Аффида Макс с аргинином (Affida Max with arginine) (426060) - инструкция по применению ATC-классификация
Аффида Макс с аргинином инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: ибупрофен;
1 саше содержит 400 мг* ибупрофена;
вспомогательные вещества: аргинин, аспартам (E 951), сахар, натрия гидрокарбонат, сахарин натрия, натрия лаурилсульфат, ментол, ароматизатор мятный, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гранулы для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: белые или почти белые гранулы с ароматом мяты.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства.
Код ATС M01A E01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ибупрофен является нестероидным соединением, производным пропионовой кислоты с выраженными противовоспалительными, обезболивающими и жаропонижающими свойствами. Его механизм действия может быть обусловлен торможением синтеза простагландинов. Простагландины играют важную роль в развитии лихорадки, боли и воспаления. Экспериментальные данные указывают на то, что ибупрофен может конкурентно ингибировать действие низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном введении. В результате некоторых фармакодинамических исследований было установлено, что при приеме 400 мг ибупрофена в течение 8 часов до или в течение 30 минут после введения дозы ацетилсалициловой кислоты немедленного высвобождения (81 мг) влияние ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоксана или тромбоцитов было снижено. Однако ограниченность экспериментальных данных и неопределенность возможности их экстраполяции на клиническую ситуацию не позволяют сделать четкий вывод о возможности регулярного применения ибупрофена и прогнозировать клинические эффекты при нерегулярном применении ибупрофена.
Фармакокинетика.
Ибупрофен — это лекарственное средство, обладающее линейными свойствами фармакокинетики.
Абсорбция
Ибупрофен при приеме перорально быстро и примерно на 80% всасывается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Ибупрофен с аргинином в гранулах для приготовления орального раствора обладает высокой и быстрой абсорбцией благодаря наличию аминокислоты L-аргинина, что способствует его солюбилизации и улучшает его биодоступность. Пик концентрации в плазме крови достигается уже через 20 минут после применения. При приеме ибупрофена с аргинином в гранулах для орального раствора не обнаружено накопления препарата или его метаболитов.
Распространение
Очевидный объем распределения ибупрофена после перорального применения составляет 0,1 — 0,2 л/кг, значительное связывание с белками плазмы крови составляет около 99%.
Метаболизм
Ибупрофен в значительной степени метаболизируется в печени путем гидроксилирования и карбоксилирования изобутильной группы, а метаболиты ибупрофена не обладают фармакологической активностью.
Выведение
Выведение ибупрофена из организма происходит в основном почками через 24 часа. Около 10% выводится в неизменной форме и 90% — в виде неактивных метаболитов в большей степени в виде глюкуронидов.
Применение ибупрофена с пищей задерживает Tmax (от ±2 часов натощак, до ±3 часов после еды), хотя это не влияет на количество всасывания.
Показания
- Симптоматическое лечение лихорадки.
- Лечение легкой и умеренной боли, включая мигрень.
- Симптоматическое лечение артритов (включая ювенильный ревматоидный артрит), артроз, анкилозирующий спондилит и неревматическое воспаление.
- Симптоматическое уменьшение выраженности боли при первичной дисменорее.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к ибупрофену или к любому из вспомогательных веществ лекарственного средства.
- Повышенная чувствительность к салицилатам или другим НПВП (пациенты с астмой в анамнезе, острым ринитом, крапивницей, ангионевротическим отеком или другими реакциями аллергического типа после применения веществ с подобным действием).
- Воспалительные заболевания кишечника.
- Тяжелая печеночная недостаточность.
- Тяжелая почечная недостаточность.
- Пациенты с геморрагическим диатезом или другими нарушениями свертывания крови.
- Наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения или перфорации, связанных с применением НПВП.
- Пептическая язва/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе (два или более выраженных эпизода подтвержденной язвенной болезни или кровотечения).
- Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.
- Серьезная сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA).
- ІІІ триместр беременности. (см. раздел «Особенности применения»).
- Цереброваскулярные или другие кровотечения в активной фазе.
- Нарушение кроветворения невыясненной этиологии.
- Тяжелое обезвоживание (вызванное рвотой, диареей или недостаточным употреблением жидкости).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
НПВП следует с осторожностью применять в комбинации с другими лекарственными средствами, которые могут увеличить риск язвы ЖКТ, желудочно-кишечного кровотечения или нарушение функции почек. Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может ингибировать влияние низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении. Однако учитывая ограниченность этих данных и неясность возможности экстраполяции их на клиническую ситуацию нельзя сделать четкого вывода относительно регулярного применения ибупрофена и достоверных клинических эффектов при нерегулярном приеме ибупрофена.
Ибупрофен, как и другие НПВП, не следует применять в комбинации с:
Антикоагулянты. НПВП могут усиливать эффекты антикоагулянтов дикумаринового ряда, например варфарина (см. раздел «Особенности применения»).
Антитромбоцитарные лекарственные средства. НПВП увеличивают риск желудочно-кишечного кровотечения (см. раздел «Особенности применения»).
Ацетилсалициловая кислота. Обычно не рекомендуется применять ибупрофен одновременно с ацетилсалициловой кислотой из-за потенциального увеличения побочных реакций, кроме случаев, когда ацетилсалициловую кислоту (доза не выше 75 мг/сут) назначал врач.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что при одновременном применении ибупрофен может конкурентно ингибировать влияние низкой дозы ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. Хотя существует неуверенность в экстраполяции этих данных на клиническую ситуацию, нельзя исключить вероятность, что регулярное длительное применение ибупрофена может уменьшить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты. При несистематическом применении ибупрофена такой клинически значимый эффект считается маловероятным (см. раздел «Фармакодинамика»).
Кортикостероиды. Повышение риска желудочно-кишечных язв или кровотечений при применении с НПВП (см. раздел «Особенности применения»).
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Могут увеличить риск желудочно-кишечного кровотечения (см. раздел «Особенности применения»).
Другие НПВП, в том числе селективные ингибиторы циклооксигеназы-2. Следует избегать одновременного назначения с другими НПВП, поскольку применение различных НПВП может повысить риск желудочно-кишечных язв или кровотечений из-за синергического эффекта.
Метотрексат (в дозе 15 мг/неделю или больше). При применении НПВП и метотрексата с 24-часовым интервалом наблюдается повышенный уровень метотрексата в плазме крови (почечный клиренс метотрексата может быть снижен за счет действия НПВП) с последующим повышением риска токсического действия метотрексата. Поэтому следует избегать применения ибупрофена у пациентов, получающих лечение метотрексатом в высоких дозах.
Гидантоины и сульфаниламиды. Токсическое воздействие этих веществ может быть усилено при применении с НПВП. При одновременном применении с ибупрофеном может повыситься уровень фенитоина в плазме крови.
Тиклопидин. НПВП не следует применять в комбинации с тиклопидином из-за риска появления аддитивного эффекта на угнетение функции тромбоцитов.
Литий. НПВП могут увеличивать уровень лития в плазме крови за счет уменьшения почечного клиренса лития. Следует избегать одновременного применения лития с НПВП, кроме случаев, когда производится контроль уровней лития. Необходимо учитывать возможность понижения дозы лития.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку это может уменьшить эффективность мифепристона.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с:
Дигоксин. НПВП могут повышать риск токсического воздействия дигоксина, повышая его уровень в плазме крови.
Сердечные гликозиды. НПВП могут усугубить сердечную недостаточность, снижая скорость клубочковой фильтрации и увеличивая уровень сердечных гликозидов.
Метотрексат (в низких дозах менее 15 мг/нед). Применение ибупрофена в течение 24 ч до или после введения метотрексата может привести к повышению концентрации метотрексата и увеличению его токсичности. При применении НПВП в комбинации с метотрексатом в низких дозах следует тщательно контролировать показатели крови пациента, особенно в первые недели одновременного применения. Кроме того, особенно тщательно следует проводить наблюдения в случае нарушения функции почек, независимо от степени, особенно у пациентов пожилого возраста, и контролировать функцию почек, чтобы предотвратить возможное снижение клиренса метотрексата.
Моклобемид. Увеличивает эффект ибупрофена.
Аминогликозиды. НПВП могут уменьшить выведение аминогликозидов.
Пентоксифиллин. У пациентов, получавших ибупрофен в сочетании с пентоксифиллином, может увеличиться риск кровотечения, поэтому рекомендуется следить за временем кровотечения.
Фенитоин. Уровень фенитоина в плазме крови может увеличиться при одновременном применении с ибупрофеном.
Пробенецид и сульфипиразон. Одновременное применение может привести к повышению концентрации ибупрофена в плазме крови. Это взаимодействие может быть связано с механизмом ингибирования в месте, где происходит почечная канальцевая секреция и глюкуронизация, а также может потребоваться коррекция дозы ибупрофена.
Хинолоны. Есть сообщения о случаях появления судорог, которые могут быть обусловлены одновременным применением хинолонов и некоторых НПВП.
Тиазиды, вещества, родственные тиазидам, петлевые диуретики и калийсберегающие диуретики. НПВП могут снижать диуретический эффект этих лекарственных средств, а также при одновременном применении НПВП и диуретиков могут увеличить риск почечной недостаточности в результате уменьшения почечного кровотока. Как в случае с другими НПВП, одновременное применение с калийсберегающими диуретиками может вызвать повышение уровня калия, поэтому необходимо следить за уровнем калия в плазме крови.
Сульфонилмочевина. НПВП могут усиливать гипогликемический эффект сульфонилмочевины, замещая ее связывания с белками плазмы крови. При сопутствующем применении рекомендуется проверять значение глюкозы в крови как меру предосторожности.
Циклоспорин, такролимус. Одновременное применение с НПВП может увеличить риск нефротоксичности из-за снижения почечного синтеза простагландинов. При одновременном применении этих лекарственных средств следует тщательно контролировать функции почек.
Антигипертензивные лекарственные средства (включая ингибиторы АПФ или блокаторы β-адренорецепторов) и диуретики. НПВП могут снижать эффективность диуретиков и антигипертензивных лекарственных средств. У некоторых пациентов с нарушениями функции почек (например, у обезвоженных пациентов или у пожилых пациентов с ослабленной функцией почек) одновременное применение ингибитора АПФ или антагониста ангиотензина II и лекарственных средств, ингибирующих циклооксигеназу, может приводить к дальнейшему ухудшению функции почек, включая возможную острую почечную недостаточность, которая обычно носит обратимый характер. Поэтому такие комбинации следует назначать с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. При необходимости длительного лечения следует провести адекватную гидратацию пациента и рассмотреть вопросы проведения мониторинга функции почек в начале комбинированного лечения, а также с определенной периодичностью в дальнейшем. Диуретики могут повышать риск нефротоксического воздействия НПВП.
Калийсберегающие диуретики. Одновременное применение ибупрофена и калийсберегающих диуретиков может привести к гиперкалиемии (рекомендуется проверка калия в плазме крови).
Ингибитор цитохрома CYP2C9. Прием ибупрофена с ингибиторами CYP2C9 может увеличить влияние ибупрофена (субстрата CYP2C9). В исследовании, проведенном с вориконазолом и флуконазолом (ингибиторами CYP2C9), наблюдалось увеличение влияния S(+)-ибупрофена с 80 до 100%. Уменьшение дозы ибупрофена следует учитывать при одновременном введении мощных ингибиторов CYP2C9, особенно при применении высоких доз ибупрофена как вориконазолом, так и флуконазолом.
Тромболитики. Может увеличиться риск возникновения кровотечения.
Зидовудин. Из-за одновременного применения может увеличиться риск возникновения токсического воздействия на эритроциты вследствие воздействия на ретикулоциты. Тяжелая анемия возникает через неделю после начала применения НПВП. При одновременной терапии НПВП следует контролировать показатели крови, особенно в начале лечения. Существуют доказательства повышения риска развития гемартроза и гематомы у ВИЧ-инфицированных пациентов, с диагностированной гемофилией, в случае сопутствующего лечения зидовудином и ибупрофеном.
Сахароснижающие лекарственные средства. Ибупрофен усиливает сахароснижающее действие пероральных противодиабетических лекарственных средств и инсулина. Может потребоваться корректировка дозы. В качестве меры предосторожности при одновременном применении этих препаратов рекомендуется контроль уровня глюкозы в крови.
Растительные экстракты. Гинкго билоба при одновременном применении с НПВП может усилить риск кровотечения.
Продукты питания. Применение ибупрофена вместе с пищей задерживает скорость абсорбции ибупрофена (см. раздел «Фармакокинетика»).
Алкоголь. Следует избегать применения ибупрофена пациентам, злоупотребляющим алкоголем (14–20 или более доз алкогольных напитков в неделю), учитывая повышение риска побочных эффектов со стороны ЖКТ, в том числе кровотечений.
Особенности применения
Побочные реакции можно минимизировать, применяя низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени для контроля симптомов (см. «Способ применения и дозы»).
Прочие НПВП. Одновременное применение ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, повышает риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанных заболеваниях соединительной ткани из-за повышенного риска асептического менингита.
Метаболизм порфирина. Следует соблюдать осторожность пациентам с врожденным расстройством метаболизма порфирина (например, острая перемежающаяся порфирия).
Риски со стороны ЖКТ. При применении всех НПВП сообщалось о развитии желудочно-кишечного кровотечения, язв или перфорации, которые могут иметь летальное последствие, в любой период времени в течение лечения с предупредительными симптомами или без них, независимо от наличия серьезных желудочно-кишечных кровотечений в анамнезе.
Риск развития желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации увеличивается при повышении доз НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если язва была осложнена кровотечением или перфорацией (см. «Противопоказания»), и у пациентов пожилого возраста. Такие пациенты должны начинать лечение с самой низкой возможной дозы. Следует рассмотреть возможность одновременного назначения защитных лекарственных средств (например мизопростола или ингибиторов протонной помпы) тем пациентам, которые одновременно принимают ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе или другие лекарственные средства, которые могут увеличивать риск со стороны ЖКТ (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пациенты, особенно пожилого возраста, с заболеваниями ЖКТ в анамнезе должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (в частности о желудочно-кишечном кровотечении), во время лечения и особенно на начальных этапах лечения.
С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам, получающим сопутствующее лечение препаратами, которые могут увеличивать риск развития язвы или кровотечения, например пероральными кумариновыми антикоагулянтами или антитромбоцитарными лекарственными средствами типа ацетилсалициловая кислота (см. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие). Также следует соблюдать осторожность при одновременном применении с оральными кортикостероидами и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. В случае желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получавших ибупрофен, лечение следует прекратить (см. раздел «Противопоказания»).
НПВП следует с осторожностью применять пациентам с язвенным колитом и болезнью Крона в анамнезе, возможно обострение указанных болезней (см. раздел «Побочные реакции»).
Со стороны сердечно-сосудистой системы и цереброваскулярные риски. Пациентам с артериальной гипертензией и/или сердечной недостаточностью в анамнезе следует с осторожностью начинать лечение (необходима консультация врача), поскольку при терапии ибупрофеном, как и другими НПВП, сообщалось о случаях задержки жидкости, артериальной гипертензии и отеков.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), может быть связано с несколько повышенным риском артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта). В целом эпидемиологические исследования не предполагают, что низкая доза ибупрофена (например ≤ 1200 мг/сут) может привести к повышению риска артериальных тромботических осложнений.
Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью (класс ІІ-ІІІ по классификации NYHA), диагностированной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует назначать ибупрофен только после тщательной оценки клинической картины. Следует избегать высоких доз (2400 мг/сут).
Также следует тщательно оценивать клиническую картину перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно если необходимы высокие дозы ибупрофена (2400 мг/сут).
Влияние на кожу. Сообщалось о редких серьезных реакциях со стороны кожи, которые могут привести к летальному исходу, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, связанные с применением НПВП (см. раздел «Побочные реакции»).
Высок риск возникновения этих реакций в начале терапии. Начало реакции возникает в большинстве случаев в течение первого месяца лечения. Также сообщалось о случае острого генерализованного экзантемального пустулеза, возникшего после применения лекарственных средств, содержащих ибупрофен.
Следует прекратить применение ибупрофена при появлении первых признаков и симптомов поражений кожи, таких как кожная сыпь, поражение слизистой или любые другие признаки гиперчувствительности.
В исключительных случаях ветряная оспа может вызвать тяжелые инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать влияние НПВП на ухудшение этих инфекций, поэтому рекомендуется избегать применения ибупрофена в случае ветряной оспы.
Аллергия. Следует соблюдать осторожность у пациентов с аллергическими реакциями на другие вещества, поскольку у таких пациентов также существует повышенный риск развития реакций повышенной чувствительности при применении ибупрофена.
У пациентов с сенной лихорадкой, носовыми полипами, хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей, имеющими аллергические заболевания в анамнезе, существует повышенный риск возникновения аллергических реакций, которые могут проявляться как приступы астмы (так называемая анальгетическая астма), отек Квинке или крапивница.
Как и при применении других НПВП, могут наблюдаться аллергические реакции, в частности анафилактические/анафилактоидные реакции, даже без предварительного применения лекарственного средства.
Хирургическое вмешательство. Следует соблюдать осторожность непосредственно после обширных хирургических вмешательств.
Влияние на почки/печень. Ибупрофен следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями почек или печени, особенно при сопутствующей терапии диуретиками, поскольку угнетение простагландинов может привести к задержке жидкости и дальнейшему ухудшению функции почек. Таким пациентам следует применять самую низкую дозу ибупрофена и регулярно контролировать функцию почек. При длительном применении ибупрофена необходимо регулярно проверять показатели функции печени, функции почек, гематологическую функцию/картину крови.
Влияние на органы дыхания. С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам с бронхиальной астмой или имеющим ее в анамнезе, поскольку НПВП могут вызвать бронхоспазм у таких пациентов (см. раздел «Побочные реакции»).
Влияние на фертильность у женщин. Существуют ограниченные данные, что лекарственные средства, ингибирующие синтез циклооксигеназы/простагландина, при длительном применении (касается дозы 2400 мг в течение суток, а также продолжительности лечения более 10 дней) могут ухудшить фертильность у женщин, влияя на овуляцию. Этот процесс обратим после прекращения лечения.
Другое. Как и другие НПВП, ибупрофен может вызвать небольшое временное повышение определенных параметров функции печени, а также существенное увеличение уровней АсАТ и АлАТ. Если наблюдается значительное увеличение этих показателей, лечение следует прекратить (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Противопоказания»).
Ибупрофен, подобно другим НПВП, может обратимо угнетать агрегацию и функцию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения. Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении ибупрофена с оральными антикоагулянтами.
Побочные реакции можно минимизировать, применяя низкую эффективную дозу для контроля симптомов в течение кратчайшего периода времени (см. «Способ применения и дозы» и желудочно-кишечные, кардиоваскулярные риски).
У пациентов пожилого возраста частота развития побочных реакций при применении НПВП выше, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными (см. Способ применения и дозы).
Как и при применении других НПВП, прием ибупрофена может маскировать симптомы инфекции.
Маскировка симптомов основных инфекций. Ибупрофен может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала лечения и тем осложнить течение заболевания. Это наблюдалось при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда лекарственное средство применяется при повышении температуры тела или для облегчения боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.
Предостережения по вспомогательным веществам. Это лекарственное средство содержит аспартам, являющийся производным фенилаланина, представляющего опасность для больных фенилкетонурией.
Лекарственное средство содержит сахарозу. Пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы не следует применять это лекарственное средство.
При установлении непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Побочные реакции можно снизить, если применять минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени, необходимого для контроля симптомов (см. «Особенности применения»).
Взрослые
Дозировку следует корректировать индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и состояния пациента.
Рекомендуемая суточная доза составляет 1200 мг ибупрофена, разделенная на несколько приемов.
В случае необходимости постоянного применения следует назначать низкую эффективную дозу, обеспечивающую адекватный контроль за симптомами заболевания.
При ревматоидном артрите могут быть необходимы более высокие дозы, но в любом случае максимальная суточная доза не должна превышать 2400 мг.
При первичной дисменорее рекомендуемая доза составляет 400 мг ибупрофена для уменьшения выраженности боли. Максимальная доза на один прием — 400 мг, максимальная суточная доза — 1200 мг.
При воспалительных процессах рекомендуемая суточная доза составляет 1200–1800 мг ибупрофена, разделенная на несколько приемов. Поддерживающая доза обычно составляет 800–1200 мг. Максимальная суточная дозировка не должна превышать 2400 мг.
В случае боли легкой и умеренной интенсивности и симптомов лихорадки рекомендуемая суточная доза составляет 800–1600 мг, разделенная на несколько приемов в зависимости от интенсивности симптомов и реакции на лечение.
Дети
В случае ювенильного ревматоидного артрита возможно применение ибупофена в дозе до 40 мг/кг массы тела в сутки, разделенное на несколько приемов.
Пациенты пожилого возраста
У пациентов пожилого возраста не наблюдается существенных отличий в фармакокинетическом профиле, поэтому не считается необходимым корректировать дозу или частоту приема. Если необходимо применять НПВП, следует назначать низкую эффективную дозу, поскольку существует повышенный риск возникновения побочных реакций у пациентов пожилого возраста, у которых более вероятно снижение функции почек, печени и сердечно-сосудистой системы, а также возможные взаимодействия с другими лекарственными средствами. В частности, рекомендуется применять минимальную эффективную дозу. Только при установленной переносимости лекарственного средства доза может быть увеличена до рекомендуемой для взрослых.
Почечная недостаточность
Следует с осторожностью применять НПВП пациентам с почечной недостаточностью. Пациентам с легкой или средней дисфункцией почек лечение следует начинать с наименьшей дозы. Противопоказан пациентам с почечной недостаточностью тяжелой степени (см. раздел «Противопоказания»).
Печеночная недостаточность
Хотя у пациентов с печеночной недостаточностью фармакокинетика ибупрофена не меняется, НПВП им следует применять с особой осторожностью.
Пациентов с легкой или средней печеночной недостаточностью лечение следует начинать с наименьшей дозы под тщательным наблюдением. Противопоказан пациентам с печеночной недостаточностью (см. раздел «Противопоказания»).
Способ применения
Для перорального применения.
Перед применением содержимое одного саше следует высыпать в полстакана воды и перемешивать в течение 2 минут.
Пациентам с диагностированными заболеваниями ЖКТ, лекарственное средство следует принимать с молоком и/или во время еды.
Дети
Препарат не рекомендуется применять детям в возрасте младше 12 лет, поскольку доза ибупрофена, содержащаяся в лекарственном средстве, не соответствует рекомендованной дозе для этой возрастной категории.
Побочные реакции
Побочные реакции связаны преимущественно с фармакологическим действием ибупрофена на синтез простагландинов.
Чаще встречаются побочные реакции со стороны ЖКТ. Могут возникать пептические язвы, желудочно-кишечные перфорации или кровотечения, иногда летальные, особенно у пациентов пожилого возраста (см. «Особенности применения»).
При приеме ибупрофена могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, мелена, гематемез, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона (см. «Особенности применения»). С меньшей частотой отмечались случаи гастрита. Были сообщения о отеках, гипертензии и сердечной недостаточности, связанных с применением НПВП.
Побочные реакции, возможно, связанные с ибупрофеном, приведены с распределением по классу систем органов и частотой следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто ( от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10 000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить на основании имеющихся данных).
|Классификация систем органов согласно MedDRA
|Частота
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Очень редко
|Частота неизвестна
|Инфекционные и паразитарные заболевания
|Обострение воспалительных инфекционных заболеваний (некротический фасциит)
|Со стороны кровяной и лимфатической систем
|Апластическая анемия
|Анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз, удлинение продолжительности кровотечения.
|Со стороны иммунной системы
|Аллергические реакции, реакции гиперчувствительности с сыпью на коже, зудом и приступами астмы
|Анафилаксия
|Тяжелые реакции гиперчувствительности с бронхоспазмом, одышкой, тахикардией, гипотензией и шоком
|Анафилактический шок
|Психические расстройства
|Бессонница, тревожность, беспокойство
|Психотические реакции, нервозность, раздражительность, депрессия, спутанность сознания, дезориентация
|Со стороны нервной системы
|Утомляемость, сонливость, головная боль, головокружение
|Бессонница, возбужденность, раздражительность
|Парестезия
|Асептический менингит
|Со стороны органов зрения
|Нарушение зрительной функции
|Обратимая токсическая амблиопия
|Отек диска зрительного нерва
|Со стороны органов слуха и равновесия
|Головокружение
|Шум в ушах
|Нарушение слуховой функции
|Со стороны сердца
|Усиленное сердцебиение, сердечная недостаточность
|Острая сердечно-сосудистая недостаточность
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипертензия
|Артериальный тромбоз
|Со стороны органов дыхательной системы, грудной клетки и средостения
|Астма, обострение астмы, бронхоспазм, одышка
|Раздражение горла
|Со стороны ЖКТ
|Изжога, боль в животе, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, запор, незначительные кровотечения
|Желудочно-кишечные язвы с возможными кровотечениями и перфорациями, язвенный стоматит, обострение колита, обострение болезни Крона, мелена, гастрит
|Гематемез
|Эзофагит, панкреатит, кишечный стеноз
|Анорексия
|Гепатобилиарные нарушения
|Поражение печени, нарушение функции печени, гепатит, желтуха.
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь на коже
|Ангионевротический отек, крапивница, зуд, пурпура
|Анафилактические реакции
|Пузырчатые сыпь, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, тяжелые кожные инфекции, осложнения со стороны мягких тканей при ветряной оспе, эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема
|Реакции фоточувствительности, усиление кожных реакций, реакция на препарат с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП)
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Гематурия
|Отек, папиллярный некроз, повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке, интерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечная недостаточность
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Обострение воспаления, связанного с инфекцией
|Отек
|Лабораторные и инструментальные данные
|ОтклонениЯ показателей функции печени от нормы
|Отклонение показателей функции почек от нормы
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 или 20 или 30 или 40 саше в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ТОЛЛ МАНУФАКТУРИНГ СЕРВИСИС, С.Л.
ЛАМП САН ПРОСПЕРО СПА.