

Системное влияние

Как и для других офтальмологических средств для местного применения, для Акистана Дуо возможна системная абсорбция. Поскольку в состав препарата входит блокатор бета-адренорецепторов (тимолол), этот препарат может вызвать такие же побочные реакции со стороны сердечно–сосудистой и дыхательной систем, как и системные β–блокаторы. Частота нежелательных системных реакций после местного применения ниже, чем после системного применения препарата. Меры по снижению системной абсорбции приведены в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Со стороны сердца

Следует тщательно оценить необходимость применения блокаторов β-адренорецепторов пациентам с заболеваниями сердечно–сосудистой системы (например, с ИБС, стенокардией Принцметала и сердечной недостаточностью), артериальной гипотензией и рассмотреть возможность лечения другими препаратами. Необходимо наблюдать за пациентами с сердечно–сосудистыми заболеваниями по поводу признаков ухудшения этих заболеваний и побочных реакций.

Поскольку блокаторы β-адренорецепторов удлиняют время возбуждения, их следует с осторожностью назначать пациентам с блокадой сердца I степени.

Были описаны случаи реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и в отдельных случаях летального исхода пациентов от сердечной недостаточности после введения тимолола.

Со стороны сосудистой системы

Следует с осторожностью применять препарат для лечения пациентов с тяжелыми расстройствами периферического кровообращения (пациенты с тяжелыми формами Рейно или с синдромом Рейно).

Со стороны дыхательной системы

При применении некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов были зафиксированы реакции со стороны дыхательной системы, в том числе летальные случаи из–за бронхоспазма у пациентов с БА. Следует осторожно применять препарат для лечения пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ) легкой и умеренной тяжести и назначать препарат только в случаях, когда ожидаемая польза от лечения превышает потенциальный риск применения препарата.

Гипогликемия/диабет

Блокаторы β-адренорецепторов следует с осторожностью назначать пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии или пациентам с лабильным инсулинозависимым сахарным диабетом, поскольку они могут маскировать признаки и симптомы острой гипогликемии.

Блокаторы β-адренорецепторов могут также маскировать признаки гипертиреоза.

Заболевание роговицы

Офтальмологические препараты блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать сухость глаз, поэтому пациентам с заболеваниями роговицы следует с осторожностью назначать эти препараты.

Другие Блокаторы β-адренорецепторов

Известное влияние системных блокаторов β-адренорецепторов на ВГД может усиливаться, если раствор Акистан Дуо применяют пациентам, уже получающим пероральные блокаторы β-адренорецепторов. Такие пациенты требуют тщательного наблюдения. Применение двух блокаторов β-адренорецепторов местного действия не рекомендовано (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Анафилактические реакции

При применении блокаторов бета пациенты с атопией или тяжелыми анафилактическими реакциями на различные аллергены в анамнезе могут не отвечать на привычные дозы адреналина, применяемые для лечения анафилактических реакций.

Отслойка сосудистой оболочки глаза

Об отслоении сосудистой оболочки сообщалось при применении водных супрессантов (например тимолола, ацетазоламида) после процедур фильтрации.

Хирургическое обезболивание

Офтальмологические препараты блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние агонистов β-адренорецепторов, например адреналина. Если пациент принимает тимолол, об этом следует уведомить анестезиолога.

Сопутствующая терапия

Тимолол может взаимодействовать с другими препаратами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Другие аналоги простагландинов

Пациентам не следует одновременно применять 2 местных блокатора β-адренорецепторов или 2 аналога простагландинов.

Смена пигментации радужной оболочки

Латанопрост может постепенно менять цвет глаз, увеличивая количество коричневого пигмента в радужной оболочке глаза. Подобно данным по лечению глазными каплями латанопрост, усиление пигментации радужки (на основе фотографий) было отмечено у 16–20% пациентов, которых лечили препаратом Акистан Дуо в течение срока до 1 года. Этот эффект наблюдается преимущественно у пациентов, имеющих радужные оболочки смешанного цвета, т.е. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка распространяется концентрически на периферию радужной оболочки пораженного глаза, однако вся радужная оболочка или ее части приобретают более выразительный коричневый цвет. Как свидетельствуют клинические исследования латанопроста, у пациентов с однотонными голубыми, серыми, зелеными или коричневыми глазами изменение отмечалось редко и только после 2 лет лечения.

Изменение цвета радужки происходит медленно, может быть незаметным в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет и не связано с какими–либо симптомами или патологическими изменениями.

Дальнейшее усиление коричневой пигментации радужки не наблюдалось после отмены лечения, но достигнутое изменение цвета может остаться постоянным.

Ни невусы, ни веснушки на радужной оболочке не изменялись под влиянием терапии.

Накопление пигмента в трабекулярной сетке или в другом отделе передней камеры глаза не наблюдалось, однако пациентов следует регулярно обследовать и в зависимости от клинической ситуации при дальнейшем усилении пигментации лечения можно отменить.

Перед началом лечения пациентов следует проинформировать о возможности изменения цвета глаз. Лечение одного глаза может привести к постоянной гетерохромии.

Изменения со стороны век и ресниц

Сообщалось о потемнении кожи, которое может быть обратимым, в связи с применением латанопроста.

Эти изменения включают увеличение длины, толщины, пигментации и количества ресниц или волос, а также рост ресниц в неправильном направлении. Изменения ресниц обратимы после прекращения лечения.

Глаукома

Задокументированного опыта применения латанопроста для лечения воспалительной, неоваскулярной, хронической закрытоугольной или врожденной глаукомы, открытоугольной глаукомы у пациентов с псевдофакией и пигментной глаукомы нет. Латанопрост не влияет или оказывает незначительное влияние на зрачок, однако опыта его применения при острых приступах закрытоугольной глаукомы нет. Поэтому в таких ситуациях рекомендуется применять Акистан Дуо с осторожностью, пока не будет накоплен больше опыта его применения.

Герпетический кератит

Латанопрост следует с осторожностью применять пациентам с герпетическим кератитом в анамнезе и избегать применения пациентам с активным кератитом, вызванным вирусом простого герпеса, и пациентам с рецидивирующим герпетическим кератитом в анамнезе, связанным с применением аналогов простагландинов.

Макулярный отек

При применении латанопроста возможно возникновение отека макулы, в том числе кистообразного отека макулы. Такие случаи преимущественно случались у пациентов с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или у пациентов с известным риском отека макулы. Акистан Дуо таким пациентам следует применять с осторожностью.

Консервант

Акистан Дуо содержит хлорид бензалкония, который часто применяют как консервант во лекарственных средствах для применения в офтальмологии. Сообщалось, что бензалкония хлорид является причиной развития точечного кератита и/или токсической язвенной кератопатии, может вызвать раздражение глаз, а также известно, что он изменяет цвет мягких контактных линз. При частом и длительном применении Акистана Дуо, пациентам с сухостью слизистой глаз или при состояниях, сопровождающихся поражением роговицы, необходим тщательный надзор.

Контактные линзы

Контактные линзы могут абсорбировать бензалкония хлорид, поэтому линзы необходимо снять перед закапыванием препарата Акистан Дуо, их можно снова надеть через 15 мин (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Применение в период беременности или кормления грудью.

Период беременности

Латанопрост

Нет адекватных данных по применению латанопроста беременным женщинам. Исследования на животных показали репродуктивную токсичность. Потенциальный риск для человека неизвестен.

Тимолол

Адекватных данных по применению тимолола беременным не существует. В случае отсутствия необходимости применения тимолола этот препарат не следует назначать в период беременности. Пути понижения системной абсорбции см. в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

В процессе эпидемиологических исследований не были выявлены мальформативные эффекты , однако было показано, что существует риск задержки внутриутробного развития при пероральном применении блокаторов β-адренорецепторов. Кроме того, у новорожденных, матери которых принимали блокаторы бета до рождения ребенка, наблюдались признаки и симптомы блокады β-адренорецепторов (например, брадикардия, артериальная гипотензия, респираторный дистресс и гипогликемия). При применении препарата Акистан Дуо беременной женщиной в период, предшествующий рождению ребенка, следует тщательно контролировать состояние новорожденного в течение первых дней его жизни.

Учитывая вышеизложенное, препарат не следует применять в течение беременности.

Период кормления грудью

Тимолола малеат был обнаружен в человеческом молоке после перорального применения и закапывания в глаза. Бета-блокаторы проникают в грудное молоко. Однако терапевтических доз тимолола в глазных каплях недостаточно для того, чтобы то количество, проникшее в молоко, могло вызвать клинические симптомы блокады β–адренорецепторов у новорожденного. Пути понижения системной абсорбции см. в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Латанопрост и его метаболиты могут проникать в грудное молоко, поэтому Акистан Дуо не следует применять кормящим грудью.

Фертильность

В процессе исследований на животных не было выявлено способности латанопроста или тимолола влиять на репродуктивную функцию. самцов или самок.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Возможно кратковременное ухудшение зрения после введения препарата, поэтому следует подождать до полного восстановления зрения, прежде чем приступить к управлению автомобилем или работе с другими механизмами.