Фармакодинамика.

Точный механизм действия препарата Эз-Ван неизвестен. В рекомендованных дозах левоноргестрел оказывает влияние на овуляцию и оплодотворение, если половой акт имеет место в предовуляторной фазе менструального цикла, то есть в момент наибольшей вероятности оплодотворения. При начавшейся имплантации препарат не эффективен.

Эффективность: согласно результату ранее проведенного клинического исследования, 750 мкг левоноргестрела (в виде двух доз 750 мкг, принятых с интервалом в 12 часов) предотвращает беременность в 85% случаев. Есть предположение, что чем больше времени прошло между половым актом и приемом препарата, тем ниже его эффективность (95% в течение первых 24 часов, 85% в период от 24 до 48 часов и 58% в период от 48 до 72 часов).

Согласно результатам ранее проведенного клинического исследования, 2 таблетки левоноргестрела 750 мкг, принятые одновременно (в течение 72 часов после незащищенного полового акта), предотвращают беременность в 84% случаев. Различий в частоте беременности у женщин, принимавших препарат на третий или четвертый день после незащищенного полового акта, нет (p >0,2).

Имеются ограниченные данные, требующие дальнейшего подтверждения о влиянии избыточной массы тела/высокого индекса массы тела (ИМТ) на контрацептивную эффективность. В трех исследованиях Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) наблюдалось отсутствие тенденции к снижению эффективности с увеличением массы тела/ИМТ (см. таблицу 1), в то время как в двух других исследованиях наблюдалось снижение эффективности с увеличением массы тела/ИМТ (см. таблицу 2). Оба мета-анализа проведены с исключением случаев приема препарата позже 72 часов после незащищенного полового акта (применение не по назначению) и женщин, которые имели незащищенные половые акты после приема препарата.

Таблица 1

ИМТ (кг/м2) Женщины с низкой массой тела 0–18,5 Женщины с нормальной массой тела 18,5–25 Женщины с избыточной массой тела 25–30 Женщины с ожирением ≥ 30 Общее количество 600 3952 1051 256 Количество беременностей 11 39 6 3 Частота беременностей 1,83% 0,99% 0,57% 1,17% Интервал колебаний 0,92–3,26 0,70–1,35 0,21–1,24 0,24–3,39

Таблица 2

ИМТ (кг/м2) Женщины с низкой массой тела 0–18,5 Женщины с нормальной массой тела 18,5–25 Женщины с избыточной массой тела 25–30 Женщины с ожирением ≥ 30 Общее количество 64 933 339 212 Количество беременностей 1 9 8 11 Частота беременностей 1,56% 0,96% 2,36% 5,19% Интервал колебаний 0,04–8,40 0,44–1,82 1,02–4,60 2,62–9,09

Рекомендуемые дозы левоноргестрела не оказывают существенного влияния на факторы свертывания крови, обмен жиров и углеводов.

Педиатрическая популяция

Перспективным наблюдением было показано, что из 305 случаев применения таблеток левоноргестрела в качестве экстренной контрацепции у семи женщин наступила беременность. Таким образом, общий показатель наступления беременностей составил 2,3%. Показатель наступления беременностей у женщин в возрасте младше 18 лет (2,6% или у 4 из 153) был сравним с таковым у женщин в возрасте старше 18 лет (2,0% или у 3 из 152).

Фармакокинетика.

При пероральном приеме левоноргестрел быстро и почти полностью всасывается. По данным исследования 16 пациенток, через 2 ч после однократного приема левоноргестрела 1,5 мг Сmax = 18,5 нг/мл. После достижения максимальной концентрации уровень левоноргестрела в крови снижается, средний период полувыведения составляет около 26 часов.

Выводится в виде метаболитов с мочой и каловыми массами в равных соотношениях. Биотрансформация левоноргестрела осуществляется метаболическим путём, характерным для стероидов. В печени левоноргестрел гидроксилируется и в виде глюкуронидных конъюгатов выводится из организма. Фармакологически активные метаболиты левоноргестрела неизвестны.

Левоноргестрел вступает в связь с альбумином и глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). 1,5% общего количества в плазме крови находится в форме свободного стероида, 65% специфически связаны с ГСПГ.

Абсолютная биодоступность составляет 100% принятой дозы.

0,1% принятой дозы препарата попадает в организм грудного ребенка вместе с грудным молоком.