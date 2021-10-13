рекомендованная доза составляет 150 мкг/м2 площади поверхности тела (19 200 000 МЕ/м2) в сутки, что эквивалентно 5 мкг/кг массы тела в сутки (640 000 МЕ/кг в сутки). Максимальная суточная доза препарата составляет 40 мкг/кг. Для в/в инфузии содержимое флакона растворяют в прилагаемой воде для инъекций, после чего полученный р-р дополнительно разводят 0,9% р-ром натрия хлорида — 33 600 000 МЕ — не более чем в 100 мл.

После химиотерапии Граноцит 34 применяют на следующий день после окончания курса; вводят ежедневно п/к, предварительно растворив содержимое флакона в прилагаемой воде для инъекций, до достижения стабильно нормального количества нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови. Длительность непрерывного применения препарата не должна превышать 28 дней.

Лейкаферез следует проводить тогда, когда уже отмечается увеличение количества лейкоцитов, или после определения уровня cd34+-клеток общепринятым методом. Для пациентов, которым не проводили продолжительную химиотерапию, часто бывает достаточным одного сеанса лейкафереза для достижения приемлемого минимума, а именно 2·106 cd34+-клеток/кг.

При трансплантации костного мозга препарат применяют на следующий день после проведения процедуры, вводят ежедневно в/в в течение 30 мин до достижения стабильно нормального количества нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови.

Для мобилизации в периферическую кровь АСКП при применении только Граноцита 34 препарат вводят ежедневно п/к в дозе 10 мкг (1 280 000 МЕ)/кг/сут в течение 4–6 дней. Лейкаферез следует проводить между 5-м и 7-м днем от начала введения Граноцита 34. Для пациентов, которым не проводили продолжительную химиотерапию, часто бывает достаточно одного сеанса лейкафереза для достижения приемлемого минимума, а именно 2·106 cd34+-клеток/кг.

У здоровых доноров применяют в дозе 10 мкг/кг в сутки п/к 1 раз в день в течение 5–6 дней, что позволяет достичь уровня мобилизации 3,0·106 cd34+-клеток/кг у 83% доноров при однократном лейкаферезе и у 97% доноров при двукратном лейкаферезе.

При выборе метода мобилизации следует учитывать, что в клинических исследованиях мобилизация АСКП была более эффективной в случае применения Граноцита 34 после химиотерапии, чем при применении только Граноцита 34.

Предварительное применение цитотоксических препаратов

У пациентов, которым проводили длительную миелосупрессивную терапию, может отмечаться недостаточный уровень мобилизации АСКП с приемлемым уровнем клеток (≥2,0·106 cd34+-клеток/кг) и адекватной гематологической реституцией. В программе лечения пациента следует заранее предусмотреть трансплантацию АСКП, уделяя особое внимание количеству мобилизованных АСКП. Если их количество незначительно, следует отказаться от запланированной трансплантации АСКП и применить альтернативный метод лечения.

Определение количества мобилизованных АСКП

Особое внимание следует обратить на метод подсчета мобилизованных АСКП, поскольку полученные в разных лабораториях результаты цитофлоуметрического анализа количества cd34+-клеток могут отличаться. Рекомендуемый минимум (≥2,0·106 cd34+-клеток/кг) базируется на данных, полученных при достижении адекватной гематологической реконституции.

Лечение Граноцитом 34 следует проводить только в условиях гематологического центра и/или при участии опытного онколога-гематолога.