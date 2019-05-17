возможна перекрестная гиперчувствительность к производным сульфонилмочевины, бензотиазина и р-аминосалициловой кислоты. В каждом случае следует тщательно собирать аллергологический анамнез, особенно в отношении сульфонамидов. Избегать контакта лекарственного средства с глазами и слизистыми оболочками. В случае случайного попадания следует промыть достаточным количеством воды. Также возможно развитие нежелательных и системных побочных эффектов, характерных для сульфонамидов. С осторожностью применять препарат больным, находящимся в шоковом состоянии после значительных ожогов, и пациентам после ожогов, с которыми трудно контактировать. Возможна кумуляция препарата и возникновение побочных реакций у пациентов с нарушением функции печени и почек. На фоне длительного применения на большие участки кожи следует контролировать уровень сульфатиазола в плазме крови, особенно в случае заболеваний почек и печени, а также уровень лейкоцитов, поскольку возможно развитие агранулоцитоза или анемии. Не использовать другие препараты для местного применения. Следует избегать длительного использования. Аргосульфан содержит вспомогательные вещества, включая цетостеариловый спирт, пропилпарагидроксибензоат и метилпарагидроксибензоат, лаурилсульфат натрия. Из-за содержания цетостеарилового спирта лекарственное средство может вызвать локальную реакцию кожи (например контактный дерматит). Из-за содержания пропилпарагидроксибензоата и метилпарагидроксибензоата лекарственное средство может вызвать аллергические реакции (возможны реакции позднего типа). Лаурилсульфат натрия может вызвать местные кожные реакции на участках нанесения препарата, такие как раздражение кожи, ощущение жжения или покалывания, или ухудшение кожной реакции, вызванное другими лекарствами, которые наносятся на тот же участок кожи. Пациенты с заболеваниями кожи, например, атопический дерматит, более чувствительны к раздражающим свойствам лаурилсульфата натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения лекарственного средства Аргосульфан в период беременности не изучали. Исследований на животных влияния сульфатиазола серебра на развитие плода не проводили. Контролируемые исследования по влиянию при местном применении препарата на развитие плода не проводили. Не рекомендуется применять препарат в период беременности, за исключением случаев, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Лактация (кормление грудью). Неизвестно, проникает ли сульфатиазол серебра или его метаболиты в грудное молоко. Известно, что сульфонамиды для перорального применения могут проникать в грудное молоко и вызвать проявление желтухи у детей.

Не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.

Фертильность. Данные отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.