Аргосульфан® (Argosulfan) (41755) - инструкция по применению ATC-классификация
Аргосульфан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм противомикробного действия сульфатиазола включает угнетение роста и размножения микроорганизмов, он связан с конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой и угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению процесса синтеза дигидрофолиевой кислоты и, в конечном итоге, ее активного метаболита — тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов микробной клетки. Сульфатиазол серебра имеет широкий спектр антибактериального действия против смешанной флоры (грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы), включая Pseudomonas aeruginosa. Инактивирует и значительно снижает инфицирующую способность вирусов герпеса за пределами клетки и вируса герпес-зостер. Препарат эффективно защищает рану от инфицирования, формирует защитный слой на поверхности раны, поддерживает адекватную влажность и способствует заживлению раны.
Фармакокинетика. Сульфатиазол серебра имеет самую низкую степень растворимости среди других солей серебра группы сульфаниламидов, а также высокую стабильность. Низкая степень растворимости и высокая стабильность сульфатиазола серебра позволяет оставаться на поверхности пораженной части кожи и уменьшать абсорбцию в кровь. Абсорбированный сульфатиазол ацетилируется в печени, после чего выводится с мочой в виде неактивных метаболитов и частично — в неизмененном виде. Абсорбция сульфатиазола увеличивается после применения препарата на значительные участки пораженной кожи.
Показания Аргосульфан
Аргосульфан применяют местно для лечения инфекций в следующих случаях:
- кожные ожоги всех степеней (в том числе лучевые);
- пролежни;
- трофические язвы голени.
Применение Аргосульфан
применение при ожогах. Препарат предназначен для местного применения как открытым способом, так и с использованием окклюзионных повязок. Аргосульфан не вызывает потемнения кожи и белья. После очистки и хирургической обработки раны крем наносят слоем 2-3 мм, соблюдая условия стерильности. Все пораженные участки кожи должны быть покрыты кремом в течение всего периода лечения. Если по какой-то причине часть раны не покрыта кремом, следует всегда дополнительно наносить тонкий слой препарата. Нет необходимости накладывать окклюзионную повязку на рану, кроме случаев, когда есть показания для применения повязки. Крем наносить до полного заживления раны или до момента, когда поверхность раны будет подготовлена к пересадке кожи (хирургические вмешательства).
Лечение пролежней и трофических язв голени. Препарат наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. В случае нанесения препарата на инфицированные раны может появиться экссудат. В таких случаях перед применением крема необходимо промыть рану 0,1% водным раствором хлоргексидина, 3% водным раствором борной кислоты или другим антисептиком. Для взрослых контролирование дозировки не является обязательным.
Пациенты с почечной недостаточностью Из-за отсутствия клинических испытаний, следует быть осторожными при применении Аргосульфана у пациентов с почечной недостаточностью. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек следует контролировать концентрацию сульфонамида в сыворотке крови.
Пациенты с нарушениями функции печени Из-за отсутствия клинических испытаний следует осторожно применять лекарственное средство пациентам с нарушениями функции печени.
Способ нанесения Препарат предназначен для использования на коже как открытым способом, так и с использованием окклюзионных повязок. Дети. Препарат можно применять детям в возрасте от 3-х месяцев.
Противопоказания
повышенная чувствительность к сульфатиазолу, к другим сульфаниламидам или к вспомогательным веществам. Аргосульфан не следует применять:
- женщинам, которые кормят грудью;
- недоношенным новорожденным и младенцам в возрасте до 2-х мес из-за риска подкожной желтухи (kernicterus);
- больным с врожденным дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы из-за риска гемолитической анемии.
Побочные эффекты
очень низкая растворимость и плохое поглощения сульфатиазола серебра поврежденной кожей снижают потенциал побочных эффектов при применении лекарственного средства.
При длительном применении существует риск возникновения общих побочных реакций сульфаниламидов, в том числе поражения почек или печени, агранулоцитоз, геморрагический диатез, апластическая и гемолитическая анемия, лейкопения, дерматологические реакции и гиперчувствительность, например синдром Стивенса — Джонсона, эксфолиативный дерматит.
Особые указания
возможна перекрестная гиперчувствительность к производным сульфонилмочевины, бензотиазина и р-аминосалициловой кислоты. В каждом случае следует тщательно собирать аллергологический анамнез, особенно в отношении сульфонамидов. Избегать контакта лекарственного средства с глазами и слизистыми оболочками. В случае случайного попадания следует промыть достаточным количеством воды. Также возможно развитие нежелательных и системных побочных эффектов, характерных для сульфонамидов. С осторожностью применять препарат больным, находящимся в шоковом состоянии после значительных ожогов, и пациентам после ожогов, с которыми трудно контактировать. Возможна кумуляция препарата и возникновение побочных реакций у пациентов с нарушением функции печени и почек. На фоне длительного применения на большие участки кожи следует контролировать уровень сульфатиазола в плазме крови, особенно в случае заболеваний почек и печени, а также уровень лейкоцитов, поскольку возможно развитие агранулоцитоза или анемии. Не использовать другие препараты для местного применения. Следует избегать длительного использования. Аргосульфан содержит вспомогательные вещества, включая цетостеариловый спирт, пропилпарагидроксибензоат и метилпарагидроксибензоат, лаурилсульфат натрия. Из-за содержания цетостеарилового спирта лекарственное средство может вызвать локальную реакцию кожи (например контактный дерматит). Из-за содержания пропилпарагидроксибензоата и метилпарагидроксибензоата лекарственное средство может вызвать аллергические реакции (возможны реакции позднего типа). Лаурилсульфат натрия может вызвать местные кожные реакции на участках нанесения препарата, такие как раздражение кожи, ощущение жжения или покалывания, или ухудшение кожной реакции, вызванное другими лекарствами, которые наносятся на тот же участок кожи. Пациенты с заболеваниями кожи, например, атопический дерматит, более чувствительны к раздражающим свойствам лаурилсульфата натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения лекарственного средства Аргосульфан в период беременности не изучали. Исследований на животных влияния сульфатиазола серебра на развитие плода не проводили. Контролируемые исследования по влиянию при местном применении препарата на развитие плода не проводили. Не рекомендуется применять препарат в период беременности, за исключением случаев, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Лактация (кормление грудью). Неизвестно, проникает ли сульфатиазол серебра или его метаболиты в грудное молоко. Известно, что сульфонамиды для перорального применения могут проникать в грудное молоко и вызвать проявление желтухи у детей.
Не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.
Фертильность. Данные отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
препарат не рекомендуется применять одновременно с другими местными лекарственными средствами для предотвращения их взаимодействия.
При системном применении фолиевая кислота или производные р-аминосалициловой кислоты (например прокаин) могут ослаблять антибактериальный эффект сульфатиазола серебра.
Развитие вышеуказанных взаимодействий возможно, но маловероятно, поскольку соли серебра сульфонамидов действуют преимущественно на мембрану клетки, а не на метаболические процессы (но такой эффект не может быть исключен).
Возможно развитие лейкопении во время одновременного лечения циметидином (лейкопению отмечают в 20 раз чаще в случае комбинации с сульфадиазином).
Передозировка
препарат может поглощаться поврежденной кожей. Нет данных о передозировке.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Срок годности после первого открытия — 6 мес.
Актуальная информация
КОМБІНАЦІЯ СУЛЬФАТІАЗОЛУ ТА ІОНІВ СРІБЛА НА ГІДРОФІЛЬНІЙ ОСНОВІ
Лікування інфекцій у таких випадках, як1 :
опіки всіх ступенів
пролежні
трофічні виразки гомілки
Зменшує больові відчуття2
Запобігає інфікуванню1
Сприяє загоюванню3 без рубця2, 3