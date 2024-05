Фармакодинамика.

Механизм действия . В состав препарата Акистан Дуо входят два компонента: латанопрост и тимолол малеат. Оба компонента снижают повышенное внутриглазное давление (ВОТ) с помощью различных механизмов, а комбинированный эффект приводит к более выраженному снижению ВГД, чем при монотерапии каждым из них.

Латанопрост, аналог простагландина F 2α — селективный агонист простагландиновых FP-рецепторов, снижающий ВГД путем усиления оттока водянистой влаги. Основной механизм действия заключается в повышении увеосклерального оттока. Кроме того, сообщалось о несколько усиленном оттоке (снижение сопротивления к оттоку в трабекулах) у мужчин. Латанопрост не оказывает существенного влияния на продуцирование жидкой влаги, гематоофтальмический барьер либо внутриглазную циркуляцию крови. Длительное применение латанопроста животным, которым была проведена экстракапсулярная экстракция хрусталика, не влияла на сосуды сетчатки глаза, согласно данным флуоресцентной ангиографии. При кратковременном применении латанопрост не индуцировал утечку флуоресцина в заднем сегменте глаза у пациентов с псевдофакией.

Тимолол является неселективным блокатором β 1 - и β 2 –адренергических рецепторов, не оказывает прямого симпатомиметического действия, не имеет прямого угнетающего воздействия на миокард или мембраностабилизирующую активность. Тимолол снижает ВГД путем уменьшения образования водянистой влаги цилиарным эпителием.

Точный механизм действия не установлен, но вероятным является угнетение усиленного синтеза цАМФ, вызванное эндогенной стимуляцией адренергических β-рецепторов. Тимолол не оказывает значительного влияния на проницаемость гематоофтальмического барьера для белков плазмы крови. У животных тимолол не влиял на местный кровоток после длительного применения.

Клиническая эффективность и безопасность

В исследованиях по определению дозы комбинированная терапия латанопростом и тимололом приводила к значительному снижению среднего суточного ВГД по сравнению с латанопростом и тимололом, который вводится 1 раз в сутки при монотерапии. В двух хорошо контролируемых, двойных шестимесячных клинических исследованиях снижение ВГД при комбинированной терапии сравнивалось с монотерапией латанопростом и тимололом у пациентов с ВГД и составляло не менее 25 мм рт.ст. После 2–недельного приема тимолола (среднее снижение ВГД на 5 мм рт.ст.) дополнительное снижение среднего суточного ВГД на 3,1, 2,0 и 0,6 мм рт.ст. наблюдалось после 6 мес лечения комбинированной терапией, латанопростом и тимололом (2 раза в сутки) соответственно. Эффект комбинированной терапии, снижающий ВГД, сохранялся в течение шестимесячного продолжения этих исследований.

Фармакокинетика.

Латанопрост . Латанопрост является пропрепаратом изопропилового эфира, который по сути неактивен, но после гидролиза эфирами в роговице становится биологически активной кислотой латанопроста. Препарат хорошо абсорбируется через роговицу и, как все препараты, поступающие в водянистую влагу, гидролизуется при прохождении через роговицу. C max водяной влаги (приблизительно 15–30 нг/мл) достигается примерно через 2 ч после местного применения латанопроста в качестве монотерапии. Распределяется главным образом в переднем сегменте глаза, конъюнктиве и веках.

Клиренс из плазмы крови кислоты латанопроста составляет 0,4 л/ч/кг; объем распределения незначителен - 0,16 л/кг, что приводит к быстрому периоду полувыведения из плазмы крови (17 мин). После местного применения в офтальмологии системная биодоступность латанопроста составляет 45%. Кислота латанопроста связывается с белками плазмы крови на 87%.

Метаболизм кислоты латанопроста в глазу почти отсутствует. Основной метаболизм происходит в печени. Главные метаболиты (1,2-динор и 1,2,3,4-тетранор) не имеют или обладают лишь слабой биологической активностью и преимущественно экскретируются с мочой.

Тимолол . C max тимолола в водянистой влаге достигается через 1 ч после местного применения глазных капель. Часть дозы абсорбируется системно; C max в плазме крови составляет 1 нг/мл и достигается через 10-20 мин после местного применения одной капли в каждый глаз 1 раз в сутки (300 мкг/сут). Т ½ тимолола из плазмы крови составляет около 6 ч. Тимолол экстенсивно метаболизируется в печени. Метаболиты экскретируются с мочой в виде неизмененного тимолола.

Акистан Дуо . Фармакологических взаимодействий между латанопростом и тимололом не наблюдалось, несмотря на повышение концентрации латанопроста кислоты в водянистой влаге почти в 2 раза после применения комбинированного препарата по сравнению с монотерапией.

В процессе исследований по подбору дозы при применении препарата выявлено значительно большее снижение показателя среднесуточного ВГД, чем при монотерапии латанопростом или тимололом при назначении 1 раз в сутки.

Доказано, что применение препарата вечером может быть более эффективным по снижению ВГД, чем применение утром. Однако при рассмотрении рекомендаций по применению препарата утром или вечером следует учитывать образ жизни пациента и его вероятное согласие.

Следует помнить, что при недостаточной эффективности комбинированного препарата может быть эффективным назначение отдельно тимолола и латанопроста 1 раз в сутки, о чем свидетельствуют данные исследований.

Начало действия препарата происходит в течение одного часа, а максимальный эффект длится от 6 до 8 ч. Адекватное снижение ВГД длится до 24 ч при длительном лечении.