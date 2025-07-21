Киев
О товаре
Цены
Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста черная Дас эксперт (Tooth paste Schwarz)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
56,84
грн
в 196 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Das Experten Corporation
Форма выпуска
Schwarz
Условия продажи
Без рецепта
Объем
70 мл
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
56,84
грн
в 196 аптеках других городов
Найти в аптеках
Найдите Зубная паста черная Дас эксперт в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню