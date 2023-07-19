лечение ленограстимом следует проводить только в условиях специализированного стационара.

Доказана клиническая эффективность и безопасность применения ленограстима при пересадке костного мозга у детей в возрасте старше 2 лет. Безопасность применения у беременных не установлена. Не рекомендуется назначать ленограстим в период кормления грудью.

Безопасность применения у больных с выраженной печеночной или почечной недостаточностью не изучена.

Следует соблюдать осторожность при назначении ленограстима больным с миелодисплазией и при всех предопухолевых состояниях миелоидного кроветворения. Во время лечения необходимо проводить систематическое исследование состава периферической крови с подсчетом количества лейкоцитов и тромбоцитов. Не следует превышать рекомендуемые дозы ленограстима. Не рекомендуется начинать лечение во время проведения курса химиотерапии, а также раньше чем через 1 день после его окончания. Эффективность ленограстима у больных со значительно подавленным в результате лучевой или полихимиотерапии миелоидным ростком кроветворения может быть снижена.