Зубная паста черная Дас эксперт (Tooth paste Schwarz)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ЧЕРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" С МИКРОЧАСТИЦАМИ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ Schwarz 70 мл №1
Das Experten Corporation
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
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Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
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В городах рядом
Подорожник
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
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Аптека копейка
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
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71,36
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
95.3 км
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Подорожник
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
101.8 км
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Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
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Мед-сервис
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
108.3 км
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Подорожник
Каменское, бульв. Строителей, 1-Д
116.6 км
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Подорожник
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
123.8 км
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Аптека копейка
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
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89,80
Экономия при брони: -3,33 грн
Мед-сервис
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
129.1 км
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Мед-сервис
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
134.0 км
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Подорожник
Днепр, пл. Старомостовая, 1
136.7 км
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Подорожник
Днепр, ул. Героев Крут, 12
138.5 км
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Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
138.5 км
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Аптека копейка
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
140.4 км
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Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
146.5 км
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Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
147.1 км
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