НПВП следует с осторожностью применять в комбинации с другими лекарственными средствами, которые могут увеличить риск язвы ЖКТ, желудочно-кишечного кровотечения или нарушение функции почек. Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может ингибировать влияние низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении. Однако учитывая ограниченность этих данных и неясность возможности экстраполяции их на клиническую ситуацию нельзя сделать четкого вывода относительно регулярного применения ибупрофена и достоверных клинических эффектов при нерегулярном приеме ибупрофена.

Ибупрофен, как и другие НПВП, не следует применять в комбинации с:

Антикоагулянты. НПВП могут усиливать эффекты антикоагулянтов дикумаринового ряда, например варфарина (см. раздел «Особенности применения»).

Антитромбоцитарные лекарственные средства. НПВП увеличивают риск желудочно-кишечного кровотечения (см. раздел «Особенности применения»).

Ацетилсалициловая кислота. Обычно не рекомендуется применять ибупрофен одновременно с ацетилсалициловой кислотой из-за потенциального увеличения побочных реакций, кроме случаев, когда ацетилсалициловую кислоту (доза не выше 75 мг/сут) назначал врач.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что при одновременном применении ибупрофен может конкурентно ингибировать влияние низкой дозы ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. Хотя существует неуверенность в экстраполяции этих данных на клиническую ситуацию, нельзя исключить вероятность, что регулярное длительное применение ибупрофена может уменьшить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты. При несистематическом применении ибупрофена такой клинически значимый эффект считается маловероятным (см. раздел «Фармакодинамика»).

Кортикостероиды. Повышение риска желудочно-кишечных язв или кровотечений при применении с НПВП (см. раздел «Особенности применения»).

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Могут увеличить риск желудочно-кишечного кровотечения (см. раздел «Особенности применения»).

Другие НПВП, в том числе селективные ингибиторы циклооксигеназы-2. Следует избегать одновременного назначения с другими НПВП, поскольку применение различных НПВП может повысить риск желудочно-кишечных язв или кровотечений из-за синергического эффекта.

Метотрексат (в дозе 15 мг/неделю или больше). При применении НПВП и метотрексата с 24-часовым интервалом наблюдается повышенный уровень метотрексата в плазме крови (почечный клиренс метотрексата может быть снижен за счет действия НПВП) с последующим повышением риска токсического действия метотрексата. Поэтому следует избегать применения ибупрофена у пациентов, получающих лечение метотрексатом в высоких дозах.

Гидантоины и сульфаниламиды. Токсическое воздействие этих веществ может быть усилено при применении с НПВП. При одновременном применении с ибупрофеном может повыситься уровень фенитоина в плазме крови.

Тиклопидин. НПВП не следует применять в комбинации с тиклопидином из-за риска появления аддитивного эффекта на угнетение функции тромбоцитов.

Литий. НПВП могут увеличивать уровень лития в плазме крови за счет уменьшения почечного клиренса лития. Следует избегать одновременного применения лития с НПВП, кроме случаев, когда производится контроль уровней лития. Необходимо учитывать возможность понижения дозы лития.

Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку это может уменьшить эффективность мифепристона.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с:

Дигоксин. НПВП могут повышать риск токсического воздействия дигоксина, повышая его уровень в плазме крови.

Сердечные гликозиды. НПВП могут усугубить сердечную недостаточность, снижая скорость клубочковой фильтрации и увеличивая уровень сердечных гликозидов.

Метотрексат (в низких дозах менее 15 мг/нед). Применение ибупрофена в течение 24 ч до или после введения метотрексата может привести к повышению концентрации метотрексата и увеличению его токсичности. При применении НПВП в комбинации с метотрексатом в низких дозах следует тщательно контролировать показатели крови пациента, особенно в первые недели одновременного применения. Кроме того, особенно тщательно следует проводить наблюдения в случае нарушения функции почек, независимо от степени, особенно у пациентов пожилого возраста, и контролировать функцию почек, чтобы предотвратить возможное снижение клиренса метотрексата.

Моклобемид. Увеличивает эффект ибупрофена.

Аминогликозиды. НПВП могут уменьшить выведение аминогликозидов.

Пентоксифиллин. У пациентов, получавших ибупрофен в сочетании с пентоксифиллином, может увеличиться риск кровотечения, поэтому рекомендуется следить за временем кровотечения.

Фенитоин. Уровень фенитоина в плазме крови может увеличиться при одновременном применении с ибупрофеном.

Пробенецид и сульфипиразон. Одновременное применение может привести к повышению концентрации ибупрофена в плазме крови. Это взаимодействие может быть связано с механизмом ингибирования в месте, где происходит почечная канальцевая секреция и глюкуронизация, а также может потребоваться коррекция дозы ибупрофена.

Хинолоны. Есть сообщения о случаях появления судорог, которые могут быть обусловлены одновременным применением хинолонов и некоторых НПВП.

Тиазиды, вещества, родственные тиазидам, петлевые диуретики и калийсберегающие диуретики. НПВП могут снижать диуретический эффект этих лекарственных средств, а также при одновременном применении НПВП и диуретиков могут увеличить риск почечной недостаточности в результате уменьшения почечного кровотока. Как в случае с другими НПВП, одновременное применение с калийсберегающими диуретиками может вызвать повышение уровня калия, поэтому необходимо следить за уровнем калия в плазме крови.

Сульфонилмочевина. НПВП могут усиливать гипогликемический эффект сульфонилмочевины, замещая ее связывания с белками плазмы крови. При сопутствующем применении рекомендуется проверять значение глюкозы в крови как меру предосторожности.

Циклоспорин, такролимус. Одновременное применение с НПВП может увеличить риск нефротоксичности из-за снижения почечного синтеза простагландинов. При одновременном применении этих лекарственных средств следует тщательно контролировать функции почек.

Антигипертензивные лекарственные средства (включая ингибиторы АПФ или блокаторы β-адренорецепторов) и диуретики. НПВП могут снижать эффективность диуретиков и антигипертензивных лекарственных средств. У некоторых пациентов с нарушениями функции почек (например, у обезвоженных пациентов или у пожилых пациентов с ослабленной функцией почек) одновременное применение ингибитора АПФ или антагониста ангиотензина II и лекарственных средств, ингибирующих циклооксигеназу, может приводить к дальнейшему ухудшению функции почек, включая возможную острую почечную недостаточность, которая обычно носит обратимый характер. Поэтому такие комбинации следует назначать с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. При необходимости длительного лечения следует провести адекватную гидратацию пациента и рассмотреть вопросы проведения мониторинга функции почек в начале комбинированного лечения, а также с определенной периодичностью в дальнейшем. Диуретики могут повышать риск нефротоксического воздействия НПВП.

Калийсберегающие диуретики. Одновременное применение ибупрофена и калийсберегающих диуретиков может привести к гиперкалиемии (рекомендуется проверка калия в плазме крови).

Ингибитор цитохрома CYP2C9. Прием ибупрофена с ингибиторами CYP2C9 может увеличить влияние ибупрофена (субстрата CYP2C9). В исследовании, проведенном с вориконазолом и флуконазолом (ингибиторами CYP2C9), наблюдалось увеличение влияния S(+)-ибупрофена с 80 до 100%. Уменьшение дозы ибупрофена следует учитывать при одновременном введении мощных ингибиторов CYP2C9, особенно при применении высоких доз ибупрофена как вориконазолом, так и флуконазолом.

Тромболитики. Может увеличиться риск возникновения кровотечения.

Зидовудин. Из-за одновременного применения может увеличиться риск возникновения токсического воздействия на эритроциты вследствие воздействия на ретикулоциты. Тяжелая анемия возникает через неделю после начала применения НПВП. При одновременной терапии НПВП следует контролировать показатели крови, особенно в начале лечения. Существуют доказательства повышения риска развития гемартроза и гематомы у ВИЧ-инфицированных пациентов, с диагностированной гемофилией, в случае сопутствующего лечения зидовудином и ибупрофеном.

Сахароснижающие лекарственные средства. Ибупрофен усиливает сахароснижающее действие пероральных противодиабетических лекарственных средств и инсулина. Может потребоваться корректировка дозы. В качестве меры предосторожности при одновременном применении этих препаратов рекомендуется контроль уровня глюкозы в крови.

Растительные экстракты. Гинкго билоба при одновременном применении с НПВП может усилить риск кровотечения.

Продукты питания. Применение ибупрофена вместе с пищей задерживает скорость абсорбции ибупрофена (см. раздел «Фармакокинетика»).

Алкоголь. Следует избегать применения ибупрофена пациентам, злоупотребляющим алкоголем (14–20 или более доз алкогольных напитков в неделю), учитывая повышение риска побочных эффектов со стороны ЖКТ, в том числе кровотечений.