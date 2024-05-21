бета-глюканы — это природные полисахариды, которые являются группой веществ с иммуномодулирующими свойствами и благоприятным профилем безопасности. Бета-1,3/1,6-глюкан является их наиболее активной в биологическом отношении формой со значительным иммуномодулирующим потенциалом, обусловленным стимуляцией клеток иммунной системы (макрофагов, Т-лимфоцитов) и повышением синтеза преимущественно неспецифического защитного иммуноглобулина А на поверхности слизистых оболочек бронхов, легких и кишечника. Он способствует поддержанию местного и системного иммунитета и, как следствие, снижению риска развития инфекционных заболеваний. Бета-глюкан в составе диетической добавки Асглюкан выделен из мембран дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae (в форме beta-1,3/1,6-D-глюкана).

Биологические эффекты бета-глюкана осуществляются через рецептор дектин-1, расположенный на клетках неспецифического иммунитета: макрофагах, нейтрофилах и дендритных клетках. Через этот рецептор бета-1,3/1,6-глюкан способствует «распознаванию» антигена, усиливает активность макрофагов к фагоцитозу — «переваривание» вирусов и бактерий; создает условия для активации Т-лимфоцитов, активирует и модулирует синтез защитных антител (иммуноглобулинов — IgA, IgG, IgM), в том числе секреторного IgA.

Достаточный уровень секреторного IgA является важным, поскольку он обеспечивает первую линию защиты на слизистых оболочках организма и препятствует проникновению вирусов, прикреплению бактерий, грибов к эпителию слизистых оболочек, участвует в нейтрализации токсинов и нормализации микрофлоры в кишечнике. Основное количество секреторного IgA находится на поверхности слизистых оболочек, в секретах: бронхиальном, желудочно-кишечном, урогенитальном; в слезах, слюне. Дефицит секреторного IgA (врожденный или приобретенный) может приводить к возникновению повторных инфекций и аллергии.

Употребление бета-1,3/1,6-глюкана способствует усилению как местного клеточного иммунитета слизистых оболочек ротоглотки, околоносовых пазух, бронхов, легких, кишечника, так и гуморального иммунитета, ответственного за продукцию защитных антител, синтез и выделение секреторного иммуноглобулина IgA, тем самым обеспечивая и усиливая защиту организма от проникновения инфекции.

Бета-1,3/1,6-глюкан способствует продукции антител без признаков чрезмерной стимуляции клеточной части иммунной системы, в том числе после вакцинации; установлено его положительное влияние на синтез интерферона, снижение уровня маркера воспаления интерлейкина-6, повышение уровня противовоспалительного интерлейкина-10.

Употребление бета-глюкана: благодаря данным биологическим свойствам бета-глюкан помогает укрепить иммунитет, положительно влияет на параметры снижения эпизодов простуды, более легкого ее течения и более быстрого выздоровления; способствует улучшению общего самочувствия.

Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты) важен для нормальной работы иммунной и нервной систем, для поддержания нормального функционирования иммунной системы во время и после интенсивных физических нагрузок, необходим для защиты клеток от оксидативного стресса в период инфекции; для нормального функционирования костей, хрящей, десен, зубов, кожи; для энергетического метаболизма, регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, способствует образованию коллагена для нормальной работы кровеносных сосудов, уменьшению усталости и утомляемости.

Цинк (в виде цинка глюконата) входит в состав различных ферментов, необходим для нормальной работы иммунной системы, поскольку влияет на макрофаги, фагоцитоз, на рост и функционирование Т- и В-лимфоцитов. Цинк регулирует Т-клеточную защиту и таким образом может противодействовать развитию «цитокинового шторма», стимулирует дифференцировку В-лимфоцитов, индуцирует синтез интерферона, защищает клетки от апоптоза, что делает его незаменимым для укрепления любого звена иммунитета. Цинк участвует в сохранении целостности мембран, защите клеток от оксидативного стресса, тем самым снижая риск развития различных заболеваний. Цинк способствует поддержанию нормального состояния костей, волос, ногтей, кожи, зрения, нормальной когнитивной функции головного мозга, нейрогенеза и нейропередачи, играет важную роль в репродуктивной функции, процессе деления клеток, способности к оплодотворению, поддержании нормального уровня тестостерона в крови, процессе синтеза инсулина и коллагена. Пожилой возраст ассоциируется с высоким уровнем риска дефицита цинка.