначительно выше концентрации в организме матери.

При применении препарата Депакин Хроно 300 мг у женщин, которые кормят грудью, вальпроевая кислота поступает в грудное молоко (1–10% от общей концентрации в сыворотке крови).

Необходимо примерно 3–4 дня, а в некоторых случаях больше, чтобы достичь равновесной концентрации вальпроевой кислоты в сыворотке крови при инициировании длительной терапии препаратом Депакин Хроно 300 мг.

Эффективным терапевтическим диапазоном уровня вальпроевой кислоты в плазме крови, как правило, считается уровень 40–100 мг/л (278–694 мкмоль/л). В случае сохранения общего уровня вальпроевой кислоты в плазме крови более 150 мг/л (1040 мкмоль/л) необходимо снижение суточной дозы.

Метаболизм. Метаболизм препарата Депакин Хроно 300 мг происходит преимущественно в печени. Основными метаболическими путями является конъюгация с глюкуроновой кислотой и бета-окисление. В отличие от большинства других противоэпилептических препаратов, вальпроат натрия не ускоряет свою собственную деградацию или деградацию других веществ, таких как эстрогены-прогестагены. Это свойство указывает на то, что он не индуцирует ферменты, входящие в метаболическую систему цитохрома Р450.

Выведение. В течение длительного лечения средний Т ½ вальпроевой кислоты из плазмы крови у взрослых составляет 10,6 ч (но может колебаться от 5 до 20 ч), что является основой для схемы дозирования 2 раза в сутки. У доношенных младенцев Т ½ составляет 20–30 ч. Однако он быстро приближается к значениям, характерным для взрослых, по мере того как ребенок взрослеет. Вальпроевая кислота выделяется преимущественно почками. Небольшая фракция остается неизмененной, но большая часть определяется в моче в виде метаболитов.

Фармакокинетика у отдельных групп пациентов. У пациентов с почечной недостаточностью уровень связывания с альбумином снижен. В связи с этим следует учитывать увеличение свободной фракции вальпроевой кислоты в плазме крови и соответствующим образом снижать дозу.

У пациентов пожилого возраста выявлены изменения фармакокинетических параметров, но они были незначительными. Таким образом, для подбора дозы решающим является клинический ответ больного (контроль приступов).

Данные доклинических исследований. В исследованиях на животных отмечалось тератогенное действие препарата у мышей, крыс и кроликов.

Мутагенность. Результаты генотоксических исследований индукции генных мутаций и хромосомных аберраций не указывали на наличие генотоксических эффектов вальпроата in vitro (в тесте Эймса), в клетках лимфомы мышей L5178Y в локусе тимидинкиназы (анализ лимфомы мышей), а также не выявили индукции активности по восстановлению ДНК в первичной культуре гепатоцитов крыс. In vivo после перорального применения вальпроат не индуцировал возникновение хромосомных аберраций в костном мозге крыс или доминантных летальных эффектов у мышей.

Однако в публикациях сообщалось об увеличении количества случаев повреждения ДНК и хромосом (разрывы нитей ДНК, хромосомные или микроядерные аберрации) у грызунов после интраперитонеального воздействия препарата. Однако значимость этих результатов, полученных после интраперитонеального введения, неизвестна.

Статистически значимое повышение частоты сестринского хроматидного обмена (СХО) наблюдалось у пациентов, принимавших вальпроат, по сравнению со здоровыми лицами, которые вальпроат не применяли. Однако, возможно, на эти данные повлияли определенные факторы. Два опубликованных исследования частоты СХО у пациентов с эпилепсией, получавших лечение вальпроатом, по сравнению с больными, не получавшими лечения, продемонстрировали противоречивые результаты. Биологическая значимость повышения частоты СХО неизвестна.

Канцерогенность. Проводились 2-летние исследования канцерогенности на мышах и крысах, получавших пероральные дозы вальпроата около 80 и 160 мг/кг/сут (что является максимальными допустимыми дозами для этих видов, но ниже максимальной рекомендованной дозы для людей на основе площади поверхности тела). У самцов крыс отмечали подкожные саркомы, а у самцов мышей — гепатоцеллюлярные карциномы и бронхиолярно-альвеолярные аденомы с незначительно большей частотой, чем контрольные показатели в параллельном исследовании, однако сравнимые с историческими контрольными показателями. Таким образом, вальпроат натрия нельзя считать канцерогенным.

Репродуктивная токсичность

Эмбриофетальное и постнатальное развитие. Тератогенные (пороки многих систем органов) и эмбриотоксические эффекты были продемонстрированы на мышах, крысах, кроликах и обезьянах.

В публикациях сообщалось об отклонении поведения в первом поколении мышей и крыс после воздействия in utero клинически значимых доз/количества препарата. У мышей также отмечали изменения поведения во втором и третьем поколениях, хотя в третьем поколении они были менее выраженными после острого воздействия in utero в первом поколении. Значимость этих результатов для людей неизвестна.

Фертильность. В ходе исследований хронической токсичности при применении препарата в высоких дозах у крыс и собак выявлены атрофия яичек и снижение сперматогенеза. Однако при этом исследования фертильности не выявили неблагоприятного влияния препарата у крыс.