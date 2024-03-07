с особой осторожностью применяют у пациентов с нарушением функции печени и почек, с обширными ожогами, у больных в состоянии шока. Не рекомендуется применять в период беременности. Во время лечения следует периодически определять концентрацию в плазме крови.

При нанесении крема на инфицированные раны может появиться экссудат. В таком случае перед нанесением крема рану следует промыть 3% водным р-ром борной кислоты.