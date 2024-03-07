СУЛЬФАТИАЗОЛ СЕРЕБРА* (SULFATHIAZOLUM ARGENTI*) Действующее вещество
сульфатиазол серебра (4-амино-N-тиазолилбензолсульфонамид в виде серебряной соли) — сульфаниламидное средство для местного применения. Наличие в молекуле атома серебра потенцирует противомикробное действие сульфатиазола, одновременно ослабляя аллергизирующие свойства, присущие сульфаниламидам. Оказывает противомикробное действие, ускоряет процессы регенерации. Ион серебра тормозит рост и деление бактерий путем связывания с ДНК. При местном применении антибактериальное действие в основном направлено против грамотрицательных микроорганизмов. Препятствует размножению бактерий, частично всасываясь с поверхности раны. Уменьшает выраженность боли и жжения в ране, предотвращает ее инфицирование, ускоряет заживление. Низкая растворимость и минимальная резорбция обеспечивают высокую и длительную концентрацию в ране.
ожоги всех степеней (в том числе лучевые), пролежни, трофические язвы голеней.
на пораженную поверхность кожи с помощью стерильного марлевого тампона наносят тонкий слой крема (2–3 мм). Можно применять открытым способом или наносить под окклюзионные повязки как при «свежих» поражениях, так и при смене повязки после обработки раны; обычно — 1–2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к сульфаниламидам, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; не применяют у новорожденных.
возможны кожно-аллергические реакции, лейкопения.
с особой осторожностью применяют у пациентов с нарушением функции печени и почек, с обширными ожогами, у больных в состоянии шока. Не рекомендуется применять в период беременности. Во время лечения следует периодически определять концентрацию в плазме крови.
При нанесении крема на инфицированные раны может появиться экссудат. В таком случае перед нанесением крема рану следует промыть 3% водным р-ром борной кислоты.