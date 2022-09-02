Фармакодинамика.

Эзомепразол является S-изомером омепразола, который ингибирует секрецию кислоты желудочного сока благодаря специфическому, направленному механизму действия. Он является специфическим ингибитором кислотной помпы париетальных клеток. И R-, и S-изомеры омепразола обладают схожей фармакологической активностью.

Механизм действия

Эзомепразол представляет собой слабое основание, которое концентрируется и превращается в активную форму в очень кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток, где ингибирует фермент Н+К+-АТФ-азу — кислотную помпу и подавляет как базальную, так и стимулированную секрецию кислоты.

Фармакодинамические эффекты

Влияние на секрецию желудочного сока

Через 5 дней перорального приема по 20 мг и 40 мг эзомепразола уровень рН желудка выше 4 сохранялся соответственно в среднем в течение 13 ч и 17 ч в течение 24-часового интервала у пациентов с симптоматической ГЭРБ. Эффект подобен независимо от того, применяется эзомепразол перорально или внутривенно.

С помощью площади под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) в качестве опосредованного параметра концентрации препарата в плазме крови была продемонстрирована зависимость между угнетением секреции кислоты и экспозицией после перорального применения эзомепразола.

При внутривенном введении эзомепразола здоровым добровольцам в дозе 80 мг в виде болюсной инфузии продолжительностью 30 минут с последующим применением препарата в виде длительной внутривенной инфузии со скоростью 8 мг/час продолжительностью 23,5 часа уровень рН желудка выше 4 и выше 6 сохранялся соответственно в среднем. 21 час и 11–13 часов в течение 24-часового интервала.

Терапевтический эффект угнетения секреции кислоты

При пероральном применении эзомепразола в дозе 40 мг около 78% пациентов с рефлюксным эзофагитом выздоравливают через 4 недели, 93% — через 8 нед лечения.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании пациентов с эндоскопически доказанной пептической язвой класса Іа, Іб, ІІа или ІІб (9%, 43%, 38% и 10% соответственно) по Форресту рандомизировали в группы применения эзомепразол плацебо (n=389). После эндоскопического гемостаза пациентам вводили либо эзомепразол в дозе 80 мг в виде внутривенной инфузии продолжительностью 30 минут с последующей продолжительной инфузией со скоростью 8 мг/час, либо плацебо в течение 72 часов. После начального 72-часового периода всех пациентов переводили на открытый пероральный прием эзомепразола в дозе 40 мг в течение 27 дней для подавления кислотной секреции. Частота повторного кровотечения в течение 3 суток составила 5,9% в группе приема эзомепразола и 10,3% в группе плацебо. Через 30 дней после терапии частота повторных кровотечений в группе приема эзомепразола и плацебо составила соответственно 7,7% и 13,6%.

Другие эффекты, связанные с угнетением секреции кислоты

В период лечения антисекреторными препаратами уровень гастрина в плазме крови возрастает в ответ на понижение секреции кислоты. Уровень хромогранина А (CgA) также возрастает в результате уменьшения кислотности желудочного сока.

Повышение количества энтерохромафинообразных клеток, возможно, связанное с увеличением уровня гастрина, наблюдалось у некоторых пациентов в период длительного лечения пероральным эзомепразолом.

На фоне длительного лечения пероральными антисекреторными препаратами отмечался некоторый рост частоты желудочных гландулярных кист. Эти изменения являются физиологическим следствием выраженного угнетения секреции желудочного сока, обладают доброкачественной и обратимой природой.

Уменьшение кислотности желудочного сока по любым причинам, в том числе вследствие применения ИПП, приводит к увеличению в желудке количества бактерий, обычно имеющихся в желудочно-кишечном тракте. Лечение ИПП может несколько увеличивать риск желудочно-кишечных инфекций, вызванных, например, Salmonella и Campylobacter, и у госпитализированных пациентов, возможно, также Clostridium difficile.