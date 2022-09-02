Деспазол (Despazol) (417456) - инструкция по применению ATC-классификация
Деспазол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: esomeprazole;
1 флакон содержит эзомепразола натрия, что эквивалентно эзомепразолу 40 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), натрия карбонат безводный.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: лиофилизированная масса от белого до почти белого цвета без видимых включений.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения язвы и пептической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Ингибиторы протонной помпы (ИПП). Код АТС А02В С05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Эзомепразол является S-изомером омепразола, который ингибирует секрецию кислоты желудочного сока благодаря специфическому, направленному механизму действия. Он является специфическим ингибитором кислотной помпы париетальных клеток. И R-, и S-изомеры омепразола обладают схожей фармакологической активностью.
Механизм действия
Эзомепразол представляет собой слабое основание, которое концентрируется и превращается в активную форму в очень кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток, где ингибирует фермент Н+К+-АТФ-азу — кислотную помпу и подавляет как базальную, так и стимулированную секрецию кислоты.
Фармакодинамические эффекты
Влияние на секрецию желудочного сока
Через 5 дней перорального приема по 20 мг и 40 мг эзомепразола уровень рН желудка выше 4 сохранялся соответственно в среднем в течение 13 ч и 17 ч в течение 24-часового интервала у пациентов с симптоматической ГЭРБ. Эффект подобен независимо от того, применяется эзомепразол перорально или внутривенно.
С помощью площади под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) в качестве опосредованного параметра концентрации препарата в плазме крови была продемонстрирована зависимость между угнетением секреции кислоты и экспозицией после перорального применения эзомепразола.
При внутривенном введении эзомепразола здоровым добровольцам в дозе 80 мг в виде болюсной инфузии продолжительностью 30 минут с последующим применением препарата в виде длительной внутривенной инфузии со скоростью 8 мг/час продолжительностью 23,5 часа уровень рН желудка выше 4 и выше 6 сохранялся соответственно в среднем. 21 час и 11–13 часов в течение 24-часового интервала.
Терапевтический эффект угнетения секреции кислоты
При пероральном применении эзомепразола в дозе 40 мг около 78% пациентов с рефлюксным эзофагитом выздоравливают через 4 недели, 93% — через 8 нед лечения.
В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании пациентов с эндоскопически доказанной пептической язвой класса Іа, Іб, ІІа или ІІб (9%, 43%, 38% и 10% соответственно) по Форресту рандомизировали в группы применения эзомепразол плацебо (n=389). После эндоскопического гемостаза пациентам вводили либо эзомепразол в дозе 80 мг в виде внутривенной инфузии продолжительностью 30 минут с последующей продолжительной инфузией со скоростью 8 мг/час, либо плацебо в течение 72 часов. После начального 72-часового периода всех пациентов переводили на открытый пероральный прием эзомепразола в дозе 40 мг в течение 27 дней для подавления кислотной секреции. Частота повторного кровотечения в течение 3 суток составила 5,9% в группе приема эзомепразола и 10,3% в группе плацебо. Через 30 дней после терапии частота повторных кровотечений в группе приема эзомепразола и плацебо составила соответственно 7,7% и 13,6%.
Другие эффекты, связанные с угнетением секреции кислоты
В период лечения антисекреторными препаратами уровень гастрина в плазме крови возрастает в ответ на понижение секреции кислоты. Уровень хромогранина А (CgA) также возрастает в результате уменьшения кислотности желудочного сока.
Повышение количества энтерохромафинообразных клеток, возможно, связанное с увеличением уровня гастрина, наблюдалось у некоторых пациентов в период длительного лечения пероральным эзомепразолом.
На фоне длительного лечения пероральными антисекреторными препаратами отмечался некоторый рост частоты желудочных гландулярных кист. Эти изменения являются физиологическим следствием выраженного угнетения секреции желудочного сока, обладают доброкачественной и обратимой природой.
Уменьшение кислотности желудочного сока по любым причинам, в том числе вследствие применения ИПП, приводит к увеличению в желудке количества бактерий, обычно имеющихся в желудочно-кишечном тракте. Лечение ИПП может несколько увеличивать риск желудочно-кишечных инфекций, вызванных, например, Salmonella и Campylobacter, и у госпитализированных пациентов, возможно, также Clostridium difficile.
Дети
Результаты, полученные в процессе исследований с участием пациентов детского возраста, показывают, что дозы эзомепразола 0,5 мг/кг и 1,0 мг/кг у грудных детей < 1 месяц и 1–11 месяцев соответственно снижают средний процент времени с внутрипищеводным рН < 4.
Профиль безопасности применения препарата оказался подобным тому, что наблюдался у взрослых.
В исследовании, проведенном с участием педиатрических пациентов с ГЭРБ (в возрасте 1 — 17 лет), получавших длительное лечение ИПП, у 61% детей наблюдалась гиперплазия ECL-клеток незначительной степени, относительно которой клиническая значимость была неизвестна; развития атрофического гастрита или карциноидных опухолей не наблюдалось.
Фармакокинетика.
Распределение
Кажущийся объем распределения в стационарном состоянии у здоровых добровольцев составляет около 0,22 л/кг массы тела. Эзомепразол на 97% связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм и выведение
Эзомепразол полностью метаболизируется системой цитохрома Р450 (CYP). Основная часть метаболизма эзомепразола зависит от полиморфного CYP2C19, отвечающего за образование гидрокси- и десметилметаболитов эзомепразола. Остальные метаболизм обеспечивается другой специфической изоформой, CYP3A4, отвечающей за образование эзомепразола сульфона, основного метаболита в плазме крови.
Нижеследующие параметры отражают преимущественно фармакокинетику у лиц с функциональным CYP2C19 ферментом, то есть быстрых метаболизаторов.
Общий плазменный клиренс составляет около 17 л/час после однократной дозы и около 9 л/час после повторного применения. Период полувыведения препарата из плазмы крови составляет около 1,3 ч при повторном применении 1 раз в сутки.
Эзомепразол полностью выводится из плазмы крови между приемами и тенденции к его накоплению в организме при применении 1 раз в сутки не наблюдается.
Основные метаболиты эзомепразола не влияют на секрецию желудочного сока. Около 80% пероральной дозы эзомепразола выводится в виде метаболитов с мочой, остальные — с калом. Менее 1% исходного соединения выводится с мочой.
Линейность/нелинейность
AUC возрастает при повторном применении эзомепразола. Этот рост зависит от дозы и приводит к нелинейной зависимости между дозой и AUC после повторного применения. Такая зависимость от времени и дозы обусловлена снижением пресистемного метаболизма и системного клиренса, вызванного, вероятно, угнетением фермента CYP2C19 эзомепразолом и/или его сульфоновым метаболитом.
При повторном применении в дозах 40 мг в виде внутривенных инъекций средняя максимальная концентрация его в плазме крови составляет около 13,6 мкмоль/л. Средняя максимальная плазменная концентрация после пероральных доз составляет около 4,6 мкмоль/л. Меньший рост (приблизительно на 30%) общей экспозиции отмечается при внутривенном применении по сравнению с пероральным приемом. Зафиксирован линейный дозозависимый рост экспозиции при введении эзомепразола в виде внутривенной инфузии продолжительностью 30 минут (в дозе 40 мг, 80 мг или 120 мг) с последующим его введением в виде длительной инфузии (со скоростью 4 мг/ч или 8 мг/ч) в течение 23 ,5 часа.
Пациенты особых групп.
Медленные метаболизаторы
Около 2,9 ± 1,5% населения не имеет функционального фермента CYP2C19 и называется медленными метаболизаторами. У этих лиц метаболизм эзомепразола, вероятно, катализируется преимущественно CYP3A4. После многократного перорального приема эзомепразола в дозе 40 мг 1 раз в сутки средняя общая экспозиция была примерно на 100% выше медленных метаболизаторов, чем у лиц с функциональным ферментом CYP2C19 (быстрых метаболизаторов). Средняя максимальная концентрация в плазме крови была повышена примерно на 60%. Подобные отличия наблюдались и при внутривенном введении эзомепразола. Эти данные не требуют изменений в дозировании эзомепразола.
Пациенты пожилого возраста
Метаболизм эзомепразола незначительно изменяется у пациентов пожилого возраста (71–80 лет).
Пол
После перорального приема эзомепразола в дозе 40 мг средняя общая экспозиция у женщин примерно на 30% выше, чем у мужчин. В зависимости от пола разница не отмечается при повторном применении препарата 1 раз в сутки. Подобные отличия наблюдались при в/в применении эзомепразола. Эти данные не влияют на дозирование эзомепразола.
Нарушение функции печени
Метаболизм эзомепразола у пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции печени может быть нарушен. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени скорость метаболизма снижается, в результате чего общая экспозиция эзомепразола возрастает в 2 раза. Поэтому пациентам с ГЭРБ и тяжелым нарушением функции печени не следует превышать максимальную дозу 20 мг. В случае кровоточащей язвы и тяжелых нарушений функции печени после введения начальной болюсной дозы 80 мг введение препарата в виде длительной внутривенной инфузии со скоростью максимум 4 мг/час в течение 71,5 ч может быть достаточным. Эзомепразол или его основные метаболиты не проявляют тенденции к накоплению при применении 1 раз в сутки.
Нарушение функции почек
Не проводили исследований с участием пациентов с пониженной функцией почек. Поскольку почки отвечают за выведение метаболитов эзомепразола, но не за выведение основного соединения, изменения метаболизма не ожидается у пациентов с нарушением функции почек.
Применять детям в возрасте старше 1 года как средство для антисекреторной терапии в случае, когда пероральный прием препарата невозможен.
Показания
Взрослые
Антисекреторная терапия в случае, когда невозможно применять пероральный путь введения, например:
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у пациентов с эзофагитом и/или тяжелыми симптомами рефлюкса;
- лечение язв желудка, связанных с терапией нестероидными противовоспалительными средствами (НПВП);
- предупреждение язв желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с терапией НПВП, у пациентов, входящих в группу риска.
Профилактика повторного кровотечения у пациентов после эндоскопического лечения острого кровотечения вследствие язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.
Дети в возрасте 1–18 лет
Антисекреторная терапия в случае, когда невозможно применять пероральный путь введения, например:
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у пациентов с эрозивным рефлюксным эзофагитом и/или тяжелыми симптомами рефлюкса.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу эзомепразола, другим замещенным бензимидазолам или любому из вспомогательных веществ этого лекарственного средства.
Препарат Деспазол не следует применять одновременно с атазанавиром, нелфинавиром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Особенности применения
В случае любых тревожных симптомов (например значительное непредсказуемое снижение массы тела, периодическая рвота, дисфагия, гематемезис или мелена) и при подозрении на язву желудка или при его наличии следует исключить злокачественное заболевание, поскольку эзомепразол может скрывать симптомы и задерживать постановку диагноз.
Желудочно-кишечные инфекции
Терапия ИПП может несколько увеличивать риск желудочно-кишечных инфекций, таких как инфекции, обусловленные Salmonella и Cаmpylobacter (см. раздел «Фармакодинамика»).
Всасывание витамина В12
Эзомепразол, как и все препараты, блокирующие секрецию кислоты, может ингибировать всасывание витамина В12 (цианокобаламина) вследствие гипо- или ахлоргидрии. Это следует иметь в виду пациентов с пониженным запасом витамина в организме или факторами риска ухудшенного всасывания витамина В12 при длительной терапии.
Гипомагниемия
Случаи тяжелой гипомагниемии отмечались у пациентов, принимавших ИПП, таких как эзомепразол, в течение не менее 3 месяцев, а в большинстве случаев — в течение года. Гипомагниемия может иметь серьезные проявления, такие как усталость, тетания, делирий, судороги, головокружение и желудочковая аритмия, но их развитие может быть постепенным и оставаться незамеченным. У большинства пациентов с гипомагниемией состояние улучшалось после заместительной терапии магнием и прекращения применения ИПП.
Пациентам, для которых предполагается длительный курс лечения или принимающих ИПП с дигоксином или препаратами, способными вызывать гипомагниемию (например с диуретиками), целесообразным может быть измерение уровня магния перед началом терапии ИПП и периодически в течение лечения.
Риск возникновения переломов
Ингибиторы протонной помпы, особенно при применении в высоких дозах и в течение длительного периода (> 1 года), могут несколько повышать риск перелома бедра, запястья и позвоночника, преимущественно у пожилых пациентов или с другими факторами риска. Результаты обзорных исследований свидетельствуют о том, что ИПП могут повышать общий риск переломов на 10–40%. В какой-то степени это повышение может быть обусловлено другими факторами риска. Пациентам, угрожающим риском остеопороза, следует лечить в соответствии с действующими клиническими руководствами, также им следует получать должное количество витамина D и кальция.
Подострая кожная красная волчанка
Применение ИПП связывают с очень редкими случаями развития подострой каждой красной волчанки. Если возникает поражение, особенно на участках, подверженных влиянию солнечного света, и это сопровождается артралгией, пациенту необходимо немедленно обратиться к врачу, который рассмотрит необходимость прекращения применения препарата. Возникновение подострой кожной красной волчанки у пациентов во время предварительной терапии ИПП может повысить риск ее развития при применении других ИПП.
Комбинация с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется применять эзомепразол одновременно с атазанавиром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Если применение комбинации атазанавира с ИПП считается обязательным, рекомендуется внимательно наблюдать за пациентом и повысить дозу атазанавира до 400 мг в сочетании со 100 мг ритонавира; дозу эзомепразола 20 мг не следует превышать.
Эзомепразол — ингибитор CYP2C19. В начале и конце терапии эзомепразолом следует учитывать возможность взаимодействия с препаратами, метаболизируемыми CYP2C19. Отмечено взаимодействие между клопидогрелем и омепразолом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Клиническая значимость этого взаимодействия точно не определена. В качестве меры предосторожности не рекомендуется одновременно применять эзомепразол и клопидогрель.
Серьезные кожные реакции
Очень редко сообщалось о серьезных кожных реакциях, которые могут угрожать жизни, такие как мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и медикаментозная реакция с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), связанными с лечением эзомепразолом.
Пациентам необходимо сообщить о признаках и симптомах тяжелых кожных реакций и рекомендовать немедленно обращаться к врачу при возникновении каких-либо характерных признаков или симптомов.
Эзомепразол следует немедленно отменить при появлении признаков и симптомов тяжелых кожных реакций и при необходимости оказать медицинскую помощь/наблюдение.
Повторное применение препарата не следует проводить у пациентов с мультиформной эритемой, синдромом Стивенса-Джонсона, токсическим эпидермальным некролизом или медикаментозной реакцией с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS).
Воздействие на результаты лабораторных анализов
Повышенный уровень CgA может мешать диагностике нейроэндокринных опухолей. Чтобы этого избежать, следует временно прекратить применение эзомепразола не менее 5 дней до измерения уровня CgA. Если уровни CgA и гастрина не нормализовались после начального измерения, необходимо провести повторные измерения через 14 дней после отмены лечения ИПП.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Дозирование
Взрослые
Антисекреторная терапия в случае, когда невозможно применять пероральный путь введения
Пациентам, которые не могут принимать перорально лекарственное средство, можно вводить препарат парентерально в дозе 20–40 мг 1 раз в сутки. Доза для пациентов с рефлюксным эзофагитом составляет 40 мг 1 раз в сутки. Доза для пациентов, получающих симптоматическое лечение рефлюксной болезни, составляет 20 мг 1 раз в сутки.
При лечении язв желудка, обусловленных применением НПВП, обычная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. Для предотвращения язв желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленных терапией НПВП, пациентам группы риска следует назначать лекарственное средство в дозе 20 мг 1 раз в сутки.
Обычно лечение с помощью лекарственного средства для внутривенного введения кратковременно, пациентов следует переводить на пероральное применение лекарственного средства как можно скорее.
Профилактика повторного кровотечения у пациентов после эндоскопического лечения острого кровотечения вследствие язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.
После терапевтической эндоскопии острого кровотечения изъязвлений желудка или двенадцатиперстной кишки вводить 80 мг лекарственного средства в виде болюсной инфузии продолжительностью 30 минут, после чего продолжают введение препарата в виде длительной внутривенной инфузии со скоростью 8 мг/час в течение 3 дней (72).
После парентерального лечения терапию следует продолжить с помощью пероральных средств, подавляющих кислотную секрецию.
Способ применения
Инструкции по приготовлению восстановленного раствора приведены в данном разделе ниже («Инструкции по применению, использованию и утилизации (в соответствующих случаях)»).
Инъекции
Доза 40 мг
5 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) вводить в форме внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут.
Доза 20 мг
2,5 мл или ½ восстановленного раствора (8 мг/мл) вводить в форме внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут. Неиспользованный раствор следует утилизировать.
Инфузии
Доза 40 мг
Восстановленный раствор вводить в форме внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут.
Доза 20 мг
Половину восстановленного раствора вводить в форме внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут. Неиспользованный раствор следует утилизировать.
Доза 80 мг
Восстановленный раствор вводить в форме продолжительной внутривенной инфузии в течение 30 минут.
Доза 8 мг/ч
Восстановленный раствор вводить в форме длительной внутривенной инфузии в течение 71,5 ч (рассчитана скорость инфузии 8 мг/час; срок годности восстановленного раствора указан в разделе «Срок годности»).
Нарушение функции почек
Для пациентов с нарушениями функции почек коррекция дозы не требуется. Поскольку опыт применения пациента с тяжелой почечной недостаточностью ограничен, таких пациентов следует лечить с осторожностью (см. раздел «Фармакокинетика»).
Нарушение функции печени
ГЭРБ: пациентам с легкими или умеренными нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется. Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени не следует превышать максимальную дозу эзомепразола 20 мг (см. раздел «Фармакокинетика»).
Кровоточащие язвы: пациентам с легкими или умеренными нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется; пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени после введения начальной болюсной дозы препарата эзомепразол для инфузий 80 мг дальнейшее введение препарата в форме длительной внутривенной инфузии со скоростью 4 мг/час в течение 71,5 ч может быть достаточным (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты пожилого возраста
Коррекция дозы не требуется.
Дети
Дозирование
Дети в возрасте 1–18 лет
Как средство подавления желудочной секреции в случае, когда пероральный прием препарата невозможен
Пациентам, которые не могут принимать перорально, в рамках периода полного лечения ГЭРБ можно вводить препарат парентерально 1 раз в сутки (дозы указаны в таблице ниже).
Обычно лечение с помощью препарата для внутривенного введения длится недолго, пациентов следует переводить на пероральный прием лекарственного средства как можно скорее.
Рекомендуемые дозы эзомепразола для внутривенного введения
|Возрастная группа
|Лечение эрозивного рефлюксного эзофагита
|Симптоматическое лечение ГЭРБ
|1–11 лет
Масса тела < 20 кг: 10 мг 1 раз в сутки
Масса тела ≥ 20 кг: 10 или 20 мг 1 раз в сутки
|10 мг 1 раз в сутки
|12–18 лет
|40 мг 1 раз в сутки
|20 мг 1 раз в сутки
Способ применения
Инструкции по приготовлению восстановленного раствора приведены в данном разделе ниже («Инструкции по применению, использованию и утилизации (в соответствующих случаях)»).
Инъекции
Доза 40 мг
5 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) вводить в форме внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут.
Доза 20 мг
2,5 мл или ½ восстановленного раствора (8 мг/мл) вводить в форме внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут. Неиспользованный раствор следует утилизировать.
Доза 10 мг
1,25 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) вводить в форме внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут. Неиспользованный раствор следует утилизировать.
Инфузии
Доза 40 мг
Восстановленный раствор вводить в форме внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут.
Доза 20 мг
½ восстановленного раствора вводить в форме внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут. Неиспользованный раствор следует утилизировать.
Доза 10 мг
Четверть восстановленного раствора вводить в форме внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут. Неиспользованный раствор следует утилизировать.
Инструкции по применению, использованию и утилизации (в соответствующих случаях)
Перед применением восстановленный раствор следует визуально осмотреть на наличие частиц и изменения окраски. Необходимо применять только прозрачный раствор. Раствор предназначен только для одноразового применения.
Если все восстановленное содержимое флакона не требуется, неиспользованный раствор следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Раствор для инъекций по 40 мг
Готовить раствор для инъекции (8 мг/мл), добавляя 5 мл 0,9% натрия хлорида для внутривенного применения во флакон эзомепразола 40 мг.
Восстановленный раствор для инъекций прозрачный и бесцветный или желтоватый.
Раствор для инфузий по 40 мг
Готовить раствор для инфузий, растворяя содержимое 1 флакона эзомепразола 40 мг в 100 мл 0,9% натрия хлорида для внутривенного применения.
Раствор для инфузий по 80 мг
Готовят раствор для инфузий, растворяя содержимое 2 флаконов эзомепразола по 40 мг в 100 мл 0,9% натрия хлорида для внутривенного применения.
Восстановленный раствор для инфузий прозрачен и бесцветен или немного желтоватого цвета.
Побочные реакции
Резюме профиля безопасности
Среди побочных реакций, которые наиболее часто встречаются во время проведения клинических исследований (а также в период послерегистрационного применения препарата), зафиксированы головная боль, боль в животе, диарея и тошнота. Кроме того, профиль безопасности применения эзомепразола одинаков для различных лекарственных форм препарата, показаний для назначения лечения, возрастных групп и популяций пациентов. Дозозависимых побочных реакций обнаружено не было.
Нижеследующие побочные реакции на препарат были выявлены или подозревались в программе клинических исследований эзомепразола при его пероральном или внутривенном применении, а также при постмаркетинговом наблюдении за пероральным применением препарата. Реакции распределены по категориям и частотам: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 — <1/10); нечасто (≥1/1000 — <1/100); редко (≥1/10000 — <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны крови и лимфатической системы
Редко: лейкопения, тромбоцитопения.
Очень редко: агранулоцитоз, панцитопения.
Со стороны иммунной системы
Редко: реакции гиперчувствительности, например лихорадка, ангионевротический отек и анафилактические реакции/шок.
Со стороны метаболизма и питания
Нечасто: периферический отек.
Редко: гипонатриемия.
Частота неизвестна: гипомагниемия (см. раздел «Особенности применения»); тяжелая гипомагниемия может коррелировать с гипокальциемией. Гипомагниемия также может быть связана с гипокалиемией.
Психические расстройства
Нечасто: бессонница.
Редко: ажитация, спутанность сознания, депрессия.
Очень редко: агрессия, галлюцинация.
Со стороны нервной системы
Часто: головные боли.
Нечасто: головокружение, парестезия, сонливость.
Редко: нарушение вкусовых ощущений.
Со стороны органов зрения
Нечасто: нечеткое зрение.
Со стороны органов слуха и равновесия
Нечасто: вертиго.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Редко: бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы
Часто: боль в животе, запор, диарея, метеоризм, тошнота/рвота, железистые полипы дна желудка (доброкачественные).
Нечасто: сухость во рту.
Редко: стоматит, желудочно-кишечный кандидоз.
Частота неизвестна: микроскопический колит.
Со стороны гепатобилиарной системы
Нечасто: повышение уровня печеночных ферментов.
Редко: гепатит с желтухой или без нее.
Очень редко: печеночная недостаточность, энцефалопатия у пациентов с болезнью печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Часто: реакции в месте введения*.
Нечасто: дерматит, зуд, сыпь, крапивница.
Редко: алопеция, фоточувствительность.
Очень редко: полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, медикаментозная реакция с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS).
Частота неизвестна: подострая кожная красная волчанка (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны скелетной мускулатуры и соединительной ткани
Нечасто: переломы бедра, запястья или позвоночника (см. раздел «Особенности применения»).
Редко: артралгия, миалгия.
Очень редко: мышечная слабость.
Со стороны почек и мочевыделительной системы
Очень редко: интерстициальный нефрит; у некоторых пациентов сообщалось о почечной недостаточности.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Очень редко: гинекомастия.
Общие расстройства и реакции в месте введения
Редко: недомогание, усиленное потоотделение.
*Реакции в месте введения наблюдались преимущественно в исследовании с применением высоких доз в течение 3 суток (72 ч).
Необратимые нарушения зрения отмечались в отдельных случаях у критически больных пациентов, получавших омепразол (рацемат) в форме внутривенной инъекции, особенно в высоких дозах, однако причинно-следственная связь не установлена.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Педиатрическая популяция
Рандомизированное открытое международное исследование было проведено для оценки фармакокинетики многократного внутривенного применения эзомепразола в течение 4 дней при введении 1 раз в сутки у детей в возрасте 0 — 18 лет (см. раздел «Фармакокинетика»). Всего к оценке безопасности лекарственного средства были привлечены 57 пациентов (в том числе 8 детей в возрасте 1–5 лет). Данные по безопасности препарата согласовываются с известным профилем безопасности эзомепразола, новых угроз безопасности пациентов обнаружено не было.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 флакону из стекла, укупорен резиновой пробкой и алюминиевым обжимным колпачком, снаряженным крышкой флип-офф, обеспечивающей контроль первого открытия, в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Напрод Лайф Саенсес Пвт. Лтд.
Заявитель
М. Биотек Лтд.
Местонахождение заявителя
Гледстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Эгам ТВ20 9ГИ, Суррей, Великобритания.